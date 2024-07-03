أين يتم استخراج أغلى ألماس في العالم؟

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ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
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صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
08:46 GMT
14 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
12:30 GMT
29 د
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خبير: أوربان يحمل رسالة جدية لزيلينسكي لإحلال السلام
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قلق إسرائيلي من توسيع "أنصار الله" نفوذها في شمال افريقيا
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تهديدات إسرائيلية إيرانية متبادلة و مخاوف من حرب شاملة
08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
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ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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27 د
مساحة حرة
قلق إسرائيلي من توسيع "أنصار الله" نفوذها في شمال افريقيا
09:31 GMT
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الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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لقاء سبوتنيك
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17:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240703/أين-يتم-استخراج-أغلى-ماس-في-العالم؟-1090422169.html
أين يتم استخراج أغلى ألماس في العالم؟
أين يتم استخراج أغلى ألماس في العالم؟
سبوتنيك عربي
أين يتم استخراج أغلى الماس في العالم؟
2024-07-03T14:51+0000
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أين يتم استخراج أغلى الماس في العالم؟
أين يتم استخراج أغلى الماس في العالم؟

أين يتم استخراج أغلى ألماس في العالم؟

14:51 GMT 03.07.2024 (تم التحديث: 14:53 GMT 03.07.2024)
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أفادت حسابات وكالة "سبوتنيك" وبيانات "عملية كيمبرلي" أن ناميبيا صاحبة الماس الأغلى في العالم، تليها في المركز الثاني ليبيريا، وفي المركز الثالث البرازيل. تعرّف من خلال في الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" أين يتم استخراج أغلى ألماس في العالم.
أين يتم استخراج أغلى الماس في العالم؟ - سبوتنيك عربي
أين يتم استخراج أغلى الماس في العالم؟ - سبوتنيك عربي
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