https://sarabic.ae/20241023/على-هامش-قمة-بريكس-الرئيس-المصري-يؤكد-لنظيره-الإيراني-أهمية-نزع-فتيل-التوتر-الإقليمي-فيديو-1094086753.html
على هامش قمة "بريكس".. الرئيس المصري يؤكد لنظيره الإيراني أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي... فيديو
على هامش قمة "بريكس".. الرئيس المصري يؤكد لنظيره الإيراني أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي... فيديو
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان الروسية. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T14:30+0000
2024-10-23T14:30+0000
2024-10-23T14:30+0000
قمة بريكس 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
الأخبار
إيران
أخبار إيران
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092608125_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e65b87743d2aeed155636d752527dc0c.jpg
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن السفير أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي التقى بنظيره الإيراني بزشكيان، واتفقا على أهمية تضافر الجهود المشتركة لاستكشاف آفاق تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز سبلها.وأوضح بيان الرئاسة المصرية أن السيسي استعرض الجهود والاتصالات المصرية المكثفة الرامية لمحاولة دفع مسار التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.وأفاد البيان المصري بـ"ضرورة حشد الجهود الدولية لحث جميع الأطراف على التعامل بإيجابية مع المساعي الرامية لاستعادة التهدئة بالمنطقة، بما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في فلسطين ولبنان".وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ألقى، في وقت سابق اليوم الأربعاء، كلمة خلال قمة "بريكس" المقامة في قازان، قال فيها إن "الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية أوضحت عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أضحى النظام الدولي يتسم بها".وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.
https://sarabic.ae/20241022/بوتين-يجتمع-مع-السيسي-في-مدينة-قازان-الروسية--1094049727.html
https://sarabic.ae/20241023/السيسي-مصر-تؤكد-دعمها-لتعزيز-التشاور-بين-دول-بريكس-1094078223.html
مصر
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092608125_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_3555779007d0fcd12f9a930deba6908d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قمة بريكس 2024, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم
قمة بريكس 2024, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم
على هامش قمة "بريكس".. الرئيس المصري يؤكد لنظيره الإيراني أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي... فيديو
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان الروسية.
ونقلت قناة
القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن السفير أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي التقى بنظيره الإيراني بزشكيان، واتفقا على أهمية تضافر الجهود المشتركة لاستكشاف آفاق تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز سبلها.
وأكد السفير فهمي أن السيسي وبزشكيان قد تبادلا وجهات النظر حول التطورات في المنطقة، في وقت جدد الرئيس المصري التأكيد على أهمية "نزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد غير المحسوب"، مشيرا إلى أن التصعيد الجاري في قطاع غزة ولبنان قد يدفع المنطقة برمتها إلى مواجهات خطيرة وتداعيات سلبية على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأوضح بيان الرئاسة المصرية
أن السيسي استعرض الجهود والاتصالات المصرية المكثفة الرامية لمحاولة دفع مسار التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.
وأفاد البيان المصري بـ"ضرورة حشد الجهود الدولية لحث جميع الأطراف على التعامل بإيجابية مع المساعي الرامية لاستعادة التهدئة بالمنطقة، بما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في فلسطين ولبنان".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ألقى، في وقت سابق اليوم الأربعاء، كلمة خلال قمة
"بريكس" المقامة في قازان، قال فيها إن "الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية أوضحت عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أضحى النظام الدولي يتسم بها".
وأعلن دعم مصر للدور المهم لمجلس أعمال "بريكس" وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع في تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في الدول الأعضاء باعتبارهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا التزام مصر بمبادئ ومحاور عمل تجمع "بريكس" وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله بما يسهم في تعظيم دوره في إرساء الأمن والاستقرار.
وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024،
في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.