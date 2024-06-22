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https://sarabic.ae/20240622/اقتصادي-عماني-التبادل-التجاري-وتدفق-الاستثمارات-بين-موسكو-ومسقط-حققا-تناميا-هاما-1090071335.html
اقتصادي عماني: التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين موسكو ومسقط حققا تناميا هاما
اقتصادي عماني: التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين موسكو ومسقط حققا تناميا هاما
سبوتنيك عربي
صرح الخبير الاقتصادي العماني الدكتور يوسف البلوشي، إن العلاقات الروسية العمانية، شهدت تناميا ملحوظا، في الآونة الأخيرة. 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T13:16+0000
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وفي وقت سابق قال مارات خوسنولين، نائب رئيس الوزراء الروسي: إن "سلطنة عمان هي أحد الشركاء الاقتصاديين المهمين لروسيا اليوم. بحلول نهاية عام 2023، زاد حجم التبادل التجاري بين روسيا وسلطنة عمان بنسبة 60 % وتجاوز 400 مليون دولار. هناك آفاق كبيرة للتعاون في مجال السياحة والطاقة والبناء والخدمات اللوجستية، على وجه الخصوص، هذا هو مشروع ممر النقل "شمال – جنوب".جاء حديث نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، خلال لقاء مع وزير الاقتصاد في سلطنة عمان، سعيد بن محمد الصقري، في إطار المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا- العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"، بحضور رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستام مينيخانوف، حيث تناولا قضايا التبادل التجاري والتعاون المستقبلي بين البلدين.وأضاف الخبير العماني البلوشي، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بين البلدين كبيرة، في الوقت الذي تبادلا فيه الزيارات رفيعة المستوى، في إطار تعزيز التعاون".وأوضح أن "تدفق الاستثمارات الروسية إلى عمان شمل قطاعات، خاصة في ظل حرص السلطنة على تعزيز علاقتها الاقتصادية مع الدول ذات المزايا الاقتصادية الكبيرة مثل روسيا".ولفت إلى أن "هناك قطاعات تحظى بأهمية خاصة بالنسبة للجانب العماني، ومنها الصناعات التحويلية واللوجستيات والتحول الرقمي".وتوقع الخبير الاقتصادي زيادة كبيرة في تدفق الاستثمارات الروسية في السلطنة، بالإضافة لتحسن مستوى التبادل التجاري بين البلدين.وفي وقت سابق، أكّد وزير الاقتصاد العماني، سعيد بن محمد الصقري، أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وروسيا قد نما بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هناك فرصة لزيادة هذه الأرقام بشكل كبير".وأضاف: "نقدّر المستوى الحالي للتعاون وسنكون سعداء بتوسيع التعاون، بما في ذلك في مجالات جديدة".
https://sarabic.ae/20231030/باحث-عماني-العلاقات-بين-السلطنة-وروسيا-تساهم-في-الاستقرار-والأمن-على-مستوى-الإقليم-والعالم-1082640839.html
https://sarabic.ae/20230405/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-وسلطنة-عمان-تتطور-بشكل-تدريجي-1075562148.html
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سلطنة عمان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
سلطنة عمان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

اقتصادي عماني: التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين موسكو ومسقط حققا تناميا هاما

13:16 GMT 22.06.2024
© AFP 2023 / HAITHAM SALEEMعلم سلطنة عمان
علم سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© AFP 2023 / HAITHAM SALEEM
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حصري
صرح الخبير الاقتصادي العماني الدكتور يوسف البلوشي، إن العلاقات الروسية العمانية، شهدت تناميا ملحوظا، في الآونة الأخيرة.
وفي وقت سابق قال مارات خوسنولين، نائب رئيس الوزراء الروسي: إن "سلطنة عمان هي أحد الشركاء الاقتصاديين المهمين لروسيا اليوم. بحلول نهاية عام 2023، زاد حجم التبادل التجاري بين روسيا وسلطنة عمان بنسبة 60 % وتجاوز 400 مليون دولار. هناك آفاق كبيرة للتعاون في مجال السياحة والطاقة والبناء والخدمات اللوجستية، على وجه الخصوص، هذا هو مشروع ممر النقل "شمال – جنوب".
سالم الجهوري الباحث العماني في الشؤون الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
باحث عماني: العلاقات بين السلطنة وروسيا تسهم في الاستقرار والأمن على مستوى الإقليم والعالم
30 أكتوبر 2023, 21:33 GMT
جاء حديث نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، خلال لقاء مع وزير الاقتصاد في سلطنة عمان، سعيد بن محمد الصقري، في إطار المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا- العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"، بحضور رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستام مينيخانوف، حيث تناولا قضايا التبادل التجاري والتعاون المستقبلي بين البلدين.
وأضاف الخبير العماني البلوشي، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بين البلدين كبيرة، في الوقت الذي تبادلا فيه الزيارات رفيعة المستوى، في إطار تعزيز التعاون".
وأوضح أن "تدفق الاستثمارات الروسية إلى عمان شمل قطاعات، خاصة في ظل حرص السلطنة على تعزيز علاقتها الاقتصادية مع الدول ذات المزايا الاقتصادية الكبيرة مثل روسيا".
ولفت إلى أن "هناك قطاعات تحظى بأهمية خاصة بالنسبة للجانب العماني، ومنها الصناعات التحويلية واللوجستيات والتحول الرقمي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع المشاركين في المنتدى البيئي للشباب لعموم روسيا النظام البيئي. أرض المحمية الطبيعية في بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
بوتين: العلاقات بين روسيا وسلطنة عمان تتطور بشكل تدريجي
5 أبريل 2023, 14:11 GMT
وتوقع الخبير الاقتصادي زيادة كبيرة في تدفق الاستثمارات الروسية في السلطنة، بالإضافة لتحسن مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
وفي وقت سابق، أكّد وزير الاقتصاد العماني، سعيد بن محمد الصقري، أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وروسيا قد نما بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هناك فرصة لزيادة هذه الأرقام بشكل كبير".
وأضاف: "نقدّر المستوى الحالي للتعاون وسنكون سعداء بتوسيع التعاون، بما في ذلك في مجالات جديدة".
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