https://sarabic.ae/20241023/الرئيس-البرازيلي-يدعو-إلى-تسريع-العمل-على-إنشاء-نظام-مالي-خاص-بـبريكس-1094080710.html
الرئيس البرازيلي يدعو إلى تسريع العمل على إنشاء نظام مالي خاص بـ"بريكس"
الرئيس البرازيلي يدعو إلى تسريع العمل على إنشاء نظام مالي خاص بـ"بريكس"
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأربعاء، خلال كلمة له عبر الإنترنت خلال الاجتماع الموسع لقمة "بريكس" المنعقدة في قازان، إلى تسريع العمل... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T12:18+0000
2024-10-23T12:18+0000
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قمة بريكس 2024
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وقال الرئيس البرازيلي: "نحن بحاجة جدية لمناقشة هذا الموضوع. لا يمكننا الانتظار أكثر، علينا أن نقرر".وبدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع الموسع لـ"قمة بريكس"، أن النموذج المتعدد الأقطاب يطلق موجة جديدة من النمو الاقتصادي.وأشار بوتين إلى أن دول "بريكس" تظهر ثباتها بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة.وأضاف بوتين بأن هناك حاجة إلى إطلاق منصة للمنافسة العادلة بين دول "بريكس"، وأن روسيا تقترح إنشاء منصة منفصلة لدول المجموعة للمعادن الثمينة والماس.وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.مودي: "بريكس" سوف تبرز كوسيلة أكثر فاعلية لمواجهة التحديات العالميةالرئيس الإيراني: "بريكس" فرصة لدول العالم لعدم ربط مصيرها بمصير الغرب
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اليوم الثاني من قمة "بريكس" في قازان
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اليوم الثاني من قمة "بريكس" في قازان
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قمة بريكس 2024, اقتصاد, روسيا, أخبار البرازيل , مجموعة بريكس, أخبار روسيا اليوم, قازان
قمة بريكس 2024, اقتصاد, روسيا, أخبار البرازيل , مجموعة بريكس, أخبار روسيا اليوم, قازان
الرئيس البرازيلي يدعو إلى تسريع العمل على إنشاء نظام مالي خاص بـ"بريكس"
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأربعاء، خلال كلمة له عبر الإنترنت خلال الاجتماع الموسع لقمة "بريكس" المنعقدة في قازان، إلى تسريع العمل على إنشاء نظام مالي خاص بالمجموعة.
وقال الرئيس البرازيلي: "نحن بحاجة جدية لمناقشة هذا الموضوع. لا يمكننا الانتظار أكثر، علينا أن نقرر".
وتابع لولا دا سيلفا: "يريد الكثير من الناس تقسيم العالم إلى أصدقاء وأعداء، لكن الأشخاص الموجودين في المجالات الأكثر حساسية يعانون. إنهم يريدون العمل والغذاء والرعاية الصحية الجيدة والمدارس وعالمًا خاليًا من المآسي المناخية، وعالمًا خاليًا من الأسلحة".
وبدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خلال الاجتماع الموسع لـ"قمة بريكس"، أن النموذج المتعدد الأقطاب يطلق موجة جديدة من النمو الاقتصادي.
وأشار بوتين إلى أن دول "بريكس" تظهر ثباتها بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة.
واقترح الرئيس الروسي إنشاء منصة استثمارية جديدة لمجموعة "بريكس" لدعم الاقتصادات الوطنية ودول الجنوب والشرق العالمي.
وأضاف بوتين بأن هناك حاجة إلى إطلاق منصة للمنافسة العادلة بين دول "بريكس"، وأن روسيا تقترح إنشاء منصة منفصلة لدول المجموعة للمعادن الثمينة والماس.
وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.