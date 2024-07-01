https://sarabic.ae/20240701/رواد-أعمال-إماراتيون-يتحدثون-عن-الفرص-الاستثمارية-الكبيرة-التي-يتم-العمل-عليها-في-روسيا--1090366057.html

رواد أعمال إماراتيون يتحدثون عن الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يتم العمل عليها في روسيا

رواد أعمال إماراتيون يتحدثون عن الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يتم العمل عليها في روسيا

سبوتنيك عربي

أجرت وكالة "سبوتنيك" لقاء حصريا مع الشيخ حميد بن خالد القاسمي، وكبير رواد رجال الأعمال في الإمارات السيد محمد البنا، أعربا فيه عن اهتمامهما بالعلاقات... 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T15:07+0000

2024-07-01T15:07+0000

2024-07-01T15:07+0000

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وكشف القاسمي والبنا، خلال لقاء مع "سبوتنيك" عن أن وجود فرص استثمارية متنوعة في روسيا يمكن الاستفادة منها واستكشافها في مجال التكنولوجيا والعقارات والخدمات اللوجيستية والسياحة، مشيرين إلى أنهما يعملان على إزالة كل العقبات للمضي في بناء جسر أعمال يربط روسيا بالإمارات.وبدوره، قال البنا: "صراحة نحن متفاجئين جدا لأننا أخذنا وقتا طويلا لزيارة روسيا، وقلنا لأنفسنا، لماذا لم نزر روسيا قبل 10 سنوات؟.. هذه بلاد رائعة وجميلة بأناسها، بلد منفتح للفرص ويوجد فيه فرص رائعة جدا، سواء من هذه الفرص من روسيا أو من الإمارات".وأضاف البنا، شارحًا أهداف زيارة الوفد الإماراتي: "اليوم لدينا جدول خلال الـ5 أيام التي سنكون فيها، هي عبارة عن تقريبا 70% منها لاستكشاف والتعرف على المنطقة ونفهم تاريخها، أما 30% هي عبارة عن فرصة لمقابلة رواد الأعمال الروس ونرى فرص التعاون".وتابع: "ومن هذه الأشياء أيضا مشاهدة بعض البرندات (الماركات) القوية المتواجدة الآن في الإمارات اليوم، مثل (روسينغ بليبنغ)، لدينا زيارات ونذهب إلى المصانع ونرى عملهم بأعيننا، بحيث لو أحببت أنا والشيخ تنفيذها شراكة، حتى نستطيع أن نعكس هذا الموضوع بطريقة جدية".ونوه البنا إلى أنه: "يهمنا في آخر المطاف أن يكون لدينا جسر (رابط) بين ورسيا والإمارت، نرغب أن يكون لدينا تواجد في روسيا ليس بغرض السياحة فقط، بل للشراء، يكون لديهم مكان جميل ورائع في هذه البيوت وللسياحة وللبزنس (العمل)".حول العوائق التي واجهتهم، أشار البنا إلى أن اللغة هي النقطة الأهم التي واجهته منذ بداية وصوله من دبي إلى موسكو، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة ألهمتهم من أجل تغطية هذه الثغرة بهدف معالجتها، مثل توفير مساعدة في الترجمة.

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