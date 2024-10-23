https://sarabic.ae/20241023/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-وتركيا-بناءة-ونحن-نحافظ-على-اتصالات-منتظمة-1094090520.html

بوتين: العلاقات بين روسيا وتركيا بناءة ونحن نحافظ على اتصالات منتظمة

بوتين: العلاقات بين روسيا وتركيا بناءة ونحن نحافظ على اتصالات منتظمة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا وتركيا بنّاءة وأن الرئيسين يحافظان على اتصالات منتظمة. 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T15:31+0000

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2024-10-23T16:06+0000

قمة بريكس 2024

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روسيا

أخبار تركيا اليوم

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وقال بوتين خلال محادثاته مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على هامش قمة "بريكس" في قازان: "نحن نحافظ على حوار منتظم حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي والدولي، وأنا أقدر بشدة هذه الاتصالات المفيدة باستمرار، أنا متأكد من أن محادثتنا اليوم ستكون مثمرة ومفيدة".وأعرب الرئيس الروسي، للرئيس أردوغان، عن تعازيه بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في تركيا.وأوضح الرئيس بوتين أن بلاده وتركيا تواصلان العمل لإنشاء مركز دولي للغاز في تركيا، وأن روسيا كانت وستبقى موردا موثوقا للغاز إلى تركيا.وأضاف بوتين: "تستمر الاستعدادات لتنفيذ مبادرتنا لإنشاء مركز دولي للغاز في تركيا، وأنا على ثقة من أنه سيعزز بشكل كبير أمن الطاقة في المنطقة، في المقام الأول من خلال آليات تسعير أكثر توازنا".وأكد أن التعاون الاقتصادي بين روسيا وتركيا يتطور بشكل ديناميكي والتجارة نمت بنسبة 6 % خلال 8 أشهر.وأوضح أن تطوير مبادرة إنشاء مركز للغاز في تركيا مستمر.ولفت إلى أن مواقف روسيا وتركيا بشأن التسوية في الشرق الأوسط متقاربة جدا.وأوضح أن روسيا تتوقع أن تبدأ محطة "أكويو" النووية بتوفير الطاقة في عام 2025.وأكد بوتين أن روسيا وتركيا تؤكدان أن حل الصراع في الشرق الأوسط ممكن عبر حل الدولتين بموجب ميثاق الأمم المتحدة.وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الإدارات المعنية في أنقرة وموسكو تعمل على حل مشاكل التحويلات المصرفية. وأشارأردوغان إلى أن أنقرة تتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المستقبل القريب.وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.مودي: "بريكس" سوف تبرز كوسيلة أكثر فاعلية لمواجهة التحديات العالميةالرئيس الإيراني: "بريكس" فرصة لدول العالم لعدم ربط مصيرها بمصير الغرب

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