الثقافة والفن والإلهام... برنامج مميز لزوجات زعماء قادة "بريكس" في قازان

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صورة لنائبة وزير خارجية سريلانكا أروني ويجيواردان، وهي تلقي نظرة على بعض التحف الفنية المعروضة، ضمن البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.