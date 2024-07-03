https://sarabic.ae/20240703/أين-يتم-استخراج-أغلى-ماس-في-العالم؟-1090422169.html
أين يتم استخراج أغلى ألماس في العالم؟
أين يتم استخراج أغلى ألماس في العالم؟
سبوتنيك عربي
أين يتم استخراج أغلى الماس في العالم؟
2024-07-03T14:51+0000
2024-07-03T14:51+0000
2024-07-03T14:53+0000
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أين يتم استخراج أغلى الماس في العالم؟
أين يتم استخراج أغلى الماس في العالم؟
أين يتم استخراج أغلى ألماس في العالم؟
14:51 GMT 03.07.2024 (تم التحديث: 14:53 GMT 03.07.2024)
أفادت حسابات وكالة "سبوتنيك" وبيانات "عملية كيمبرلي" أن ناميبيا صاحبة الماس الأغلى في العالم، تليها في المركز الثاني ليبيريا، وفي المركز الثالث البرازيل. تعرّف من خلال في الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" أين يتم استخراج أغلى ألماس في العالم.