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"حزب الله" ينعى القيادي هاشم صفي الدين
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قادة "بريكس" يوجهون بتطوير عملية استخدام العملات الرقمية بالتعاملات بين دول المجموعة
قادة "بريكس" يوجهون بتطوير عملية استخدام العملات الرقمية بالتعاملات بين دول المجموعة
سبوتنيك عربي
أصدر قادة دول "بريكس"، اليوم الأربعاء، تعليمات لوزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية بمواصلة النظر في مسألة استخدام العملات الوطنية وأدوات الدفع والمنصات. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
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2024-10-23T14:21+0000
اقتصاد
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
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وجاء في إعلان قازان لدول "بريكس"، "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، الذي نشر على موقع الكرملين الرسمي: "نوعز إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في بلداننا بمواصلة النظر في مسألة استخدام العملات الوطنية وأدوات ومنصات الدفع وتقديم تقرير عن النتائج خلال الرئاسة المقبلة".وجاء في البيان: "نرحب باستخدام العملات الوطنية في المعاملات المالية بين دول "بريكس" وشركائها التجاريين، وندعو إلى تعزيز شبكات المراسلة المصرفية بين دول "بريكس"، وإمكانية إجراء التسويات بالعملات الوطنية وفقًا لمبادرة المدفوعات عبر الحدود لمجموعة بريكس".وبدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع الموسع لقمة "بريكس"، أن النموذج المتعدد الأقطاب يطلق موجة جديدة من النمو الاقتصادي.وأشار بوتين إلى أن دول "بريكس" تظهر ثباتها بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة.وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.مودي: "بريكس" سوف تبرز كوسيلة أكثر فاعلية لمواجهة التحديات العالميةالرئيس الإيراني: "بريكس" فرصة لدول العالم لعدم ربط مصيرها بمصير الغرب
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اقتصاد, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
اقتصاد, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس

قادة "بريكس" يوجهون بتطوير عملية استخدام العملات الرقمية بالتعاملات بين دول المجموعة

14:20 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 14:21 GMT 23.10.2024)
© Photo / unsplash/Traxerعملات رقمية مشفرة
عملات رقمية مشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© Photo / unsplash/Traxer
تابعنا عبر
أصدر قادة دول "بريكس"، اليوم الأربعاء، تعليمات لوزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية بمواصلة النظر في مسألة استخدام العملات الوطنية وأدوات الدفع والمنصات.
وجاء في إعلان قازان لدول "بريكس"، "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، الذي نشر على موقع الكرملين الرسمي: "نوعز إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في بلداننا بمواصلة النظر في مسألة استخدام العملات الوطنية وأدوات ومنصات الدفع وتقديم تقرير عن النتائج خلال الرئاسة المقبلة".

كما دعا قادة دول "بريكس" إلى تعزيز شبكات بنوك المراسلة بين دول المجموعة، ورحبوا باستخدام العملات الوطنية في المعاملات المالية بين دول المجموعة وشركائها التجاريين.

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وجاء في البيان: "نرحب باستخدام العملات الوطنية في المعاملات المالية بين دول "بريكس" وشركائها التجاريين، وندعو إلى تعزيز شبكات المراسلة المصرفية بين دول "بريكس"، وإمكانية إجراء التسويات بالعملات الوطنية وفقًا لمبادرة المدفوعات عبر الحدود لمجموعة بريكس".

وأضاف: "هذا أمر طوعي واختياري، ونتوقع المزيد من المناقشات حول هذا الموضوع، بما في ذلك في إطار مجموعة عمل "بريكس" المعنية بالتعاون في مجال المدفوعات".

وبدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع الموسع لقمة "بريكس"، أن النموذج المتعدد الأقطاب يطلق موجة جديدة من النمو الاقتصادي.
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وأشار بوتين إلى أن دول "بريكس" تظهر ثباتها بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة.

واقترح الرئيس الروسي إنشاء منصة استثمارية جديدة لمجموعة "بريكس" لدعم الاقتصادات الوطنية ودول الجنوب والشرق العالمي.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.
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