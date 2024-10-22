خبير لـ"سبوتنيك": لقاء بوتين وابن زايد يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وبحث القضايا الساخنة

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بث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الأول لقمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أمريكا محكومة من قبل إسرائيل ونتنياهو هو الذي يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس
16:03 GMT
58 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
08:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
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بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
12:29 GMT
21 د
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
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https://sarabic.ae/20241022/خبير-لـسبوتنيك-لقاء-بوتين-وابن-زايد-يهدف-إلى-تعزيز-التعاون-الثنائي-وبحث-القضايا-الساخنة-1094022119.html
خبير لـ"سبوتنيك": لقاء بوتين وابن زايد يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وبحث القضايا الساخنة
خبير لـ"سبوتنيك": لقاء بوتين وابن زايد يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وبحث القضايا الساخنة
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور أحمد الزين، أستاذ العلاقات الدولية، أن الإمارات العربية المتحدة تحتل موقعا استراتيجيا بارزا على الساحة الدولية، وتمتلك ثقلا اقتصاديا وماليا كبيرا... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T07:12+0000
2024-10-22T07:12+0000
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قمة بريكس 2024
أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا
فلاديمير بوتين
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
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وأشار الزين عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإماراتي محمد بن زايد يأتي في إطار "تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية المتوترة".وأوضح الزين أن "الإمارات تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة البريكس، التي تعمل على دعم العمل الدولي الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعوب المنطقة".واعتبر أن "هذا اللقاء يعد فرصة هامة لبحث العلاقات الثنائية والعمل المشترك على حل القضايا العالقة، بالإضافة إلى التنبيه لخطورة الأوضاع في الشرق الأوسط، ومحاولة منع وقوع أي حروب مدمرة".وأضاف: "بوتين شكر الإمارات على دورها الفعال في ملف الأسرى، مؤكدا أهمية الدبلوماسية والحوار في خفض التصعيد".ولفت الزين أيضا إلى أن "الدول التي تسعى للانضمام إلى مجموعة بريكس تحاول التحرر من هيمنة الدولار الأمريكي، وتهدف المجموعة إلى استقرار أسواق النفط والغاز والاقتصاد الدولي، وتأسست مجموعة البريكس عام 2006 بهدف تعزيز العمل الجماعي للدول الأعضاء نحو اقتصاد حر ومستقل".
https://sarabic.ae/20241022/خبير-اقتصادي-روسيا-والإمارات-تسعيان-إلى-تحقيق-رفاهية-العالم-1094021247.html
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حصري, قمة بريكس 2024, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, فلاديمير بوتين, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, اقتصاد, الأخبار, العالم, العالم العربي
حصري, قمة بريكس 2024, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, فلاديمير بوتين, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, اقتصاد, الأخبار, العالم, العالم العربي

خبير لـ"سبوتنيك": لقاء بوتين وابن زايد يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وبحث القضايا الساخنة

07:12 GMT 22.10.2024
© Sputnik . Artyom Geodakyan/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع في نوفو أوغاريفو، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع في نوفو أوغاريفو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Sputnik . Artyom Geodakyan/POOL
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أكد الدكتور أحمد الزين، أستاذ العلاقات الدولية، أن الإمارات العربية المتحدة تحتل موقعا استراتيجيا بارزا على الساحة الدولية، وتمتلك ثقلا اقتصاديا وماليا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار الزين عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإماراتي محمد بن زايد يأتي في إطار "تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية المتوترة".
وأوضح الزين أن "الإمارات تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة البريكس، التي تعمل على دعم العمل الدولي الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعوب المنطقة".
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
خبير اقتصادي: روسيا والإمارات تسعيان إلى تحقيق رفاهية العالم
06:59 GMT
واعتبر أن "هذا اللقاء يعد فرصة هامة لبحث العلاقات الثنائية والعمل المشترك على حل القضايا العالقة، بالإضافة إلى التنبيه لخطورة الأوضاع في الشرق الأوسط، ومحاولة منع وقوع أي حروب مدمرة".
وأضاف: "بوتين شكر الإمارات على دورها الفعال في ملف الأسرى، مؤكدا أهمية الدبلوماسية والحوار في خفض التصعيد".
وفي سياق العلاقات التجارية، أكد الزين أن "الإمارات تُعتبر الشريك التجاري والمستثمر الرئيسي لروسيا في الشرق الأوسط، حيث تحتضن أسواقها أكثر من 4000 شركة روسية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 11 مليار دولار في عام 2023، حيث تصدر روسيا إلى الإمارات التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات المعدنية والغذائية".
ولفت الزين أيضا إلى أن "الدول التي تسعى للانضمام إلى مجموعة بريكس تحاول التحرر من هيمنة الدولار الأمريكي، وتهدف المجموعة إلى استقرار أسواق النفط والغاز والاقتصاد الدولي، وتأسست مجموعة البريكس عام 2006 بهدف تعزيز العمل الجماعي للدول الأعضاء نحو اقتصاد حر ومستقل".
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