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https://sarabic.ae/20240703/الإمارات-العربية-المتحدة-في-إنوبروم-2024-معرض-ضخم-للدولة-الشريكة--1090409520.html
الإمارات العربية المتحدة في "إنوبروم-2024"... معرض ضخم للدولة الشريكة
الإمارات العربية المتحدة في "إنوبروم-2024"... معرض ضخم للدولة الشريكة
سبوتنيك عربي
يقدم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشريكة في المعرض الصناعي الأضخم في روسيا "إنوبروم-2024"، والذي يضم ثلاثة وزراء، معرضًا وطنيًا ضخما بمساحة تزيد عن 1000... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T09:18+0000
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ومن شأن هذا البرنامج الذي تعمل عليه دولة الإمارات الشريكة في المعرض، تعزيز العلاقات بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في المجالات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في قطاع الصناعة.ويقام المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2024" في الفترة من 8 إلى 11 يوليو/ تموز، في معرض "إيكاترينبرغ إكسبو إيك".وسيطلع معرض الإمارات الوطني، الذي سيقام في الجناح رقم 4، المشاركين في "إنوبروم" على التطورات الواعدة لأكثر من 40 شركة ويعرض مجالات التعاون الصناعي والاقتصادي ذات الأولوية.كما سيشمل المنتدى اجتماعات ثنائية لممثلي شركات من روسيا والإمارات العربية المتحدة في عدد من قطاعات الصناعة، مثل المعادن والطاقة والتكنولوجيا الطبية والخدمات اللوجستية وصناعة الأغذية والتمويل.
https://sarabic.ae/20240701/رواد-أعمال-إماراتيون-يتحدثون-عن-الفرص-الاستثمارية-الكبيرة-التي-يتم-العمل-عليها-في-روسيا--1090366057.html
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العالم العربي, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة في "إنوبروم-2024"... معرض ضخم للدولة الشريكة

09:18 GMT 03.07.2024
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورزوار في المعرض الصناعي الدولي إنوبروم 2023 في يكاترينبورغ.
زوار في المعرض الصناعي الدولي إنوبروم 2023 في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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تابعنا عبر
يقدم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشريكة في المعرض الصناعي الأضخم في روسيا "إنوبروم-2024"، والذي يضم ثلاثة وزراء، معرضًا وطنيًا ضخما بمساحة تزيد عن 1000 متر مربع، وبرنامج عمل غني جدا.
ومن شأن هذا البرنامج الذي تعمل عليه دولة الإمارات الشريكة في المعرض، تعزيز العلاقات بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في المجالات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في قطاع الصناعة.
ويقام المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2024" في الفترة من 8 إلى 11 يوليو/ تموز، في معرض "إيكاترينبرغ إكسبو إيك".

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الشريكة لهذا العام، وسيرأس الوفد الإماراتي المؤلف من نحو 200 شخص، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن أحمد الجابر، وسيضم الوفد أيضا وزيرة الدولة للتعليم العام والتقنيات المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة سارة بنت يوسف الآمري، ووزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني بن أحمد الزيودي.

الشيخ حميد بن خالد القاسمي، وكبير رواد رجال الأعمال في الإمارات السيد محمد البنا، في لقاء مع وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
رواد أعمال إماراتيون يتحدثون عن الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يتم العمل عليها في روسيا... فيديو
1 يوليو, 15:07 GMT
وسيطلع معرض الإمارات الوطني، الذي سيقام في الجناح رقم 4، المشاركين في "إنوبروم" على التطورات الواعدة لأكثر من 40 شركة ويعرض مجالات التعاون الصناعي والاقتصادي ذات الأولوية.

وفي اليوم الأول من معرض "إنوبروم"، في 8 يوليو، سيناقش المشاركون في منتدى الأعمال الثنائي "الحوار الصناعي: روسيا والإمارات العربية المتحدة"، الصناعات والتقنيات المبتكرة التي ستحدد الاتجاهات في تطوير الشراكة الثنائية بين البلدين.

كما سيشمل المنتدى اجتماعات ثنائية لممثلي شركات من روسيا والإمارات العربية المتحدة في عدد من قطاعات الصناعة، مثل المعادن والطاقة والتكنولوجيا الطبية والخدمات اللوجستية وصناعة الأغذية والتمويل.
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