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"حزب الله" ينعى القيادي هاشم صفي الدين
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على هامش قمة "بريكس".. الرئيس المصري يؤكد لنظيره الإيراني أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي... فيديو
على هامش قمة "بريكس".. الرئيس المصري يؤكد لنظيره الإيراني أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي... فيديو
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان الروسية. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن السفير أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي التقى بنظيره الإيراني بزشكيان، واتفقا على أهمية تضافر الجهود المشتركة لاستكشاف آفاق تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز سبلها.وأوضح بيان الرئاسة المصرية أن السيسي استعرض الجهود والاتصالات المصرية المكثفة الرامية لمحاولة دفع مسار التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.وأفاد البيان المصري بـ"ضرورة حشد الجهود الدولية لحث جميع الأطراف على التعامل بإيجابية مع المساعي الرامية لاستعادة التهدئة بالمنطقة، بما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في فلسطين ولبنان".وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ألقى، في وقت سابق اليوم الأربعاء، كلمة خلال قمة "بريكس" المقامة في قازان، قال فيها إن "الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية أوضحت عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أضحى النظام الدولي يتسم بها".وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.
https://sarabic.ae/20241022/بوتين-يجتمع-مع-السيسي-في-مدينة-قازان-الروسية--1094049727.html
https://sarabic.ae/20241023/السيسي-مصر-تؤكد-دعمها-لتعزيز-التشاور-بين-دول-بريكس-1094078223.html
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قمة بريكس 2024, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم
قمة بريكس 2024, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم

على هامش قمة "بريكس".. الرئيس المصري يؤكد لنظيره الإيراني أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي... فيديو

14:30 GMT 23.10.2024
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان الروسية.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن السفير أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي التقى بنظيره الإيراني بزشكيان، واتفقا على أهمية تضافر الجهود المشتركة لاستكشاف آفاق تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز سبلها.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
بوتين يجتمع مع السيسي في مدينة قازان الروسية... فيديو
أمس, 19:11 GMT
وأكد السفير فهمي أن السيسي وبزشكيان قد تبادلا وجهات النظر حول التطورات في المنطقة، في وقت جدد الرئيس المصري التأكيد على أهمية "نزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد غير المحسوب"، مشيرا إلى أن التصعيد الجاري في قطاع غزة ولبنان قد يدفع المنطقة برمتها إلى مواجهات خطيرة وتداعيات سلبية على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأوضح بيان الرئاسة المصرية أن السيسي استعرض الجهود والاتصالات المصرية المكثفة الرامية لمحاولة دفع مسار التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.
وأفاد البيان المصري بـ"ضرورة حشد الجهود الدولية لحث جميع الأطراف على التعامل بإيجابية مع المساعي الرامية لاستعادة التهدئة بالمنطقة، بما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في فلسطين ولبنان".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ألقى، في وقت سابق اليوم الأربعاء، كلمة خلال قمة "بريكس" المقامة في قازان، قال فيها إن "الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية أوضحت عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أضحى النظام الدولي يتسم بها".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
السيسي: مصر تؤكد دعمها لتعزيز التشاور بين دول "بريكس"
10:35 GMT

وأعلن دعم مصر للدور المهم لمجلس أعمال "بريكس" وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع في تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في الدول الأعضاء باعتبارهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا التزام مصر بمبادئ ومحاور عمل تجمع "بريكس" وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله بما يسهم في تعظيم دوره في إرساء الأمن والاستقرار.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.
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