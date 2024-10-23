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بوتين يعلن خلال قمة بريكس عن تغييرات جذرية في عالم متعدد الأقطاب - عاجل
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رئيس دولة الإمارات يصل إلى قازان لحضور قمة "بريكس"
رئيس دولة الإمارات يصل إلى قازان لحضور قمة "بريكس"
سبوتنيك عربي
وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إلى مدينة قازان للمشاركة في قمة دول "بريكس". 23.10.2024, سبوتنيك عربي
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وذكرت الخدمة الصحفية لرئيس تتارستان في بيان لها أن "رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، وصل إلى قازان للمشاركة في قمة "بريكس"، وكان في استقباله في المطار الدولي رئيس تتارستان، رستم مينيخانوف". وانضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى "بريكس" في الأول من يناير/ كانون الثاني، في أعقاب نتائج قمة العام الماضي في جنوب أفريقيا.وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول النامية ديناميكيا في الخليج العربي والشرق الأوسط. وتنظر البلاد إلى عضويتها في مجموعة "بريكس" باعتبارها فرصة استراتيجية لتوسيع التجارة والوصول إلى أسواق جديدة.وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. خبير اقتصادي: روسيا والإمارات تسعيان إلى تحقيق رفاهية العالمخبير لـ"سبوتنيك": لقاء بوتين وابن زايد يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وبحث القضايا الساخنة
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العالم, العالم العربي, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا, قازان, قمة قازان, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم, العالم العربي, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا, قازان, قمة قازان, أخبار الإمارات العربية المتحدة

رئيس دولة الإمارات يصل إلى قازان لحضور قمة "بريكس"

06:33 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 06:58 GMT 23.10.2024)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوررئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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تابعنا عبر
وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إلى مدينة قازان للمشاركة في قمة دول "بريكس".
وذكرت الخدمة الصحفية لرئيس تتارستان في بيان لها أن "رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، وصل إلى قازان للمشاركة في قمة "بريكس"، وكان في استقباله في المطار الدولي رئيس تتارستان، رستم مينيخانوف".
وانضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى "بريكس" في الأول من يناير/ كانون الثاني، في أعقاب نتائج قمة العام الماضي في جنوب أفريقيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتيون، ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اجتماع خلال زيارة الأخير إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
باللغة الروسية... محمد بن زايد: الإمارات مهتمة بتعزيز العلاقات مع روسيا
21 أكتوبر, 19:45 GMT
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول النامية ديناميكيا في الخليج العربي والشرق الأوسط. وتنظر البلاد إلى عضويتها في مجموعة "بريكس" باعتبارها فرصة استراتيجية لتوسيع التجارة والوصول إلى أسواق جديدة.
وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
خبير اقتصادي: روسيا والإمارات تسعيان إلى تحقيق رفاهية العالم
خبير لـ"سبوتنيك": لقاء بوتين وابن زايد يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وبحث القضايا الساخنة
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