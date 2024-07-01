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رواد أعمال إماراتيون يتحدثون عن الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يتم العمل عليها في روسيا
رواد أعمال إماراتيون يتحدثون عن الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يتم العمل عليها في روسيا
سبوتنيك عربي
أجرت وكالة "سبوتنيك" لقاء حصريا مع الشيخ حميد بن خالد القاسمي، وكبير رواد رجال الأعمال في الإمارات السيد محمد البنا، أعربا فيه عن اهتمامهما بالعلاقات... 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T15:07+0000
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وكشف القاسمي والبنا، خلال لقاء مع "سبوتنيك" عن أن وجود فرص استثمارية متنوعة في روسيا يمكن الاستفادة منها واستكشافها في مجال التكنولوجيا والعقارات والخدمات اللوجيستية والسياحة، مشيرين إلى أنهما يعملان على إزالة كل العقبات للمضي في بناء جسر أعمال يربط روسيا بالإمارات.وبدوره، قال البنا: "صراحة نحن متفاجئين جدا لأننا أخذنا وقتا طويلا لزيارة روسيا، وقلنا لأنفسنا، لماذا لم نزر روسيا قبل 10 سنوات؟.. هذه بلاد رائعة وجميلة بأناسها، بلد منفتح للفرص ويوجد فيه فرص رائعة جدا، سواء من هذه الفرص من روسيا أو من الإمارات".وأضاف البنا، شارحًا أهداف زيارة الوفد الإماراتي: "اليوم لدينا جدول خلال الـ5 أيام التي سنكون فيها، هي عبارة عن تقريبا 70% منها لاستكشاف والتعرف على المنطقة ونفهم تاريخها، أما 30% هي عبارة عن فرصة لمقابلة رواد الأعمال الروس ونرى فرص التعاون".وتابع: "ومن هذه الأشياء أيضا مشاهدة بعض البرندات (الماركات) القوية المتواجدة الآن في الإمارات اليوم، مثل (روسينغ بليبنغ)، لدينا زيارات ونذهب إلى المصانع ونرى عملهم بأعيننا، بحيث لو أحببت أنا والشيخ تنفيذها شراكة، حتى نستطيع أن نعكس هذا الموضوع بطريقة جدية".ونوه البنا إلى أنه: "يهمنا في آخر المطاف أن يكون لدينا جسر (رابط) بين ورسيا والإمارت، نرغب أن يكون لدينا تواجد في روسيا ليس بغرض السياحة فقط، بل للشراء، يكون لديهم مكان جميل ورائع في هذه البيوت وللسياحة وللبزنس (العمل)".حول العوائق التي واجهتهم، أشار البنا إلى أن اللغة هي النقطة الأهم التي واجهته منذ بداية وصوله من دبي إلى موسكو، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة ألهمتهم من أجل تغطية هذه الثغرة بهدف معالجتها، مثل توفير مساعدة في الترجمة.
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العالم العربي, اقتصاد, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, اقتصاد, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

رواد أعمال إماراتيون يتحدثون عن الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يتم العمل عليها في روسيا

15:07 GMT 01.07.2024
© Sputnikالشيخ حميد بن خالد القاسمي، وكبير رواد رجال الأعمال في الإمارات السيد محمد البنا، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"
الشيخ حميد بن خالد القاسمي، وكبير رواد رجال الأعمال في الإمارات السيد محمد البنا، في لقاء مع وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
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حصري
أجرت وكالة "سبوتنيك" لقاء حصريا مع الشيخ حميد بن خالد القاسمي، وكبير رواد رجال الأعمال في الإمارات السيد محمد البنا، أعربا فيه عن اهتمامهما بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية في روسيا، حيث زارا العاصمة موسكو بدعوة من هيئة السياحة والثقافة الروسية للمشاركة في فعاليات الأيام الثقافية الإماراتية في روسيا.
وكشف القاسمي والبنا، خلال لقاء مع "سبوتنيك" عن أن وجود فرص استثمارية متنوعة في روسيا يمكن الاستفادة منها واستكشافها في مجال التكنولوجيا والعقارات والخدمات اللوجيستية والسياحة، مشيرين إلى أنهما يعملان على إزالة كل العقبات للمضي في بناء جسر أعمال يربط روسيا بالإمارات.

وقال القاسمي: في البداية أحب أن أشكركم على حسن الاستضافة والاستقبال، طبعا هذه زيارتي الأولى لموسكو، هي بلاد جميلة بسكانها وبأجوائها، إن هدف الزيارة طبعا كانت دعوة من هيئة الثقافة والسياحة في موسكو بالتعاون مع السفارة الإماراتية في موسكو لحضور فعاليات أيام الثقافة الإماراتية، هي فعالية جميلة تعكس العادات والتقاليد الإماراتية، أيضا لدينا أغراض أخرى للزيارة في موسكو منها طبعا سياحة لكي نشاهد البلاد، ومنها أيضا بحكم عملنا أنا والأخ محمد البنا، كرواد أعمال".

وبدوره، قال البنا: "صراحة نحن متفاجئين جدا لأننا أخذنا وقتا طويلا لزيارة روسيا، وقلنا لأنفسنا، لماذا لم نزر روسيا قبل 10 سنوات؟.. هذه بلاد رائعة وجميلة بأناسها، بلد منفتح للفرص ويوجد فيه فرص رائعة جدا، سواء من هذه الفرص من روسيا أو من الإمارات".

وقال البنا: "كأول نقطة رغبنا أنا والشيخ أن نرصدها هي أن نتعرف على الناس في موسكو ونتعرف على تاريخها نشوف التاريخ نتعلم أشياء جديدة".

وأضاف البنا، شارحًا أهداف زيارة الوفد الإماراتي: "اليوم لدينا جدول خلال الـ5 أيام التي سنكون فيها، هي عبارة عن تقريبا 70% منها لاستكشاف والتعرف على المنطقة ونفهم تاريخها، أما 30% هي عبارة عن فرصة لمقابلة رواد الأعمال الروس ونرى فرص التعاون".
وتابع: "ومن هذه الأشياء أيضا مشاهدة بعض البرندات (الماركات) القوية المتواجدة الآن في الإمارات اليوم، مثل (روسينغ بليبنغ)، لدينا زيارات ونذهب إلى المصانع ونرى عملهم بأعيننا، بحيث لو أحببت أنا والشيخ تنفيذها شراكة، حتى نستطيع أن نعكس هذا الموضوع بطريقة جدية".

وأضاف البنا: "هذا يعكس الجانب الجدي، لأننا عندما نتخذ شركة بيننا وبين أي شركة، نحن لا نتحدث عن شراكة تمتد لشر أو شهرين، نحن نتحدث عن سنوات، لذلك نعمل اليوم على شركات ممكن أن تكون أربعة أو خمسة في السنة، ولكن خمسة ما شاء الله يعني توب. لدينا هذا الغطاء من أكبر المستثمرين في روسيا، إن شاء الله نعمل على موضوع بناء (سيتي) "مدينة" في روسيا، فإننا اليوم كشريك استراتيجي نرى ما هي الشركات التي من الممكن أن تحدث وكيف من الممكن أن نأخذ حصرية لمشروع ويكون في مكتبنا ونبيع هذا المشروع في دبي.

ونوه البنا إلى أنه: "يهمنا في آخر المطاف أن يكون لدينا جسر (رابط) بين ورسيا والإمارت، نرغب أن يكون لدينا تواجد في روسيا ليس بغرض السياحة فقط، بل للشراء، يكون لديهم مكان جميل ورائع في هذه البيوت وللسياحة وللبزنس (العمل)".
حول العوائق التي واجهتهم، أشار البنا إلى أن اللغة هي النقطة الأهم التي واجهته منذ بداية وصوله من دبي إلى موسكو، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة ألهمتهم من أجل تغطية هذه الثغرة بهدف معالجتها، مثل توفير مساعدة في الترجمة.
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