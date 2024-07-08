https://sarabic.ae/20240708/الإمارات-تتصدر-الدول-العربية-في-مؤشر-مكونات-مناخ-الاستثمار--1090585655.html

الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر مكونات مناخ الاستثمار

الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر مكونات مناخ الاستثمار

سبوتنيك عربي

حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربيًا والـ 18 عالميًا في مؤشر "ضمان" الذي يجمع مكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023. 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T08:54+0000

2024-07-08T08:54+0000

2024-07-08T08:54+0000

اقتصاد

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار الإمارات العربية المتحدة

دبي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/16/1088186422_0:562:2047:1713_1920x0_80_0_0_007567c1b8a46a27f766d5cd1aee9960.jpg

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن مؤشر "ضمان" يرصد أداء 158 دولة منها 21 عربية في 190 مؤشرا رئيسيا وفرعيا في المجالات ذات الصلة بمناخ الاستثمار، صادرة عن 33 جهة دولية.وأصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، بيانا قالت فيه إنه وفقا لبيانات التقرير السنوي الـ 39 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، واصلت الإمارات تصدرها للدول العربية كأكبر مستقبل لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2023 بعدد 1216 مشروعا، بحصة تجاوزت 60 % من مجمل المشاريع الجديدة في المنطقة.وأضاف البيان أن الإمارات حلت في المركز الثالث من حيث الوظائف الجديدة بما يقرب من 45 ألف وظيفة، بينما حلت سادساً من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 14.1 مليار دولار، وذلك استنادا لقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم "FDI Markets" .تضمن المؤشر كذلك تصنيفا لأهم المدن العربية المستقبلة للمشاريع الأجنبية، حيث جاءت دبي في المقدمة كأكبر مستقبل بعدد 989 مشروعا بما نسبته 49.4 % من الإجمالي، كما حلت أبو ظبي في المركز الثالث بعدد 159 مشروعا بما نسبته 7.9 % من الإجمالي، كما استقبلت الشارقة 19 مشروعا، ورأس الخيمة 10 مشاريع.وتصدرت الإمارات كذلك دول المنطقة على مستوى مشاريع الاستثمار العربي البيني، بعدد 144 مشروعا، ومن حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 43.7 مليار دولار بحصة 66 % من الإجمالي العربي البالغ 66.3 مليار دولار خلال العام 2023.كذلك جاءت الإمارات في المركز الأول من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد خلال العام 2023، وفق بيانات “أونكتاد”، فقد حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا بقيمة 30.7 مليار دولار وبحصة بلغت 45.4 % من الإجمالي الوارد للدول العربية والبالغ 67.7 مليار دولار للعام نفسه.وأخيرا، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيا من حيث إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية الواردة للدول العربية، بقيمة 225 مليار دولار وبحصة بلغت 21 % من إجمالي أرصدة والتي تجاوزت التريليون دولار بنهاية العام 2023.

https://sarabic.ae/20240627/الإمارات-تقدم-28-مليون-دولار-لدعم-العمليات-الإنسانية-في-السودان-1090214633.html

https://sarabic.ae/20240621/الإمارات-تعلن-تحقيقها-أحد-أهم-أهدافها-التنموية-قبل-7-سنوات-1090040797.html

دبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, الأخبار