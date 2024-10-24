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https://sarabic.ae/20241024/الرئيس-الإيراني-انضمام-أعضاء-جدد-إلى-بريكس-دليل-على-نفوذها-المتزايد--1094109870.html
الرئيس الإيراني: انضمام أعضاء جدد إلى "بريكس" دليل على نفوذها المتزايد
الرئيس الإيراني: انضمام أعضاء جدد إلى "بريكس" دليل على نفوذها المتزايد
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، خلال كلمته في اجتماع "بريكس بلس" في قازان، أن انضمام أعضاء جدد إلى بريكس عام 2024 واهتمام الدول الأخرى... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T09:10+0000
2024-10-24T09:53+0000
العالم
روسيا
قمة بريكس 2024
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وقال بزشكيان: "إن انضمام أعضاء جدد منذ بداية عام 2024 والاهتمام الواضح من الدول الأخرى بالتعاون مع البريكس يدل على النجاح والتأثير المتزايد لهذه المجموعة وهذه الرابطة".ودعا الرئيس الإيراني دول مجموعة "بريكس"، إلى مشاركة أحدث التقنيات مع بعضها تجنبًا للاعتماد على الغرب.وحث بزشكيان، دول مجموعة "بريكس" على بناء عالم "خال من العقوبات والحروب والإبادة الجماعية".وقال بزشكيان: "لقد شكلت العقوبات الأحادية، التي تتعارض مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان، تحدياً للتنمية وأعاقت التحرك المستدام نحو عالم آمن وأخلاقي".وأردف الرئيس الإيراني في كلمته: "للعقوبات غير القانونية آثار مدمرة على العلاقات الدولية وتمنع الدول من الوصول إلى مواردها المالية، كما تؤثر سلبًا على الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ والاحتباس الحراري والمساعدات الإنسانية".وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي،
https://sarabic.ae/20241019/الرئيس-الإيراني-مسعود-بزشكيان-يزور-روسيا-الثلاثاء-المقبل-للمشاركة-بقمة-بريكس-في-قازان-1093948925.html
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العالم, روسيا, قمة بريكس 2024
العالم, روسيا, قمة بريكس 2024

الرئيس الإيراني: انضمام أعضاء جدد إلى "بريكس" دليل على نفوذها المتزايد

09:10 GMT 24.10.2024 (تم التحديث: 09:53 GMT 24.10.2024)
© Photo / Maksim Blinov/Photo host agency brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الذي وصل للمشاركة في قمة بريكس الـ16، خلال مراسم استقبال في مطار قازان
الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الذي وصل للمشاركة في قمة بريكس الـ16، خلال مراسم استقبال في مطار قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Photo / Maksim Blinov/Photo host agency brics-russia2024.ru
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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، خلال كلمته في اجتماع "بريكس بلس" في قازان، أن انضمام أعضاء جدد إلى بريكس عام 2024 واهتمام الدول الأخرى بالتعاون مع هذه المجموعة دليل على نجاحها ونفوذها المتزايد.
وقال بزشكيان: "إن انضمام أعضاء جدد منذ بداية عام 2024 والاهتمام الواضح من الدول الأخرى بالتعاون مع البريكس يدل على النجاح والتأثير المتزايد لهذه المجموعة وهذه الرابطة".
ودعا الرئيس الإيراني دول مجموعة "بريكس"، إلى مشاركة أحدث التقنيات مع بعضها تجنبًا للاعتماد على الغرب.

استخدام العملات الوطنية وتعزيز بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس" من شأنه تحسين العالم للجميع

مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني
وحث بزشكيان، دول مجموعة "بريكس" على بناء عالم "خال من العقوبات والحروب والإبادة الجماعية".
وقال بزشكيان: "لقد شكلت العقوبات الأحادية، التي تتعارض مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان، تحدياً للتنمية وأعاقت التحرك المستدام نحو عالم آمن وأخلاقي".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يزور روسيا الثلاثاء المقبل للمشاركة بقمة "بريكس" في قازان
19 أكتوبر, 13:31 GMT
ينبغي على دول "بريكس وبريكس+" تصميم وتنفيذ آلية شفافة وعادلة وغير تمييزية للتجارة المتعددة الأطراف، مع التركيز بشكل خاص على دول الجنوب (العالمي) والدول الأقل نمواً.
وأردف الرئيس الإيراني في كلمته: "للعقوبات غير القانونية آثار مدمرة على العلاقات الدولية وتمنع الدول من الوصول إلى مواردها المالية، كما تؤثر سلبًا على الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ والاحتباس الحراري والمساعدات الإنسانية".
وتشارك إيران في قمة البريكس لأول مرة كعضو دائم في هذه الجمعية.
وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي،
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