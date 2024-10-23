بوتين: العلاقات بين روسيا وتركيا بناءة ونحن نحافظ على اتصالات منتظمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
08:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
12:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: قمة بريكس في قازان تغطي على الانتخابات الرئاسية في أمريكا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
08:18 GMT
15 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:10 GMT
20 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:34 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241023/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-وتركيا-بناءة-ونحن-نحافظ-على-اتصالات-منتظمة-1094090520.html
بوتين: العلاقات بين روسيا وتركيا بناءة ونحن نحافظ على اتصالات منتظمة
بوتين: العلاقات بين روسيا وتركيا بناءة ونحن نحافظ على اتصالات منتظمة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا وتركيا بنّاءة وأن الرئيسين يحافظان على اتصالات منتظمة. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T15:31+0000
2024-10-23T16:06+0000
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
روسيا
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094091274_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_946b78f504843b295850bd731d162288.jpg
وقال بوتين خلال محادثاته مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على هامش قمة "بريكس" في قازان: "نحن نحافظ على حوار منتظم حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي والدولي، وأنا أقدر بشدة هذه الاتصالات المفيدة باستمرار، أنا متأكد من أن محادثتنا اليوم ستكون مثمرة ومفيدة".وأعرب الرئيس الروسي، للرئيس أردوغان، عن تعازيه بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في تركيا.وأوضح الرئيس بوتين أن بلاده وتركيا تواصلان العمل لإنشاء مركز دولي للغاز في تركيا، وأن روسيا كانت وستبقى موردا موثوقا للغاز إلى تركيا.وأضاف بوتين: "تستمر الاستعدادات لتنفيذ مبادرتنا لإنشاء مركز دولي للغاز في تركيا، وأنا على ثقة من أنه سيعزز بشكل كبير أمن الطاقة في المنطقة، في المقام الأول من خلال آليات تسعير أكثر توازنا".وأكد أن التعاون الاقتصادي بين روسيا وتركيا يتطور بشكل ديناميكي والتجارة نمت بنسبة 6 % خلال 8 أشهر.وأوضح أن تطوير مبادرة إنشاء مركز للغاز في تركيا مستمر.ولفت إلى أن مواقف روسيا وتركيا بشأن التسوية في الشرق الأوسط متقاربة جدا.وأوضح أن روسيا تتوقع أن تبدأ محطة "أكويو" النووية بتوفير الطاقة في عام 2025.وأكد بوتين أن روسيا وتركيا تؤكدان أن حل الصراع في الشرق الأوسط ممكن عبر حل الدولتين بموجب ميثاق الأمم المتحدة.وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الإدارات المعنية في أنقرة وموسكو تعمل على حل مشاكل التحويلات المصرفية. وأشارأردوغان إلى أن أنقرة تتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المستقبل القريب.وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.مودي: "بريكس" سوف تبرز كوسيلة أكثر فاعلية لمواجهة التحديات العالميةالرئيس الإيراني: "بريكس" فرصة لدول العالم لعدم ربط مصيرها بمصير الغرب
https://sarabic.ae/20241023/قادة-بريكس-يوجهون-بطوير-عملية-استخدام-العملات-الرقمية-بالتعاملات-بين-دول-المجموعة-1094086009.html
https://sarabic.ae/20241023/خبراء-بريكس-تمثل-فرصة-مهمة-للدول-النامية-والحد-من-الهيمنة-الاقتصادية-الغربية-1094090139.html
https://sarabic.ae/20241022/أردوغان-يعلن-عن-رغبته-في-توسيع-العلاقات-مع-بريكس-1094034451.html
https://sarabic.ae/20241023/الإمارات-تؤكد-تعاونها-مع-بريكس-لمواجهة-التحديات-العالمية-المشتركة-1094082587.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094091274_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_cee6663b85e3dd8859601abb20138071.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا, أخبار تركيا اليوم
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا, أخبار تركيا اليوم

بوتين: العلاقات بين روسيا وتركيا بناءة ونحن نحافظ على اتصالات منتظمة

15:31 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 16:06 GMT 23.10.2024)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا وتركيا بنّاءة وأن الرئيسين يحافظان على اتصالات منتظمة.
وقال بوتين خلال محادثاته مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على هامش قمة "بريكس" في قازان: "نحن نحافظ على حوار منتظم حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي والدولي، وأنا أقدر بشدة هذه الاتصالات المفيدة باستمرار، أنا متأكد من أن محادثتنا اليوم ستكون مثمرة ومفيدة".
وأعرب الرئيس الروسي، للرئيس أردوغان، عن تعازيه بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في تركيا.

وقال بوتين: "قبل أن نبدأ، أود أن أعرب عن تعازي بشأن الهجوم الإرهابي. وسائل الإعلام تتحدث عن هجوم إرهابي في تركيا. أنت تعرف كيف نشعر حيال هذا. ونحن ندين أي مظهر من هذا النوع مهما كانت دوافعه".

عملات رقمية مشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
قادة "بريكس" يوجهون بتطوير عملية استخدام العملات الرقمية بالتعاملات بين دول المجموعة
14:20 GMT
وأوضح الرئيس بوتين أن بلاده وتركيا تواصلان العمل لإنشاء مركز دولي للغاز في تركيا، وأن روسيا كانت وستبقى موردا موثوقا للغاز إلى تركيا.

تعتبر روسيا موردًا موثوقًا ومجرباً للغاز الطبيعي إلى تركيا، ففي العام الماضي، تم تصدير 20.5 مليار متر مكعب عبر خطي أنابيب "التيار التركي" و"التيار الأزرق".

كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة بريكس - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف بوتين: "تستمر الاستعدادات لتنفيذ مبادرتنا لإنشاء مركز دولي للغاز في تركيا، وأنا على ثقة من أنه سيعزز بشكل كبير أمن الطاقة في المنطقة، في المقام الأول من خلال آليات تسعير أكثر توازنا".
صورة مشتركة لزعماء قادة بريكس خلال القمة السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
خبراء: "بريكس" تمثل فرصة مهمة للدول النامية والحد من الهيمنة الاقتصادية الغربية
15:20 GMT
وأكد أن التعاون الاقتصادي بين روسيا وتركيا يتطور بشكل ديناميكي والتجارة نمت بنسبة 6 % خلال 8 أشهر.
وأوضح أن تطوير مبادرة إنشاء مركز للغاز في تركيا مستمر.
ولفت إلى أن مواقف روسيا وتركيا بشأن التسوية في الشرق الأوسط متقاربة جدا.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
أردوغان يعلن عن رغبته في توسيع العلاقات مع "بريكس"
أمس, 12:37 GMT
وأوضح أن روسيا تتوقع أن تبدأ محطة "أكويو" النووية بتوفير الطاقة في عام 2025.

المشروع المشترك الرئيسي هو بناء أول محطة للطاقة النووية التركية "أكويو"، ويتم العمل على جميع وحدات الطاقة الأربع في وقت واحد على مدار الساعة، ونتوقع أن تبدأ المحطة في العام المقبل في إمداد نظام الطاقة في تركيا بالكهرباء.

كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة بريكس - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن روسيا وتركيا تؤكدان أن حل الصراع في الشرق الأوسط ممكن عبر حل الدولتين بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الإدارات المعنية في أنقرة وموسكو تعمل على حل مشاكل التحويلات المصرفية.
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
الإمارات تؤكد تعاونها مع "بريكس" لمواجهة التحديات العالمية المشتركة
13:04 GMT

وقال: "أما بالنسبة لمشاكل التحويلات المصرفية، فإن إداراتنا تعمل على حلها".

وأشارأردوغان إلى أن أنقرة تتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المستقبل القريب.
وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.
مودي: "بريكس" سوف تبرز كوسيلة أكثر فاعلية لمواجهة التحديات العالمية
الرئيس الإيراني: "بريكس" فرصة لدول العالم لعدم ربط مصيرها بمصير الغرب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские солдаты во время наземной операции на юге Ливана - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لطوفان الأقصى.. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:51 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала