https://sarabic.ae/20241023/نحو-40-شركة-روسية-تتوجه-إلى-سلطنة-عمان-تحت-مسمى-صنع-في-روسيا-1094057657.html
نحو 40 شركة روسية تتوجه إلى سلطنة عمان تحت مسمى "صنع في روسيا"
نحو 40 شركة روسية تتوجه إلى سلطنة عمان تحت مسمى "صنع في روسيا"
سبوتنيك عربي
بدأت مهمة تجارية متعددة الصناعات تحت رعاية العلامة التجارية الوطنية "صنع في روسيا" العمل، منذ 22 أكتوبر/ تشرين الأول، في عاصمة سلطنة عمان مسقط، بدعم من مركز... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T07:41+0000
2024-10-23T07:41+0000
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وذكر بيان مركز التصدير الروسي: "جاءت 39 شركة تمثل مجموعة واسعة من المنتجات والحلول إلى عمان لإقامة اتصالات تجارية: من المنتجات الغذائية إلى الأنظمة الآلية".وافتتح البعثة التجارية ممثلون عن غرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة الاستثمار العمانية ومجلس الأعمال الروسي العماني، بالإضافة إلى مركز التصدير الروسي والسفارة الروسية في سلطنة عمان.بالنسبة للأعمال التجارية، اختار مركز التصدير الروسي، شركاء محتملين مهتمين ستعقد معهم مفاوضات مستهدفة على مدى يومين. وفي اليوم الأول، زار بعثة الأعمال ممثلو الإدارات والجمعيات ذات الصلة، بالإضافة إلى ممثلي قطاع الأعمال، ولا سيما الشركات العاملة في قطاعات الأغذية والنفط والغاز وتكنولوجيا المعلومات والصناعات. وتتمثل الخطط لمدة يومين، في عقد أكثر من 300 اجتماع.وبالتالي، سيتمكن الشركاء المحتملون من عمان من مناقشة تصدير التقنيات المبتكرة في صناعة النفط والغاز من شركة "إينويل"، بالإضافة إلى الخلطات الجافة للشوكولاتة الساخنة من شركة "إمبريال"، والمستخلصات الطبيعية من المواد الخام الطبيعية من شركة "سيبريبور". ومنتجات اللحوم والحلويات وغيرها من المنتجات والحلول المحلية.ومن بين المشاركين في المهمة التجارية العديد من المصدرين ذوي الخبرة الذين يعملون مع مركز التصدير الروسي لفترة طويلة. على سبيل المثال، تعد شركة "ليبر"، أكبر شركة مصنعة لمعدات الألعاب في روسيا، مشاركًا نشطًا في فعاليات مركز التصدير الروسي. وقد تم بالفعل تركيب مجمعات الألعاب التابعة للشركة في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومنغوليا، والأردن، وكازاخستان ودول أخرى.ومثال آخر هو شركة "كليفر بارك"، وهي شركة مصنعة لمعدات مواقف السيارات ومطورة برامج للتنظيم الذكي لأماكن وقوف السيارات. وقد تم بالفعل إطلاق نظام مواقف السيارات الآلي المعقد الذي طورته الشركة في مطار "أوش" في قيرغيزستان، وكذلك في كازاخستان، كما يجري تطوير مشاريع في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. وتشير "كليفر بارك" إلى أنه "بفضل دعم مركز التصدير الروسي، تمكنا من الوصول إلى جهات اتصال ومعلومات مهمة حول سوق الشرق الأوسط، مما يبسط إلى حد كبير عملية دخول مناطق جديدة".ومن بين المشاركين في المهمة التجارية هناك أيضًا مصدرون مبتدئون. على سبيل المثال، شركة "إيتا- لزا"، التي تنتج خبز الزنجبيل الروسي وفقا للوصفات المستعادة من القرن التاسع عشر. وتتمثل خطط الشركة في إنشاء أول مستلزمات التصدير، وهو ما ستساعد فيه مهمة أعمال.ويمكن للشركات الروسية معرفة المزيد عن المهام التجارية لمركز التصدير الروسي واختيار حدث لأنفسهم على المنصة الرقمية الحكومية "ماي إكسبورت" في قسم "الفعاليات".العرب "حلوا محل الأوروبيين"... ارتفاع عدد السياح الأجانب في روسياقطر تزيح الستار عن مفاجأة هي الأولى من نوعها في العالم... صور
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, خليج عمان, أخبار عمان, بحر عمان, العالم, العالم العربي, اقتصاد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, خليج عمان, أخبار عمان, بحر عمان, العالم, العالم العربي, اقتصاد
نحو 40 شركة روسية تتوجه إلى سلطنة عمان تحت مسمى "صنع في روسيا"
بدأت مهمة تجارية متعددة الصناعات تحت رعاية العلامة التجارية الوطنية "صنع في روسيا" العمل، منذ 22 أكتوبر/ تشرين الأول، في عاصمة سلطنة عمان مسقط، بدعم من مركز التصدير الروسي.
وذكر بيان مركز التصدير الروسي: "جاءت 39 شركة تمثل مجموعة واسعة من المنتجات والحلول إلى عمان لإقامة اتصالات تجارية: من المنتجات الغذائية إلى الأنظمة الآلية".
وافتتح البعثة التجارية ممثلون عن غرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة الاستثمار العمانية ومجلس الأعمال الروسي العماني، بالإضافة إلى مركز التصدير الروسي والسفارة الروسية في سلطنة عمان.
وتمكن المشاركون في البعثة من التعرف على تفاصيل السوق ومميزات الصادرات خلال جلسة "روسيا وعمان فرص وآفاق جديدة للتعاون (التجارة في المنتجات الزراعية والصناعية، وتقنيات تكنولوجيا المعلومات)".
بالنسبة للأعمال التجارية، اختار مركز التصدير الروسي، شركاء محتملين مهتمين ستعقد معهم مفاوضات مستهدفة على مدى يومين. وفي اليوم الأول، زار بعثة الأعمال ممثلو الإدارات والجمعيات ذات الصلة، بالإضافة إلى ممثلي قطاع الأعمال، ولا سيما الشركات العاملة في قطاعات الأغذية
والنفط والغاز وتكنولوجيا المعلومات والصناعات. وتتمثل الخطط لمدة يومين، في عقد أكثر من 300 اجتماع.
وبالتالي، سيتمكن الشركاء المحتملون من عمان من مناقشة تصدير التقنيات المبتكرة في صناعة النفط والغاز
من شركة "إينويل"، بالإضافة إلى الخلطات الجافة للشوكولاتة الساخنة من شركة "إمبريال"، والمستخلصات الطبيعية من المواد الخام الطبيعية من شركة "سيبريبور". ومنتجات اللحوم والحلويات وغيرها من المنتجات والحلول المحلية.
يتم أيضًا تقديم العديد من التقنيات العالية لشركة "أي تي بارك"، والشركة المصنعة للروبوتات ومطور إطار التعلم الآلي للروبوتات "فلوكتيو"، ومطور التوائم الرقمية وأجهزة محاكاة الكمبيوتر "رتسيم"، وكذلك "مركز الهندسة والإنتاج" الذي يقدم حلولا لحماية خطوط الأنابيب من التآكل.
ومن بين المشاركين في المهمة التجارية العديد من المصدرين ذوي الخبرة الذين يعملون مع مركز التصدير الروسي
لفترة طويلة. على سبيل المثال، تعد شركة "ليبر"، أكبر شركة مصنعة لمعدات الألعاب في روسيا، مشاركًا نشطًا في فعاليات مركز التصدير الروسي. وقد تم بالفعل تركيب مجمعات الألعاب التابعة للشركة في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومنغوليا، والأردن، وكازاخستان ودول أخرى.
ومثال آخر هو شركة "كليفر بارك"، وهي شركة مصنعة لمعدات مواقف السيارات ومطورة برامج للتنظيم الذكي لأماكن وقوف السيارات. وقد تم بالفعل إطلاق نظام مواقف السيارات الآلي المعقد الذي طورته الشركة في مطار "أوش" في قيرغيزستان، وكذلك في كازاخستان، كما يجري تطوير مشاريع في الإمارات العربية المتحدة،
والمملكة العربية السعودية.
وتعتقد الشركة أن المهمة التجارية توفر فرصة ممتازة لإجراء دراسة متعمقة وتحليل لاحق للسوق واحتياجات العملاء من الشرق الأوسط.
وتشير "كليفر بارك" إلى أنه "بفضل دعم مركز التصدير الروسي، تمكنا من الوصول إلى جهات اتصال ومعلومات مهمة حول سوق الشرق الأوسط، مما يبسط إلى حد كبير عملية دخول مناطق جديدة".
ومن بين المشاركين في المهمة التجارية
هناك أيضًا مصدرون مبتدئون. على سبيل المثال، شركة "إيتا- لزا"، التي تنتج خبز الزنجبيل الروسي وفقا للوصفات المستعادة من القرن التاسع عشر. وتتمثل خطط الشركة في إنشاء أول مستلزمات التصدير، وهو ما ستساعد فيه مهمة أعمال.
ويمكن للشركات الروسية معرفة المزيد عن المهام التجارية لمركز التصدير الروسي
واختيار حدث لأنفسهم على المنصة الرقمية الحكومية "ماي إكسبورت" في قسم "الفعاليات".