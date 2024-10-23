https://sarabic.ae/20241023/مودي-بريكس-سوف-تبرز-كوسيلة-أكثر-فاعلية-لمواجهة-التحديات-العالمية-1094080604.html
مودي: "بريكس" سوف تبرز كوسيلة أكثر فاعلية لمواجهة التحديات العالمية
مودي: "بريكس" سوف تبرز كوسيلة أكثر فاعلية لمواجهة التحديات العالمية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، أن مجموعة "بريكس" ستصبح قريبا منظمة تعمل على حل التحديات العالمية. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T12:03+0000
2024-10-23T12:03+0000
2024-10-23T12:03+0000
قمة بريكس 2024
روسيا
نارندرا مودي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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وقال مودي في كلمة له خلال قمة بريكس المنعقدة في قازان، إنه "في السنوات الأخيرة، تمكنت "بريكس" من تحقيق الكثير، وأنا على ثقة من أن هذه المنظمة ستصبح في المستقبل القريب منصة أكثر فعالية لحل التحديات العالمية".وأضاف مودي، أن بلاده تعمل على زيادة التكامل المالي بين دول "بريكس" والتجارة بالعملات المحلية، والمدفوعات الميسرة بين البلدان ستيسر من عمليات التسوية المالية.كما أشاد مودي بدور بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس" واصفا إياه: "بالخيار المهم لدول الجنوب".وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.الرئيس الصيني يؤكد في قمة "بريكس" على ضرورة منع توسع وتصعيد الصراع الأوكرانيكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "بريكس"... فيديو
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اليوم الثاني من قمة "بريكس" في قازان
سبوتنيك عربي
اليوم الثاني من قمة "بريكس" في قازان
2024-10-23T12:03+0000
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قمة بريكس 2024, روسيا, نارندرا مودي, видео, أخبار الإمارات العربية المتحدة
قمة بريكس 2024, روسيا, نارندرا مودي, видео, أخبار الإمارات العربية المتحدة
مودي: "بريكس" سوف تبرز كوسيلة أكثر فاعلية لمواجهة التحديات العالمية
أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، أن مجموعة "بريكس" ستصبح قريبا منظمة تعمل على حل التحديات العالمية.
وقال مودي في كلمة له خلال قمة بريكس المنعقدة في قازان، إنه "في السنوات الأخيرة، تمكنت "بريكس" من تحقيق الكثير، وأنا على ثقة من أن هذه المنظمة ستصبح في المستقبل القريب منصة أكثر فعالية لحل التحديات العالمية".
وتابع رئيس الوزراء الهندي: إن "الهند ملتزمة تمامًا بالتعاون داخل "بريكس". نؤمن بصدق بتنوعنا والتعددية القطبية وهنا تكمن قوتنا. نحن نؤمن بالإنسانية، وهذا سيساعدنا على تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة".
وأضاف مودي، أن بلاده تعمل على زيادة التكامل المالي بين دول "بريكس" والتجارة بالعملات المحلية، والمدفوعات الميسرة بين البلدان ستيسر من عمليات التسوية المالية.
وقال رئيس الوزراي الهندي، إن نظام التسوية المالي الذي وضعته الهند مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، دخل حيز التعامل في الإمارات، وعلى استعداد لعرضها على دول "بريكس". تعاوننا يؤكد على مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة.
كما أشاد مودي بدور بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس" واصفا إياه: "بالخيار المهم لدول الجنوب".
وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.