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وزير الاستثمار بالحكومة المكلفة من البرلمان: انضمام ليبيا إلى مجموعة "بريكس" سيعزز الاقتصاد الوطني
وزير الاستثمار بالحكومة المكلفة من البرلمان: انضمام ليبيا إلى مجموعة "بريكس" سيعزز الاقتصاد الوطني
سبوتنيك عربي
صرّح علي السعيدي، وزير الاستثمار في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بأن ليبيا لا تعتمد على طرف واحد، بل من الضروري التعاون مع عدة جهات. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضح السعيد في تصريح خاص لسبوتنيك أن مجموعة "بريكس" تمثل منظومة مالية حديثة تقوم على مبدأ الربح المتبادل، حيث يجد الجميع مكانًا ومقامًا دون هيمنة كما يحدث مع الدولار أو اليورو، وأن كل من يساهم في "بريكس" يجد فرصته وموقعه.وأكد وزير الاستثمار الليبي على أن ليبيا دولة غنية، وأن تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد هو أمر أساسي، خاصة في مجال الاستثمار.وحول إمكانية انضمام ليبيا إلى "بريكس"، شدد السعيد على ضرورة اتخاذ الحكومة الليبية إجراءات واقعية وسياسية حقيقية لدراسة هذا القرار.وأشار الوزير إلى أن ليبيا تمتلك كتلة مالية كبيرة ولديها تبادلات تجارية هامة مع دول مثل روسيا، وبعض الدول الأوروبية، والصين، والهند. وأكد أنه في حال تم تفعيل منظومة "بريكس" فإن ذلك سيعزز قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار، وسيؤدي إلى دخول سلع كثيرة بأسعار أقل لتكون في متناول الجميع. وناشد السعيدي القيادة السياسية في ليبيا، وعلى رأسها رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، للتحرك نحو مشاركة ليبيا في هذه المجموعة المالية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا الانضمام سيكون له أثر كبير، كما دعا إلى ضرورة أن تكون ليبيا منفتحة على العالم بأسره، مع عدم معاداة أي جهة، سواء اليورو، الدولار، أو "بريكس".وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sarabic.ae/20241024/الرئيس-الإيراني-انضمام-أعضاء-جدد-إلى-بريكس-دليل-على-نفوذها-المتزايد--1094109870.html
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أخبار ليبيا اليوم, حصري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم العربي, قمة بريكس 2024
أخبار ليبيا اليوم, حصري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم العربي, قمة بريكس 2024

وزير الاستثمار بالحكومة المكلفة من البرلمان: انضمام ليبيا إلى مجموعة "بريكس" سيعزز الاقتصاد الوطني

12:25 GMT 24.10.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYوزير الاستثمار الليبي علي السعيدي
وزير الاستثمار الليبي علي السعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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صرّح علي السعيدي، وزير الاستثمار في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بأن ليبيا لا تعتمد على طرف واحد، بل من الضروري التعاون مع عدة جهات.
وأوضح السعيد في تصريح خاص لسبوتنيك أن مجموعة "بريكس" تمثل منظومة مالية حديثة تقوم على مبدأ الربح المتبادل، حيث يجد الجميع مكانًا ومقامًا دون هيمنة كما يحدث مع الدولار أو اليورو، وأن كل من يساهم في "بريكس" يجد فرصته وموقعه.
وأكد وزير الاستثمار الليبي على أن ليبيا دولة غنية، وأن تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد هو أمر أساسي، خاصة في مجال الاستثمار.
وحول إمكانية انضمام ليبيا إلى "بريكس"، شدد السعيد على ضرورة اتخاذ الحكومة الليبية إجراءات واقعية وسياسية حقيقية لدراسة هذا القرار.
الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الذي وصل للمشاركة في قمة بريكس الـ16، خلال مراسم استقبال في مطار قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
الرئيس الإيراني: انضمام أعضاء جدد إلى "بريكس" دليل على نفوذها المتزايد
09:10 GMT
وأشار الوزير إلى أن ليبيا تمتلك كتلة مالية كبيرة ولديها تبادلات تجارية هامة مع دول مثل روسيا، وبعض الدول الأوروبية، والصين، والهند. وأكد أنه في حال تم تفعيل منظومة "بريكس" فإن ذلك سيعزز قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار، وسيؤدي إلى دخول سلع كثيرة بأسعار أقل لتكون في متناول الجميع.
وناشد السعيدي القيادة السياسية في ليبيا، وعلى رأسها رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، للتحرك نحو مشاركة ليبيا في هذه المجموعة المالية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا الانضمام سيكون له أثر كبير، كما دعا إلى ضرورة أن تكون ليبيا منفتحة على العالم بأسره، مع عدم معاداة أي جهة، سواء اليورو، الدولار، أو "بريكس".
وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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