https://sarabic.ae/20241023/بوتين-انضمام-إثيوبيا-لمجموعة-بريكس-يعكس-تأثيرها-على-الساحة-الدولية-1094096682.html
بوتين: انضمام إثيوبيا لمجموعة "بريكس" يعكس تأثيرها على الساحة الدولية
بوتين: انضمام إثيوبيا لمجموعة "بريكس" يعكس تأثيرها على الساحة الدولية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن انضمام إثيوبيا إلى مجموعة "بريكس" خطوة مهمة وتأكيد آخر على تأثير إثيوبيا على الساحة الدولية. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T20:02+0000
2024-10-23T20:02+0000
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قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
أخبار إثيوبيا
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على هامش قمة "بريكس" في قازان الروسية: "انضمام إثيوبيا إلى مجموعة بريكس خطوة مهمة وتأكيد آخر على تأثير بلدكم على الساحة الدولية. سنواصل تعزيز التكامل المتناغم لإثيوبيا في عمل المجموعة".وقال: "مواقف بلدينا بشأن معظم القضايا العالمية والإقليمية متشابهة في كثير من الأحيان".وأضاف بوتين أن "مؤشرات التجارة المتبادلة بين روسيا وإثيوبيا لا تزال بعيدة عن المستوى الأمثل، لكن التجارة تنمو والديناميكيات إيجابية".وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.الرئيس الصيني يؤكد في قمة "بريكس" على ضرورة منع توسع وتصعيد الصراع الأوكرانيزعماء أكثر من 45% من سكان كوكب الأرض في صورة واحدة... فيديو
https://sarabic.ae/20241023/آبي-أحمد-بريكس-لديها-فرصة-عظيمة-للدفع-نحو-عالم-أكثر-إنصافا-1094079088.html
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قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, أخبار إثيوبيا, روسيا
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, أخبار إثيوبيا, روسيا
بوتين: انضمام إثيوبيا لمجموعة "بريكس" يعكس تأثيرها على الساحة الدولية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن انضمام إثيوبيا إلى مجموعة "بريكس" خطوة مهمة وتأكيد آخر على تأثير إثيوبيا على الساحة الدولية.
وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على هامش قمة "بريكس" في قازان الروسية: "انضمام إثيوبيا إلى مجموعة بريكس خطوة مهمة وتأكيد آخر على تأثير بلدكم على الساحة الدولية. سنواصل تعزيز التكامل المتناغم لإثيوبيا في عمل المجموعة".
وأكد بوتين أن مواقف روسيا وإثيوبيا بشأن معظم القضايا العالمية والإقليمية متقاربة في كثير من الأحيان.
وقال: "مواقف بلدينا بشأن معظم القضايا العالمية والإقليمية متشابهة في كثير من الأحيان".
وأضاف بوتين أن "مؤشرات التجارة المتبادلة بين روسيا وإثيوبيا لا تزال بعيدة عن المستوى الأمثل، لكن التجارة تنمو والديناميكيات إيجابية".
وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "إثيوبيا مستعدة لزيادة التعاون مع روسيا في مجال الأمن".
وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.