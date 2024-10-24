https://sarabic.ae/20241024/المتخصصة-في-الاقتصاد-الدولي-بولا-عطية-بريكس-تهدد-السيطرة-الأمريكية-على-العالم-1094117546.html
المتخصصة في الاقتصاد الدولي بولا عطية: "بريكس" تهدد السيطرة الأمريكية على العالم
المتخصصة في الاقتصاد الدولي بولا عطية: "بريكس" تهدد السيطرة الأمريكية على العالم
سبوتنيك عربي
أكدت المتخصصة في الاقتصاد الدولي بولا عطية أنّ "تكتل البريكس، الذي يضم أكثر من 45% من سكان العالم، يمثل الآن 30% من الاقتصاد العالمي وفقًا لبيانات البنك... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T11:36+0000
2024-10-24T11:36+0000
2024-10-24T11:36+0000
قمة بريكس 2024
اقتصاد
تقارير سبوتنيك
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وأشارت عطية في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "البريكس تمثل 16% من التجارة العالمية، حيث ساهمت بـ16% من حركة الصادرات و15% من الواردات العالمية، مما يعكس قوتها الاقتصادية الضخمة، وتوقعات النمو الاقتصادي للمجموعة حتى عام 2025 تصل إلى 3.8%، بينما يُتوقع أن ينمو اقتصاد دول الغرب بنسبة 3% فقط".واعتبرت عطية أنّ "القمة الحالية أكبر تجمع عالمي في روسيا منذ عقود، حيث راهنت موسكو على تحقيق خرق جديد نحو إنشاء نظام عالمي جديد، لمواجهة النظام الأحادي القطبية، وقد تحقق هذا الرهان من خلال مناقشة إطلاق عملة جديدة للبلدان الأعضاء ونظام تسوية مالي جديد".كما أفادت عطية بأنّ "بنك التنمية الذي سيتم إنشاؤه سيكون فرصة لجميع الدول، بغض النظر عن عضويتها في البريكس، والقوة الاقتصادية للبريكس تهدد مصالح مجموعة السبع وسيطرة الولايات المتحدة والدولار على النظام العالمي".ولفتت إلى أنّ "الدول الأفريقية تُظهر اهتمامًا كبيرًا بإبرام اتفاقيات مع روسيا ومجموعة البريكس، في حين ترغب تركيا في الانضمام إلى البريكس، رغم أنّ ذلك قد يتعارض مع مصالح إيران، مما يستدعي دراسة معمقة حول كل دولة تنضم إلى التكتل".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
قمة بريكس 2024, اقتصاد, تقارير سبوتنيك
قمة بريكس 2024, اقتصاد, تقارير سبوتنيك
المتخصصة في الاقتصاد الدولي بولا عطية: "بريكس" تهدد السيطرة الأمريكية على العالم
أكدت المتخصصة في الاقتصاد الدولي بولا عطية أنّ "تكتل البريكس، الذي يضم أكثر من 45% من سكان العالم، يمثل الآن 30% من الاقتصاد العالمي وفقًا لبيانات البنك الدولي، ومع انضمام خمس دول جديدة هي السعودية، الإمارات، إيران، مصر، وإثيوبيا، زاد حجم الاقتصاد في هذا التكتل بمقدار 3.24 تريليون دولار، مما يعزز مكانته كمنافس قوي لمجموعة السبع".
وأشارت عطية في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "البريكس تمثل 16% من التجارة العالمية، حيث ساهمت بـ16% من حركة الصادرات و15% من الواردات العالمية، مما يعكس قوتها الاقتصادية الضخمة، وتوقعات النمو الاقتصادي للمجموعة حتى عام 2025 تصل إلى 3.8%، بينما يُتوقع أن ينمو اقتصاد دول الغرب بنسبة 3% فقط".
واعتبرت عطية أنّ "القمة الحالية أكبر تجمع عالمي في روسيا منذ عقود، حيث راهنت موسكو على تحقيق خرق جديد نحو إنشاء نظام عالمي جديد، لمواجهة النظام الأحادي القطبية، وقد تحقق هذا الرهان من خلال مناقشة إطلاق عملة جديدة للبلدان الأعضاء ونظام تسوية مالي جديد".
من المقرر إنشاء نظام مدفوعات خاص بـ"بريكس"، خلال عام، ما سيمكّن الدول من إجراء تسويات عبر الحدود، باستخدام منصات رقمية تديرها بنوكها المركزية، وهذه نقطة مهمة أنه تم الاتفاق على جسر "بريكس".
كما أفادت عطية بأنّ "بنك التنمية الذي سيتم إنشاؤه سيكون فرصة لجميع الدول، بغض النظر عن عضويتها في البريكس، والقوة الاقتصادية للبريكس تهدد مصالح مجموعة السبع وسيطرة الولايات المتحدة والدولار على النظام العالمي".
ولفتت إلى أنّ "الدول الأفريقية تُظهر اهتمامًا كبيرًا بإبرام اتفاقيات مع روسيا ومجموعة البريكس، في حين ترغب تركيا في الانضمام إلى البريكس
، رغم أنّ ذلك قد يتعارض مع مصالح إيران، مما يستدعي دراسة معمقة حول كل دولة تنضم إلى التكتل".