https://sarabic.ae/20241023/بوتين-الدولار-يستخدم-بالفعل-كسلاح-وهذا-خطأ-كبير-1094080047.html
بوتين: الدولار يستخدم بالفعل كسلاح وهذا خطأ كبير
بوتين: الدولار يستخدم بالفعل كسلاح وهذا خطأ كبير
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الدولار يُستخدم بالفعل كسلاح، مشيرا إلى أن ذلك خطأ كبيرا. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T11:35+0000
2024-10-23T11:35+0000
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وقال بوتين في اجتماع قمة "بريكس" الموسع: "يُستخدم الدولار كسلاح، ونحن نرى هذا، أعتقد أن هذا خطأ كبير يرتكبه أولئك الذين يفعلون ذلك. لا يزال الدولار أهم أداة للتمويل العالمي، لكننا لسنا من يفعل ذلك".وفي السياق ذاته، قالت رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس"، ديلما فانا روسيف، خلال قمة بريكس المنعقدة في قازان: "الوضع الجيوسياسي الصعب في العالم يتفاقم بسبب استخدام الدولار كسلاح".وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.الرئيس الصيني يؤكد في قمة "بريكس" على ضرورة منع توسع وتصعيد الصراع الأوكرانيكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "بريكس"... فيديو
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2024, قمة بريكس 2023
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2024, قمة بريكس 2023
بوتين: الدولار يستخدم بالفعل كسلاح وهذا خطأ كبير
11:35 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 11:54 GMT 23.10.2024)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الدولار يُستخدم بالفعل كسلاح، مشيرا إلى أن ذلك خطأ كبيرا.
وقال بوتين في اجتماع قمة "بريكس" الموسع: "يُستخدم الدولار كسلاح، ونحن نرى هذا، أعتقد أن هذا خطأ كبير يرتكبه أولئك الذين يفعلون ذلك. لا يزال الدولار أهم أداة للتمويل العالمي، لكننا لسنا من يفعل ذلك".
وتابع: "نحن لا نتخلى عن الدولار، ولا نحاربه، لكن إذا لم يُسمح لنا بالعمل فماذا نفعل؟ نحن مضطرون للبحث عن بدائل أخرى وهذا ما يحدث".
وفي السياق ذاته، قالت رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس"، ديلما فانا روسيف، خلال قمة بريكس
المنعقدة في قازان: "الوضع الجيوسياسي الصعب في العالم يتفاقم بسبب استخدام الدولار كسلاح".
وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.