https://sarabic.ae/20241004/حزب-الله-يعلن-استهداف-23-موقعا-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1093450220.html

حزب الله يعلن استهداف 23 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

حزب الله يعلن استهداف 23 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

سبوتنيك عربي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف 23 موقعًا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 04.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-04T23:13+0000

2024-10-04T23:13+0000

2024-10-04T23:13+0000

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بيروت - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في بيانه، اليوم السبت، أن عناصره "قصفوا أمس الجمعة 23 موقعًا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا في محيط موقع المالكية، وقصفوا مرابض مدفعية إسرائيلية في جنوب مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية، وقصفوا قاعدة إيلانيا الإسرائيلية بصلية صاروخية كبيرة، وقصفوا تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، وتجمعًا آخر في مستوطنة كرمئيل، وفي محيط موقع البغدادي، وفي محيط أفيفيم، وشرق دوفيف".وأشار أحد البيانات إلى أن الطيران الإسرائيلي "استهدف بـ3 غارات معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا على الطريق الرئيسي بالاتجاهين، وعدد من المناطق في منطقة البقاع، كما استهدف عددًا من القرى والبلدات جنوبي لبنان".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، إن قوات لواء 188 مدرعات الإسرائيلي نفذت خلال الأيام الماضية عمليات قتالية برية مركزة في جنوب لبنان، حيث داهمت القوات بشكل خاص مجمعات لحزب الله .ويذكر أنه في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شنت إيران هجومًا صاروخيًا على إسرائيل بعد "مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس"، على حد تعبير الحرس الثوري الإيراني، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في31 يوليو/تموز الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، مؤكدًا أنه استخدم صواريخ "فرط صوتية" للمرة الأولى في هجماته على إسرائيل، متوعدًا بتنفيذ هجمات أعنف إذا قررت تل أبيب الرد.وجاء الهجوم عقب إعلان الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.وتأتي التطورات، بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر/ أيلول الماضي، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية. في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 11 شهرًا، بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نحو 1974 قتيلًا و9384 مصابًا؛ بحسب وزارة الصحة اللبنانية.كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده على سؤال حول مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قائلاً: "بالطبع، الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة. والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".وعقب الرد الإيراني على إسرائيل، أكد بيسكوف أن الوضع في الشرق الأوسط يتطور وفقا للسيناريو "الأكثر إثارة للقلق"، مشددًا على أن موسكو لديها اتصالات مع جميع أطراف الصراع بالشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20241004/مسؤول-أممي-يحق-للبنان-الاستعانة-بأي-دولة-ضد-الاعتداءات-الإسرائيلية-بموجب-القانون-الدولي-1093443711.html

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