https://sarabic.ae/20241023/الرئيس-البرازيلي-يدعو-إلى-تسريع-العمل-على-إنشاء-نظام-مالي-خاص-بـبريكس-1094080710.html

الرئيس البرازيلي يدعو إلى تسريع العمل على إنشاء نظام مالي خاص بـ"بريكس"

الرئيس البرازيلي يدعو إلى تسريع العمل على إنشاء نظام مالي خاص بـ"بريكس"

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأربعاء، خلال كلمة له عبر الإنترنت خلال الاجتماع الموسع لقمة "بريكس" المنعقدة في قازان، إلى تسريع العمل... 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T12:18+0000

2024-10-23T12:18+0000

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قمة بريكس 2024

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مجموعة بريكس

أخبار روسيا اليوم

قازان

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وقال الرئيس البرازيلي: "نحن بحاجة جدية لمناقشة هذا الموضوع. لا يمكننا الانتظار أكثر، علينا أن نقرر".وبدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع الموسع لـ"قمة بريكس"، أن النموذج المتعدد الأقطاب يطلق موجة جديدة من النمو الاقتصادي.وأشار بوتين إلى أن دول "بريكس" تظهر ثباتها بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة.وأضاف بوتين بأن هناك حاجة إلى إطلاق منصة للمنافسة العادلة بين دول "بريكس"، وأن روسيا تقترح إنشاء منصة منفصلة لدول المجموعة للمعادن الثمينة والماس.وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.مودي: "بريكس" سوف تبرز كوسيلة أكثر فاعلية لمواجهة التحديات العالميةالرئيس الإيراني: "بريكس" فرصة لدول العالم لعدم ربط مصيرها بمصير الغرب

https://sarabic.ae/20241023/زعماء-أكثر-من-45-من-سكان-كوكب-الأرض-في-صورة-واحدة-فيديو--1094065522.html

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اليوم الثاني من قمة "بريكس" في قازان سبوتنيك عربي اليوم الثاني من قمة "بريكس" في قازان 2024-10-23T12:18+0000 true PT1S

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قمة بريكس 2024, اقتصاد, روسيا, أخبار البرازيل , مجموعة بريكس, أخبار روسيا اليوم, قازان