https://sarabic.ae/20241023/السيسي-مصر-تؤكد-دعمها-لتعزيز-التشاور-بين-دول-بريكس-1094078223.html
السيسي: مصر تؤكد دعمها لتعزيز التشاور بين دول "بريكس"
السيسي: مصر تؤكد دعمها لتعزيز التشاور بين دول "بريكس"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن "مصر تؤمن بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها باعتباره الركيزة... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T10:35+0000
2024-10-23T10:35+0000
2024-10-23T11:23+0000
قمة بريكس 2024
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وقال السيسي، في كلمة له خلال قمة بريكس المقامة في قازان، إن "الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية أوضحت عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أضحى النظام الدولي يتسم بها".وأضاف أن "التطورات الدولية أظهرت أن القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية الدول النامية تعاني من تصاعد إشكالية الديون وعدم توافر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلا عن ارتفـاع تكلفـة التمويـل والاقتـراض".وأكد السيسي أن "مصر تولي أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة تضمن اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية "، مشيرا إلى أن "توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجاري يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية".كما أكد "أهمية دفع أطر التعاون في مجال التسويات المالية بالعملات المحلية واستثمار الميزات النسبية لدول تجمع بريكس لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة لاسيما في مجالات الزراعة والصناعة والتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة ".وأعلن دعم مصر للدور المهم لمجلس أعمال "بريكس" وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع في تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في الدول الأعضاء باعتبارهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا التزام مصر بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله بما يسهم فى تعظيم دوره في إرساء الأمن والاستقرار.وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.
https://sarabic.ae/20241023/كلمة-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-في-قمة-بريكس-فيديو-1094074180.html
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قمة بريكس 2024, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
قمة بريكس 2024, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
السيسي: مصر تؤكد دعمها لتعزيز التشاور بين دول "بريكس"
10:35 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 11:23 GMT 23.10.2024)
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن "مصر تؤمن بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار".
وقال السيسي، في كلمة له خلال قمة
بريكس المقامة في قازان، إن "الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية أوضحت عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أضحى النظام الدولي يتسم بها".
وأضاف أن "التطورات الدولية أظهرت أن القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية الدول النامية تعاني من تصاعد إشكالية الديون وعدم توافر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلا عن ارتفـاع تكلفـة التمويـل والاقتـراض".
وأكد السيسي
أن "مصر تولي أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة تضمن اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية "، مشيرا إلى أن "توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجاري يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية".
كما أكد "أهمية دفع أطر التعاون في مجال التسويات المالية بالعملات المحلية واستثمار الميزات النسبية لدول تجمع بريكس لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة لاسيما في مجالات الزراعة والصناعة والتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة ".
وأعلن دعم مصر للدور المهم لمجلس أعمال "بريكس" وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع في تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في الدول الأعضاء باعتبارهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا التزام مصر بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله بما يسهم فى تعظيم دوره في إرساء الأمن والاستقرار.
وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.