https://sarabic.ae/20240703/الإمارات-العربية-المتحدة-في-إنوبروم-2024-معرض-ضخم-للدولة-الشريكة--1090409520.html

الإمارات العربية المتحدة في "إنوبروم-2024"... معرض ضخم للدولة الشريكة

الإمارات العربية المتحدة في "إنوبروم-2024"... معرض ضخم للدولة الشريكة

سبوتنيك عربي

يقدم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشريكة في المعرض الصناعي الأضخم في روسيا "إنوبروم-2024"، والذي يضم ثلاثة وزراء، معرضًا وطنيًا ضخما بمساحة تزيد عن 1000... 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T09:18+0000

2024-07-03T09:18+0000

2024-07-03T09:18+0000

العالم العربي

روسيا

أخبار الإمارات العربية المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/03/1090409811_0:314:3081:2047_1920x0_80_0_0_810927a00b9b77d25d5bef545a286413.jpg

ومن شأن هذا البرنامج الذي تعمل عليه دولة الإمارات الشريكة في المعرض، تعزيز العلاقات بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في المجالات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في قطاع الصناعة.ويقام المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2024" في الفترة من 8 إلى 11 يوليو/ تموز، في معرض "إيكاترينبرغ إكسبو إيك".وسيطلع معرض الإمارات الوطني، الذي سيقام في الجناح رقم 4، المشاركين في "إنوبروم" على التطورات الواعدة لأكثر من 40 شركة ويعرض مجالات التعاون الصناعي والاقتصادي ذات الأولوية.كما سيشمل المنتدى اجتماعات ثنائية لممثلي شركات من روسيا والإمارات العربية المتحدة في عدد من قطاعات الصناعة، مثل المعادن والطاقة والتكنولوجيا الطبية والخدمات اللوجستية وصناعة الأغذية والتمويل.

https://sarabic.ae/20240701/رواد-أعمال-إماراتيون-يتحدثون-عن-الفرص-الاستثمارية-الكبيرة-التي-يتم-العمل-عليها-في-روسيا--1090366057.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة