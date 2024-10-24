https://sarabic.ae/20241024/المتخصصة-في-الاقتصاد-الدولي-بولا-عطية-بريكس-تهدد-السيطرة-الأمريكية-على-العالم-1094117546.html

المتخصصة في الاقتصاد الدولي بولا عطية: "بريكس" تهدد السيطرة الأمريكية على العالم

المتخصصة في الاقتصاد الدولي بولا عطية: "بريكس" تهدد السيطرة الأمريكية على العالم

سبوتنيك عربي

أكدت المتخصصة في الاقتصاد الدولي بولا عطية أنّ "تكتل البريكس، الذي يضم أكثر من 45% من سكان العالم، يمثل الآن 30% من الاقتصاد العالمي وفقًا لبيانات البنك... 24.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-24T11:36+0000

2024-10-24T11:36+0000

2024-10-24T11:36+0000

قمة بريكس 2024

اقتصاد

تقارير سبوتنيك

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وأشارت عطية في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "البريكس تمثل 16% من التجارة العالمية، حيث ساهمت بـ16% من حركة الصادرات و15% من الواردات العالمية، مما يعكس قوتها الاقتصادية الضخمة، وتوقعات النمو الاقتصادي للمجموعة حتى عام 2025 تصل إلى 3.8%، بينما يُتوقع أن ينمو اقتصاد دول الغرب بنسبة 3% فقط".واعتبرت عطية أنّ "القمة الحالية أكبر تجمع عالمي في روسيا منذ عقود، حيث راهنت موسكو على تحقيق خرق جديد نحو إنشاء نظام عالمي جديد، لمواجهة النظام الأحادي القطبية، وقد تحقق هذا الرهان من خلال مناقشة إطلاق عملة جديدة للبلدان الأعضاء ونظام تسوية مالي جديد".كما أفادت عطية بأنّ "بنك التنمية الذي سيتم إنشاؤه سيكون فرصة لجميع الدول، بغض النظر عن عضويتها في البريكس، والقوة الاقتصادية للبريكس تهدد مصالح مجموعة السبع وسيطرة الولايات المتحدة والدولار على النظام العالمي".ولفتت إلى أنّ "الدول الأفريقية تُظهر اهتمامًا كبيرًا بإبرام اتفاقيات مع روسيا ومجموعة البريكس، في حين ترغب تركيا في الانضمام إلى البريكس، رغم أنّ ذلك قد يتعارض مع مصالح إيران، مما يستدعي دراسة معمقة حول كل دولة تنضم إلى التكتل".

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قمة بريكس 2024, اقتصاد, تقارير سبوتنيك