https://sarabic.ae/20241023/آبي-أحمد-بريكس-لديها-فرصة-عظيمة-للدفع-نحو-عالم-أكثر-إنصافا-1094079088.html
آبي أحمد: "بريكس" لديها فرصة عظيمة للدفع نحو عالم أكثر إنصافا
آبي أحمد: "بريكس" لديها فرصة عظيمة للدفع نحو عالم أكثر إنصافا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأربعاء، أن "بريكس" لديها فرصة عظيمة للدفع نحو عالم أكثر إنصافا. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T10:59+0000
2024-10-23T10:59+0000
2024-10-23T11:18+0000
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
أخبار إثيوبيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094061390_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_9a003fcbdc87a8cd7f04af67dafe523b.jpg
وقال آبي أحمد خلال كلمته بالجلسة الموسعة لمجموعة "بريكس": "هناك فرصة عظيمة لدى بريكس مع أصواتها الجماعية التي تمثل تقريبا نصف سكان العالم وأكثر من سدس إجمالي الناتج المحلي، أمام بريكس إمكانية تعزيز قوتها لأن يكون هناك عالم أكثر إنصافا". وتابع: "البلدان في هذه القمة يجب أن تضع أولوليات لتمثيل أفريقيا في مجلس الأمن".وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع. الرئيس الصيني يؤكد في قمة "بريكس" على ضرورة منع توسع وتصعيد الصراع الأوكرانيزعماء أكثر من 45% من سكان كوكب الأرض في صورة واحدة... فيديو
https://sarabic.ae/20241023/الرئيس-الإيراني-بريكس-فرصة-لدول-العالم-لعدم-ربط-مصيرها-بمصير-بالغرب-1094079174.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094061390_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_5c126807fbfd8e2e3dd7e748c1b1064c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, أخبار إثيوبيا, أخبار العالم الآن
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, أخبار إثيوبيا, أخبار العالم الآن
آبي أحمد: "بريكس" لديها فرصة عظيمة للدفع نحو عالم أكثر إنصافا
10:59 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 11:18 GMT 23.10.2024)
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأربعاء، أن "بريكس" لديها فرصة عظيمة للدفع نحو عالم أكثر إنصافا.
وقال آبي أحمد خلال كلمته بالجلسة الموسعة لمجموعة "بريكس": "هناك فرصة عظيمة لدى بريكس مع أصواتها الجماعية التي تمثل تقريبا نصف سكان العالم وأكثر من سدس إجمالي الناتج المحلي، أمام بريكس إمكانية تعزيز قوتها لأن يكون هناك عالم أكثر إنصافا".
وأضاف: "إثيوبيا ترغب في التأكيد على أن إصلاح مجلس الأمن بالأمم المتحدة يستحق انتباهنا".
وتابع: "البلدان في هذه القمة يجب أن تضع أولوليات لتمثيل أفريقيا في مجلس الأمن".
وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.