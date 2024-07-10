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https://sarabic.ae/20240710/الدول-الأعلى-طاقة-إنتاجية-للغاز-المسال-تضم-6-عربية-و6-أفريقية--1090650748.html
الدول الأعلى طاقة إنتاجية للغاز المسال تضم 6 عربية و6 أفريقية
الدول الأعلى طاقة إنتاجية للغاز المسال تضم 6 عربية و6 أفريقية
سبوتنيك عربي
أكثر دول العالم من حيث الطاقة الإنتاجية للغاز المسال لعام 2024
2024-07-10T08:50+0000
2024-07-10T09:18+0000
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وأظهر التقرير، حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة، ارتفاع الطاقة الإنتاجية العاملة للغاز المسال في العالم بنسبة 0.8% أي ما يعادل 3.8 مليون طن، ليصل الإجمالي إلى 482.5 مليون طن سنويًا، في نهاية عام 2023.ويُقصد بالطاقة الإنتاجية للغاز المسال، القدرة على إسالة الغاز الطبيعي، أي تحويله من صورته الغازية إلى صورة سائلة قابلة للتعبئة والتصدير عبر الناقلات الكبيرة، وعادة ما يختص هذا المصطلح بالدول المصدرة للغاز المسال.ويوضح التقرير التحليلي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، ترتيب أكثر من 22 دولة من حيث الطاقة الإنتاجية العاملة للغاز المسال، حتى فبراير/ شباط 2024، والذي ضم عددا من الدول العربية والأفريقية، وجاء ترتيب الدول فيه: أكثر الدول العربية من حيث الطاقة الإنتاجية للغاز المسال لعام 2024أكثر دول العالم من حيث الطاقة الإنتاجية للغاز المسال لعام 2024وتستحوذ الدول الثلاث الأولى (الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وقطر) مجتمعة على أكثر من نصف الطاقة الإنتاجية للغاز المسال عالميًا.واستحوذت الدولة اللاتينية الصغيرة ترينيداد وتوباغو على المركز 9 عالميًا، بينما جاءت 4 دول أفريقية (غينيا الاستوائية، وموزمبيق، والكاميرون، والكونغو) في المراكز الأخيرة.أكثر 10 أماكن حرارة في العالم منها 5 دول عربية روبوت ضخم يقوم بأعمال صيانة للسكك الحديدية... فيديو
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الدول الأعلى طاقة إنتاجية للغاز المسال تضم 6 عربية و6 أفريقية

08:50 GMT 10.07.2024 (تم التحديث: 09:18 GMT 10.07.2024)
© AFP 2023 / BEHROUZ MEHRIعامل في حقل غاز بارس الخم للغاز الطبيعي البحري المشترك بين إيران وقطر
عامل في حقل غاز بارس الخم للغاز الطبيعي البحري المشترك بين إيران وقطر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© AFP 2023 / BEHROUZ MEHRI
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كشف تقرير تحليلي حديث لوحدة أبحاث الطاقة، عن قائمة الدول الأعلى طاقة إنتاجية للغاز المسال في العالم، والتي ضمت 6 دول عربية و6 أفريقية.
وأظهر التقرير، حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة، ارتفاع الطاقة الإنتاجية العاملة للغاز المسال في العالم بنسبة 0.8% أي ما يعادل 3.8 مليون طن، ليصل الإجمالي إلى 482.5 مليون طن سنويًا، في نهاية عام 2023.
ويُقصد بالطاقة الإنتاجية للغاز المسال، القدرة على إسالة الغاز الطبيعي، أي تحويله من صورته الغازية إلى صورة سائلة قابلة للتعبئة والتصدير عبر الناقلات الكبيرة، وعادة ما يختص هذا المصطلح بالدول المصدرة للغاز المسال.
ويوضح التقرير التحليلي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، ترتيب أكثر من 22 دولة من حيث الطاقة الإنتاجية العاملة للغاز المسال، حتى فبراير/ شباط 2024، والذي ضم عددا من الدول العربية والأفريقية، وجاء ترتيب الدول فيه:

أكثر الدول العربية من حيث الطاقة الإنتاجية للغاز المسال لعام 2024

1.
قطر (77.1) مليون طن سنويا في المرتبة الثالثة عالميا.
2.
الجزائر (25.5) مليون طن سنويا في المرتبة السابعة عالميا.
3.
مصر (12.2) مليون طن سنويا في المرتبة العاشرة عالميا.
4.
سلطنة عمان (10.4) مليون طن سنويا في المرتبة 11 عالميا.
5.
اليمن (6.7) مليون طن سنويا في المرتبة 14 عالميا.
6.
الإمارات العربية المتحدة (5.3) مليون طن سنويا في المرتبة 15 عالميا.

أكثر دول العالم من حيث الطاقة الإنتاجية للغاز المسال لعام 2024

1.
الولايات المتحدة الأمريكية 91.4 مليون طن سنويا.
2.
أستراليا 87.6 مليون طن سنويا.
3.
قطر 77.1 مليون طن سنويا.
4.
ماليزيا 32.0 مليون طن سنويا.
5.
إندونيسيا 30.3 مليون طن سنويا.
6.
روسيا 29.1 مليون طن سنويا.
7.
الجزائر 25.5 مليون طن سنويا.
8.
نيجيريا 22.2 مليون طن سنويا.
9.
ترينيداد وتوباغو 14.8 مليون طن سنويا.
10.
مصر 12.2 مليون طن سنويا.
11.
سلطنة عمان 10.4 مليون طن سنويا.
12.
بروناي 7.2 مليون طن سنويا.
13.
بابوا (غينيا الجديدة) 6.9 مليون طن سنويا.
14.
اليمن 6.7 مليون طن سنويا.
15.
الإمارات العربية المتحدة 5.3 مليون طن سنويا.
16.
أنغولا 5.2 مليون طن سنويا.
17.
النرويج 4.6 مليون طن سنويا.
18.
بيرو 4.5 مليون طن سنويا.
19.
غينيا الاستوائية 3.7 مليون طن سنويا.
20.
موزمبيق 3.4 مليون طن سنويا.
21.
الكاميرون 2.4 مليون طن سنويا.
22.
الكونغو 0.6 مليون طن سنويا.
وتستحوذ الدول الثلاث الأولى (الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وقطر) مجتمعة على أكثر من نصف الطاقة الإنتاجية للغاز المسال عالميًا.
واستحوذت الدولة اللاتينية الصغيرة ترينيداد وتوباغو على المركز 9 عالميًا، بينما جاءت 4 دول أفريقية (غينيا الاستوائية، وموزمبيق، والكاميرون، والكونغو) في المراكز الأخيرة.
أكثر 10 أماكن حرارة في العالم منها 5 دول عربية
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