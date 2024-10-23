الثقافة والفن والإلهام... برنامج مميز لزوجات زعماء قادة "بريكس" في قازان

صورة لنائبة وزير خارجية سريلانكا، أروني ويجيواردان، خلال زيارة البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.
صورة لنائبة وزير خارجية سريلانكا، أروني ويجيواردان، خلال زيارة البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.
زوجة رئيس جمهورية الصرب والبوسنة، ميلوراد دوديك سنيزانا دوديك، تشاهد الملابس التقليدية في جمهورية تتارستان.
زوجة رئيس جمهورية الصرب والبوسنة، ميلوراد دوديك سنيزانا دوديك، تشاهد الملابس التقليدية في جمهورية تتارستان.
زوجة رئيس جمهورية الصرب والبوسنة، ميلوراد دوديك سنيزانا دوديك، خلال زيارة البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.
زوجة رئيس جمهورية الصرب والبوسنة، ميلوراد دوديك سنيزانا دوديك، خلال زيارة البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.
ممثلة منظمة السيدات الأوائل الأفريقيات، وزوجة رئيس وزراء إثيوبيا، زيناش ماياتشيف بيري (على اليسار) خلال زيارة البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.
ممثلة منظمة السيدات الأوائل الأفريقيات، وزوجة رئيس وزراء إثيوبيا، زيناش ماياتشيف بيري (على اليسار) خلال زيارة البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.
عرض أزياء ضمن البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.
عرض أزياء ضمن البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.
صورة لنائبة وزير خارجية سريلانكا أروني ويجيواردان، وهي تلقي نظرة على بعض التحف الفنية المعروضة، ضمن البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.
صورة لنائبة وزير خارجية سريلانكا أروني ويجيواردان، وهي تلقي نظرة على بعض التحف الفنية المعروضة، ضمن البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.
أحد عروض الأزياء ضمن البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.
أحد عروض الأزياء ضمن البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.
ممثلة منظمة السيدات الأوائل الأفريقيات، وزوجة رئيس وزراء إثيوبيا، زيناش ماياتشيف بيري، تستمع إلى بعض القصص عن التاريخ الإسلامي.
ممثلة منظمة السيدات الأوائل الأفريقيات، وزوجة رئيس وزراء إثيوبيا، زيناش ماياتشيف بيري، تستمع إلى بعض القصص عن التاريخ الإسلامي.
ممثلة منظمة السيدات الأوائل الأفريقيات، وزوجة رئيس وزراء إثيوبيا، زيناش ماياتشيف بيري، في مسجد "قول شريف"، خلال زيارة البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.
ممثلة منظمة السيدات الأوائل الأفريقيات، وزوجة رئيس وزراء إثيوبيا، زيناش ماياتشيف بيري، في مسجد "قول شريف"، خلال زيارة البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.
ممثلة منظمة السيدات الأوائل الأفريقيات، زوجة رئيس وزراء إثيوبيا، زيناش ماياتشيف بيري، في زيارة لأحد كنائس مدينة قازان.
ممثلة منظمة السيدات الأوائل الأفريقيات، زوجة رئيس وزراء إثيوبيا، زيناش ماياتشيف بيري، في زيارة لأحد كنائس مدينة قازان.
صورة لزوجات زعماء قادة "بريكس" في قازان، ضمن أحد العروض الفنية.
صورة لزوجات زعماء قادة "بريكس" في قازان، ضمن أحد العروض الفنية.
صورة تجمع زوجة رئيس جمهورية الصرب البوسنة ميلوراد دوديك سنيزانا دوديك، ونائبة رئيس وزراء جمهورية تتارستان ليلى فضليفا، ونائبة وزير الخارجية السريلانكي أروني ويجيواردان، أمام مسجد "قول شريف" في مدينة قازان.
صورة تجمع زوجة رئيس جمهورية الصرب البوسنة ميلوراد دوديك سنيزانا دوديك، ونائبة رئيس وزراء جمهورية تتارستان ليلى فضليفا، ونائبة وزير الخارجية السريلانكي أروني ويجيواردان، أمام مسجد "قول شريف" في مدينة قازان.