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آبي أحمد: "بريكس" لديها فرصة عظيمة للدفع نحو عالم أكثر إنصافا
آبي أحمد: "بريكس" لديها فرصة عظيمة للدفع نحو عالم أكثر إنصافا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأربعاء، أن "بريكس" لديها فرصة عظيمة للدفع نحو عالم أكثر إنصافا. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال آبي أحمد خلال كلمته بالجلسة الموسعة لمجموعة "بريكس": "هناك فرصة عظيمة لدى بريكس مع أصواتها الجماعية التي تمثل تقريبا نصف سكان العالم وأكثر من سدس إجمالي الناتج المحلي، أمام بريكس إمكانية تعزيز قوتها لأن يكون هناك عالم أكثر إنصافا". وتابع: "البلدان في هذه القمة يجب أن تضع أولوليات لتمثيل أفريقيا في مجلس الأمن".وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع. الرئيس الصيني يؤكد في قمة "بريكس" على ضرورة منع توسع وتصعيد الصراع الأوكرانيزعماء أكثر من 45% من سكان كوكب الأرض في صورة واحدة... فيديو
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قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, أخبار إثيوبيا, أخبار العالم الآن
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, أخبار إثيوبيا, أخبار العالم الآن

آبي أحمد: "بريكس" لديها فرصة عظيمة للدفع نحو عالم أكثر إنصافا

10:59 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 11:18 GMT 23.10.2024)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورصورة مشتركة لزعماء قادة بريكس خلال القمة السادسة عشرة في قازان
صورة مشتركة لزعماء قادة بريكس خلال القمة السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© Sputnik . POOL
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أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأربعاء، أن "بريكس" لديها فرصة عظيمة للدفع نحو عالم أكثر إنصافا.
وقال آبي أحمد خلال كلمته بالجلسة الموسعة لمجموعة "بريكس": "هناك فرصة عظيمة لدى بريكس مع أصواتها الجماعية التي تمثل تقريبا نصف سكان العالم وأكثر من سدس إجمالي الناتج المحلي، أمام بريكس إمكانية تعزيز قوتها لأن يكون هناك عالم أكثر إنصافا".

وأضاف: "إثيوبيا ترغب في التأكيد على أن إصلاح مجلس الأمن بالأمم المتحدة يستحق انتباهنا".

وتابع: "البلدان في هذه القمة يجب أن تضع أولوليات لتمثيل أفريقيا في مجلس الأمن".
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة بريكس 2024 في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
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10:59 GMT
وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.
الرئيس الصيني يؤكد في قمة "بريكس" على ضرورة منع توسع وتصعيد الصراع الأوكراني
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