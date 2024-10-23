باحث سياسي لـ"سبوتنيك": مراكز الدراسات الأمريكية تخطط لمنع حلفائها من التعاون مع "بريكس"

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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
08:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
09:03 GMT
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مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
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الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
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30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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27 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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بلا قيود
خبير: قمة بريكس في قازان تغطي على الانتخابات الرئاسية في أمريكا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
17:34 GMT
29 د
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المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
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27 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
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https://sarabic.ae/20241023/باحث-سياسي-لـسبوتنيك-مراكز-الدراسات-الأمريكية-تخطط-لمنع-حلفائها-من-التعاون-مع-بريكس-1094095542.html
باحث سياسي لـ"سبوتنيك": مراكز الدراسات الأمريكية تخطط لمنع حلفائها من التعاون مع "بريكس"
باحث سياسي لـ"سبوتنيك": مراكز الدراسات الأمريكية تخطط لمنع حلفائها من التعاون مع "بريكس"
سبوتنيك عربي
رأى الباحث السياسي طارق الأحمد، أنه رغم انطلاق "بريكس" كمنظمة لتجمع دول اقتصادية، لكنها تحولت اليوم إلى تشكيل جيوسياسي يجمع فضاءات جيوسياسية ذات مصالح متقاربة. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T19:16+0000
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وأوضح الأحمد: "وإن كانت سياستها أحيانا كدول تختلف في بعض المواضيع والمواقف"، منوها إلى أن الأوساط في الولايات المتحدة غير مرتاحة للتعاون الذي تبديه بعض الدول الحليفة لواشنطن مع "بريكس".وأفاد الأحمد في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، بأن الولايات المتحدة قلقة من تنامي "بريكس"، وأنها ستعمل على تقويض هذه المنظمة، مبدياً خشيته من أن يكون التفويض الأمريكي الذي أُعطي لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في زيارته الأخيرة إلى واشنطن قد فتح الكونغرس له بشكل لم يتخيله أحد.وبشأن إبداء بعض حلفاء واشنطن التقليديين استعدادهم للتعاون مع "بريكس"، أشار الأحمد إلى أن هذه المؤشرات تدل على خروج بعض هذه الدول عن منظومة "الناتو"، ولذلك هناك بعض الأوساط في الولايات المتحدة لا تنظر بارتياح لهذه الأمور.وشدد الباحث السياسي طارق الأحمد، على أن أمريكا لن تسمح لحلفائها بالتعاون مع "بريكس"، رغم عدم إفصاح واشنطن عن هذا الأمر بطريقة علنية، كاشفا أن هناك مراكز دراسات أمريكية بدأت تُخطط لقلب الأمور ولإفشال هذا التعاون.وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة "بريكس" مطلع العام 2024، وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل (24 أكتوبر 2024).وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".
https://sarabic.ae/20241023/على-هامش-قمة-بريكس-الرئيس-المصري-يؤكد-لنظيره-الإيراني-أهمية-نزع-فتيل-التوتر-الإقليمي-فيديو-1094086753.html
https://sarabic.ae/20241023/الإمارات-تؤكد-تعاونها-مع-بريكس-لمواجهة-التحديات-العالمية-المشتركة-1094082587.html
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الأخبار, قمة بريكس 2024, بنيامين نتنياهو, حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار, قمة بريكس 2024, بنيامين نتنياهو, حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

باحث سياسي لـ"سبوتنيك": مراكز الدراسات الأمريكية تخطط لمنع حلفائها من التعاون مع "بريكس"

19:16 GMT 23.10.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورصورة مشتركة لزعماء قادة بريكس خلال القمة السادسة عشرة في قازان
صورة مشتركة لزعماء قادة بريكس خلال القمة السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© Sputnik . POOL
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حصري
رأى الباحث السياسي طارق الأحمد، أنه رغم انطلاق "بريكس" كمنظمة لتجمع دول اقتصادية، لكنها تحولت اليوم إلى تشكيل جيوسياسي يجمع فضاءات جيوسياسية ذات مصالح متقاربة.
وأوضح الأحمد: "وإن كانت سياستها أحيانا كدول تختلف في بعض المواضيع والمواقف"، منوها إلى أن الأوساط في الولايات المتحدة غير مرتاحة للتعاون الذي تبديه بعض الدول الحليفة لواشنطن مع "بريكس".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
على هامش قمة "بريكس".. الرئيس المصري يؤكد لنظيره الإيراني أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي... فيديو
14:30 GMT
وأفاد الأحمد في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، بأن الولايات المتحدة قلقة من تنامي "بريكس"، وأنها ستعمل على تقويض هذه المنظمة، مبدياً خشيته من أن يكون التفويض الأمريكي الذي أُعطي لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في زيارته الأخيرة إلى واشنطن قد فتح الكونغرس له بشكل لم يتخيله أحد.
وبشأن إبداء بعض حلفاء واشنطن التقليديين استعدادهم للتعاون مع "بريكس"، أشار الأحمد إلى أن هذه المؤشرات تدل على خروج بعض هذه الدول عن منظومة "الناتو"، ولذلك هناك بعض الأوساط في الولايات المتحدة لا تنظر بارتياح لهذه الأمور.
وشدد الباحث السياسي طارق الأحمد، على أن أمريكا لن تسمح لحلفائها بالتعاون مع "بريكس"، رغم عدم إفصاح واشنطن عن هذا الأمر بطريقة علنية، كاشفا أن هناك مراكز دراسات أمريكية بدأت تُخطط لقلب الأمور ولإفشال هذا التعاون.
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
الإمارات تؤكد تعاونها مع "بريكس" لمواجهة التحديات العالمية المشتركة
13:04 GMT
وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة "بريكس" مطلع العام 2024، وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل (24 أكتوبر 2024).
وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".
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