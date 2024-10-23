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الثقافة والفن والإلهام... برنامج مميز لزوجات زعماء قادة "بريكس" في قازان
الثقافة والفن والإلهام... برنامج مميز لزوجات زعماء قادة "بريكس" في قازان
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور توثق جوانب من برنامج المرأة، الذي تتضمن حضورا مميزا لزوجات زعماء قادة "بريكس 2024" خلال القمة المقامة في مدينة قازان، عاصمة... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, قازان, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, قازان, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس

الثقافة والفن والإلهام... برنامج مميز لزوجات زعماء قادة "بريكس" في قازان

10:53 GMT 23.10.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور توثق جوانب من برنامج المرأة، الذي تتضمن حضورا مميزا لزوجات زعماء قادة "بريكس 2024" خلال القمة المقامة في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.
© Photo / Vladimir Astapkovich/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لنائبة وزير خارجية سريلانكا، أروني ويجيواردان، خلال زيارة البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.

صورة لنائبة وزير خارجية سريلانكا، أروني ويجيواردان، خلال زيارة البرنامج النسائي لقمة &quot;بريكس&quot; الـ16 في مدينة قازان. - سبوتنيك عربي
1/12
© Photo / Vladimir Astapkovich/Photo host agency brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لنائبة وزير خارجية سريلانكا، أروني ويجيواردان، خلال زيارة البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.

© Photo / Alexey Maishev/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصور

زوجة رئيس جمهورية الصرب والبوسنة، ميلوراد دوديك سنيزانا دوديك، تشاهد الملابس التقليدية في جمهورية تتارستان.

زوجة رئيس جمهورية الصرب والبوسنة، ميلوراد دوديك سنيزانا دوديك، تشاهد الملابس التقليدية في جمهورية تتارستان. - سبوتنيك عربي
2/12
© Photo / Alexey Maishev/Photo host agency brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوجة رئيس جمهورية الصرب والبوسنة، ميلوراد دوديك سنيزانا دوديك، تشاهد الملابس التقليدية في جمهورية تتارستان.

© Photo / Alexey Maishev/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصور

زوجة رئيس جمهورية الصرب والبوسنة، ميلوراد دوديك سنيزانا دوديك، خلال زيارة البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.

زوجة رئيس جمهورية الصرب والبوسنة، ميلوراد دوديك سنيزانا دوديك، خلال زيارة البرنامج النسائي لقمة &quot;بريكس&quot; الـ16 في مدينة قازان. - سبوتنيك عربي
3/12
© Photo / Alexey Maishev/Photo host agency brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوجة رئيس جمهورية الصرب والبوسنة، ميلوراد دوديك سنيزانا دوديك، خلال زيارة البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.

© Photo / Alexey Maishev/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصور

ممثلة منظمة السيدات الأوائل الأفريقيات، وزوجة رئيس وزراء إثيوبيا، زيناش ماياتشيف بيري (على اليسار) خلال زيارة البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.

ممثلة منظمة السيدات الأوائل الأفريقيات، وزوجة رئيس وزراء إثيوبيا، زيناش ماياتشيف بيري (على اليسار) خلال زيارة البرنامج النسائي لقمة &quot;بريكس&quot; الـ16 في مدينة قازان. - سبوتنيك عربي
4/12
© Photo / Alexey Maishev/Photo host agency brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور

ممثلة منظمة السيدات الأوائل الأفريقيات، وزوجة رئيس وزراء إثيوبيا، زيناش ماياتشيف بيري (على اليسار) خلال زيارة البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.

© Photo / Vladimir Astapkovich/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصور

عرض أزياء ضمن البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.

عرض أزياء ضمن البرنامج النسائي لقمة &quot;بريكس&quot; الـ16 في مدينة قازان. - سبوتنيك عربي
5/12
© Photo / Vladimir Astapkovich/Photo host agency brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض أزياء ضمن البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.

© Photo / Vladimir Astapkovich/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لنائبة وزير خارجية سريلانكا أروني ويجيواردان، وهي تلقي نظرة على بعض التحف الفنية المعروضة، ضمن البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.

صورة لنائبة وزير خارجية سريلانكا أروني ويجيواردان، وهي تلقي نظرة على بعض التحف الفنية المعروضة، ضمن البرنامج النسائي لقمة &quot;بريكس&quot; الـ16 في مدينة قازان. - سبوتنيك عربي
6/12
© Photo / Vladimir Astapkovich/Photo host agency brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لنائبة وزير خارجية سريلانكا أروني ويجيواردان، وهي تلقي نظرة على بعض التحف الفنية المعروضة، ضمن البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.

© Photo / Vladimir Astapkovich/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصور

أحد عروض الأزياء ضمن البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.

أحد عروض الأزياء ضمن البرنامج النسائي لقمة &quot;بريكس&quot; الـ16 في مدينة قازان. - سبوتنيك عربي
7/12
© Photo / Vladimir Astapkovich/Photo host agency brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور

أحد عروض الأزياء ضمن البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.

© Photo / Alexey Maishev/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصور

ممثلة منظمة السيدات الأوائل الأفريقيات، وزوجة رئيس وزراء إثيوبيا، زيناش ماياتشيف بيري، تستمع إلى بعض القصص عن التاريخ الإسلامي.

ممثلة منظمة السيدات الأوائل الأفريقيات، وزوجة رئيس وزراء إثيوبيا، زيناش ماياتشيف بيري، تستمع إلى بعض القصص عن التاريخ الإسلامي. - سبوتنيك عربي
8/12
© Photo / Alexey Maishev/Photo host agency brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور

ممثلة منظمة السيدات الأوائل الأفريقيات، وزوجة رئيس وزراء إثيوبيا، زيناش ماياتشيف بيري، تستمع إلى بعض القصص عن التاريخ الإسلامي.

© Photo / Alexey Maishev/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصور

ممثلة منظمة السيدات الأوائل الأفريقيات، وزوجة رئيس وزراء إثيوبيا، زيناش ماياتشيف بيري، في مسجد "قول شريف"، خلال زيارة البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.

ممثلة منظمة السيدات الأوائل الأفريقيات، وزوجة رئيس وزراء إثيوبيا، زيناش ماياتشيف بيري، في مسجد &quot;قول شريف&quot;، خلال زيارة البرنامج النسائي لقمة &quot;بريكس&quot; الـ16 في مدينة قازان. - سبوتنيك عربي
9/12
© Photo / Alexey Maishev/Photo host agency brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور

ممثلة منظمة السيدات الأوائل الأفريقيات، وزوجة رئيس وزراء إثيوبيا، زيناش ماياتشيف بيري، في مسجد "قول شريف"، خلال زيارة البرنامج النسائي لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان.

© Photo / Alexey Maishev/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصور

ممثلة منظمة السيدات الأوائل الأفريقيات، زوجة رئيس وزراء إثيوبيا، زيناش ماياتشيف بيري، في زيارة لأحد كنائس مدينة قازان.

ممثلة منظمة السيدات الأوائل الأفريقيات، زوجة رئيس وزراء إثيوبيا، زيناش ماياتشيف بيري، في زيارة لأحد كنائس مدينة قازان. - سبوتنيك عربي
10/12
© Photo / Alexey Maishev/Photo host agency brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور

ممثلة منظمة السيدات الأوائل الأفريقيات، زوجة رئيس وزراء إثيوبيا، زيناش ماياتشيف بيري، في زيارة لأحد كنائس مدينة قازان.

© Photo / Vladimir Astapkovich/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لزوجات زعماء قادة "بريكس" في قازان، ضمن أحد العروض الفنية.

صورة لزوجات زعماء قادة &quot;بريكس&quot; في قازان، ضمن أحد العروض الفنية. - سبوتنيك عربي
11/12
© Photo / Vladimir Astapkovich/Photo host agency brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لزوجات زعماء قادة "بريكس" في قازان، ضمن أحد العروض الفنية.

© Photo / Vladimir Astapkovich/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تجمع زوجة رئيس جمهورية الصرب البوسنة ميلوراد دوديك سنيزانا دوديك، ونائبة رئيس وزراء جمهورية تتارستان ليلى فضليفا، ونائبة وزير الخارجية السريلانكي أروني ويجيواردان، أمام مسجد "قول شريف" في مدينة قازان.

صورة تجمع زوجة رئيس جمهورية الصرب البوسنة ميلوراد دوديك سنيزانا دوديك، ونائبة رئيس وزراء جمهورية تتارستان ليلى فضليفا، ونائبة وزير الخارجية السريلانكي أروني ويجيواردان، أمام مسجد &quot;قول شريف&quot; في مدينة قازان. - سبوتنيك عربي
12/12
© Photo / Vladimir Astapkovich/Photo host agency brics-russia2024.ru
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صورة تجمع زوجة رئيس جمهورية الصرب البوسنة ميلوراد دوديك سنيزانا دوديك، ونائبة رئيس وزراء جمهورية تتارستان ليلى فضليفا، ونائبة وزير الخارجية السريلانكي أروني ويجيواردان، أمام مسجد "قول شريف" في مدينة قازان.

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