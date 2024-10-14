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https://sarabic.ae/20241014/قطر-تزيح-الستار-عن-مفاجأة-هي-الأولى-من-نوعها-في-العالم-1093738507.html
قطر تزيح الستار عن مفاجأة هي الأولى من نوعها في العالم... صور
قطر تزيح الستار عن مفاجأة هي الأولى من نوعها في العالم... صور
سبوتنيك عربي
تزيح قطر الستار عن مفاجأة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، خلال أسابيع قليلة، في خطوة من شأنها أن تزيد من عناصر الجذب السياحي لها. 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T11:40+0000
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وتقترب الدولة الخليجية من تدشين مشروع "ممشى الكريستال" في جزيرة "جيوان"، الذي يعد وجهة سياحية جديدة على أراضيها، وقا لما نقلت صحيفة "الشرق" القطرية، عن المدير التنفيذي للخدمات العامة في الشركة المتحدة للتنمية في قطر، عبد اللطيف اليافعي. وأوضح اليافعي أن الممشى "يحتوي على أكبر عدد من الكريستالات في العالم بوزن 10 أطنان، تم تركيبها في أرضية الممشى، كما يمتاز بساعات كبرى بارتفاع 5 أمتار مصنوعة من الكريستال، وكذلك أشجار من الكريستال".ويبلغ طول الممشى 450 مترا، وهو مكيف بالكامل ويضم 45 مظلة تغطي 16 ألف متر مربع، كما تم زراعة أكثر من 13 ألف نبتة استوائية داخل الممشى، فضلا عن أن أكثر من 50% من مساحة جزيرة "جيوان" تغطيها نباتات خضراء بواقع 200 ألف متر مربع، بحسب اليافعي.بحسب الصحيفة، يعد "ممشى الكريستال" أطول ممشى تجاري مُكيف خارجيًا على مستوى دول العالم، كما يحتوي على فندق ومطاعم ومقاهي ومحلات تجارية على جانبي الممشى، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.يذكر أن قطر كانت قد حطمت رقما قياسياً جديداً من خلال استقبال أكثر من 2.6 مليون زائر، في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.وبحسب البيانات، جاء 43% من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما لا تزال المملكة العربية السعودية هي المساهم الأول في عدد الزوار الخليجيين، في النصف الأول من عام 2024، بأكثر من 700 ألف زائر.كما جاءت مملكة البحرين ثانياً بأكثر من 122 ألف زائر، ودولة الكويت بأكثر من 98 ألف زائر، وسلطنة عُمان بأكثر من 96 ألف زائر، والإمارات العربية المتحدة بأكثر من 75000 زائر.
https://sarabic.ae/20241005/عقوبات-على-الخطوط-الجوية-القطرية-والسعودية-فما-السبب؟-1093458151.html
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, منوعات, الأخبار
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, منوعات, الأخبار

قطر تزيح الستار عن مفاجأة هي الأولى من نوعها في العالم... صور

11:40 GMT 14.10.2024 (تم التحديث: 12:33 GMT 14.10.2024)
© AP Photo / Kamran Jebreiliالدوحة، قطر
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
تزيح قطر الستار عن مفاجأة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، خلال أسابيع قليلة، في خطوة من شأنها أن تزيد من عناصر الجذب السياحي لها.
وتقترب الدولة الخليجية من تدشين مشروع "ممشى الكريستال" في جزيرة "جيوان"، الذي يعد وجهة سياحية جديدة على أراضيها، وقا لما نقلت صحيفة "الشرق" القطرية، عن المدير التنفيذي للخدمات العامة في الشركة المتحدة للتنمية في قطر، عبد اللطيف اليافعي.
وأوضح اليافعي أن الممشى "يحتوي على أكبر عدد من الكريستالات في العالم بوزن 10 أطنان، تم تركيبها في أرضية الممشى، كما يمتاز بساعات كبرى بارتفاع 5 أمتار مصنوعة من الكريستال، وكذلك أشجار من الكريستال".
ويبلغ طول الممشى 450 مترا، وهو مكيف بالكامل ويضم 45 مظلة تغطي 16 ألف متر مربع، كما تم زراعة أكثر من 13 ألف نبتة استوائية داخل الممشى، فضلا عن أن أكثر من 50% من مساحة جزيرة "جيوان" تغطيها نباتات خضراء بواقع 200 ألف متر مربع، بحسب اليافعي.
بحسب الصحيفة، يعد "ممشى الكريستال" أطول ممشى تجاري مُكيف خارجيًا على مستوى دول العالم، كما يحتوي على فندق ومطاعم ومقاهي ومحلات تجارية على جانبي الممشى، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
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يذكر أن قطر كانت قد حطمت رقما قياسياً جديداً من خلال استقبال أكثر من 2.6 مليون زائر، في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وبحسب البيانات، جاء 43% من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما لا تزال المملكة العربية السعودية هي المساهم الأول في عدد الزوار الخليجيين، في النصف الأول من عام 2024، بأكثر من 700 ألف زائر.
كما جاءت مملكة البحرين ثانياً بأكثر من 122 ألف زائر، ودولة الكويت بأكثر من 98 ألف زائر، وسلطنة عُمان بأكثر من 96 ألف زائر، والإمارات العربية المتحدة بأكثر من 75000 زائر.
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