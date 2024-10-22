https://sarabic.ae/20241022/خبير-لـسبوتنيك-لقاء-بوتين-وابن-زايد-يهدف-إلى-تعزيز-التعاون-الثنائي-وبحث-القضايا-الساخنة-1094022119.html
خبير لـ"سبوتنيك": لقاء بوتين وابن زايد يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وبحث القضايا الساخنة
خبير لـ"سبوتنيك": لقاء بوتين وابن زايد يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وبحث القضايا الساخنة
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور أحمد الزين، أستاذ العلاقات الدولية، أن الإمارات العربية المتحدة تحتل موقعا استراتيجيا بارزا على الساحة الدولية، وتمتلك ثقلا اقتصاديا وماليا كبيرا... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T07:12+0000
2024-10-22T07:12+0000
2024-10-22T07:12+0000
حصري
قمة بريكس 2024
أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا
فلاديمير بوتين
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
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وأشار الزين عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإماراتي محمد بن زايد يأتي في إطار "تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية المتوترة".وأوضح الزين أن "الإمارات تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة البريكس، التي تعمل على دعم العمل الدولي الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعوب المنطقة".واعتبر أن "هذا اللقاء يعد فرصة هامة لبحث العلاقات الثنائية والعمل المشترك على حل القضايا العالقة، بالإضافة إلى التنبيه لخطورة الأوضاع في الشرق الأوسط، ومحاولة منع وقوع أي حروب مدمرة".وأضاف: "بوتين شكر الإمارات على دورها الفعال في ملف الأسرى، مؤكدا أهمية الدبلوماسية والحوار في خفض التصعيد".ولفت الزين أيضا إلى أن "الدول التي تسعى للانضمام إلى مجموعة بريكس تحاول التحرر من هيمنة الدولار الأمريكي، وتهدف المجموعة إلى استقرار أسواق النفط والغاز والاقتصاد الدولي، وتأسست مجموعة البريكس عام 2006 بهدف تعزيز العمل الجماعي للدول الأعضاء نحو اقتصاد حر ومستقل".
https://sarabic.ae/20241022/خبير-اقتصادي-روسيا-والإمارات-تسعيان-إلى-تحقيق-رفاهية-العالم-1094021247.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, قمة بريكس 2024, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, فلاديمير بوتين, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, اقتصاد, الأخبار, العالم, العالم العربي
حصري, قمة بريكس 2024, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, فلاديمير بوتين, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, اقتصاد, الأخبار, العالم, العالم العربي
خبير لـ"سبوتنيك": لقاء بوتين وابن زايد يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وبحث القضايا الساخنة
حصري
أكد الدكتور أحمد الزين، أستاذ العلاقات الدولية، أن الإمارات العربية المتحدة تحتل موقعا استراتيجيا بارزا على الساحة الدولية، وتمتلك ثقلا اقتصاديا وماليا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار الزين عبر إذاعة "سبوتنيك
" إلى أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإماراتي محمد بن زايد يأتي في إطار "تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية المتوترة".
وأوضح الزين أن "الإمارات تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة البريكس، التي تعمل على دعم العمل الدولي الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعوب المنطقة".
واعتبر أن "هذا اللقاء يعد فرصة هامة لبحث العلاقات الثنائية والعمل المشترك على حل القضايا العالقة، بالإضافة إلى التنبيه لخطورة الأوضاع في الشرق الأوسط، ومحاولة منع وقوع أي حروب مدمرة".
وأضاف: "بوتين
شكر الإمارات على دورها الفعال في ملف الأسرى، مؤكدا أهمية الدبلوماسية والحوار في خفض التصعيد".
وفي سياق العلاقات التجارية، أكد الزين أن "الإمارات تُعتبر الشريك التجاري والمستثمر الرئيسي لروسيا في الشرق الأوسط، حيث تحتضن أسواقها أكثر من 4000 شركة روسية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 11 مليار دولار في عام 2023، حيث تصدر روسيا إلى الإمارات التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات المعدنية والغذائية".
ولفت الزين أيضا إلى أن "الدول التي تسعى للانضمام إلى مجموعة بريكس
تحاول التحرر من هيمنة الدولار الأمريكي، وتهدف المجموعة إلى استقرار أسواق النفط والغاز والاقتصاد الدولي، وتأسست مجموعة البريكس عام 2006 بهدف تعزيز العمل الجماعي للدول الأعضاء نحو اقتصاد حر ومستقل".