https://sarabic.ae/20241023/الرئيس-الإيراني-بريكس-فرصة-لدول-العالم-لعدم-ربط-مصيرها-بمصير-بالغرب-1094079174.html
الرئيس الإيراني: "بريكس" فرصة لدول العالم لعدم ربط مصيرها بمصير الغرب
الرئيس الإيراني: "بريكس" فرصة لدول العالم لعدم ربط مصيرها بمصير الغرب
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن تجمع "بريكس" فرصة للبلدان وباقي دول العالم لعدم ربط مصيرها بمصير الدول الغربية التي أوجدت العنف والإرهاب،... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T10:59+0000
2024-10-23T10:59+0000
2024-10-23T11:26+0000
قمة بريكس 2024
إيران
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وقال بزشكيان خلال قمة بريكس المنعقدة في قازان، اليوم الأربعاء إن "تجمع (بريكس) فرصة للدول الأعضاء وباقي دول العالم لعدم ربط مصيرها بمصير الدول الغربية التي أوجدت العنف والإرهاب".وحث بزشكيان في كلمته، دول المجموعة على اتخاذ خطوات عملية لمنع بعض الدول من فرض عقوبات على دول أخرى في المستقبل.وأردف بزشكيان بالقول، مع إنشاء سلة عملات تجمع "بريكس" ينبغي الحد من هيمنة الدولار.وأضاف الرئيس الإيراني، بأن إيران تلتزم بمبادئ "بريكس" المتمثلة في إصلاح الحوكمة العالمية والتعددية وتعزيز الأمن والسلام العالميين، وتصر على أن يكون تجمع "بريكس" بعيدا عن المصالح الجيوسياسية، وأن يُوجد نوع من الفرص والتعاون فيما بين الدول الأعضاء.وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.الرئيس الصيني يؤكد في قمة "بريكس" على ضرورة منع توسع وتصعيد الصراع الأوكرانيكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "بريكس"... فيديو
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إيران
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اليوم الثاني من قمة "بريكس" في قازان
سبوتنيك عربي
اليوم الثاني من قمة "بريكس" في قازان
2024-10-23T10:59+0000
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قمة بريكس 2024, إيران
الرئيس الإيراني: "بريكس" فرصة لدول العالم لعدم ربط مصيرها بمصير الغرب
10:59 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 11:26 GMT 23.10.2024)
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن تجمع "بريكس" فرصة للبلدان وباقي دول العالم لعدم ربط مصيرها بمصير الدول الغربية التي أوجدت العنف والإرهاب، لافتًا إلى أنه يجب الاستفادة من العملات الوطنية بين دول "بريكس" والتقليل من الضغوط المفروضة من الغرب.
وقال بزشكيان خلال قمة بريكس
المنعقدة في قازان، اليوم الأربعاء إن "تجمع (بريكس) فرصة للدول الأعضاء وباقي دول العالم لعدم ربط مصيرها بمصير الدول الغربية التي أوجدت العنف والإرهاب".
وحث بزشكيان في كلمته، دول المجموعة على اتخاذ خطوات عملية لمنع بعض الدول من فرض عقوبات على دول أخرى في المستقبل.
ونوه بزشكيان، إلى أنه لم يعد بوسع الدول المستقلة تحمل ثمن السياسات المالية الخاطئة التي تنتهجها الولايات المتحدة، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من العملات الوطنية بين دول "بريكس" والتقليل من الضغوط المفروضة من الغرب.
وأردف بزشكيان بالقول، مع إنشاء سلة عملات تجمع "بريكس" ينبغي الحد من هيمنة الدولار.
وأضاف الرئيس الإيراني، بأن إيران تلتزم بمبادئ "بريكس" المتمثلة في إصلاح الحوكمة العالمية والتعددية وتعزيز الأمن والسلام العالميين، وتصر على أن يكون تجمع "بريكس" بعيدا عن المصالح الجيوسياسية، وأن يُوجد نوع من الفرص والتعاون فيما بين الدول الأعضاء.
وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.