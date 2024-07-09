https://sarabic.ae/20240709/أكثر-10-أماكن-حرارة-في-العالم-منها-5-دول-عربية--1090615205.html
أكثر 10 أماكن حرارة في العالم منها 5 دول عربية
أكثر 10 أماكن حرارة في العالم منها 5 دول عربية
سبوتنيك عربي
نشرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قائمة بأكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض، لعام 2024، جاءت ضمنها 5 دول عربية. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T09:32+0000
2024-07-09T09:32+0000
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تشهد أماكن متفرقة من العالم هذا الصيف ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة، شملت مناطق من أوروبا، وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى منطقتنا العربية.وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فهذه أكثر 10 مناطق حرارة في العالم، لعام 2024، تم تصنيفها من الأكثر إلى الأقل حرارة:ويقول علماء المناخ: "إننا نتجه بسرعة نحو مستقبل مناخي أكثر سخونة، ويجب علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب موجات الحر. وتعد انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود، هي السبب الرئيسي لتغير المناخ.وعلى الرغم من الوعود بالحد من الانحباس الحراري العالمي، فقد فشلت البلدان بشكل جماعي حتى الآن في الحد من هذه الانبعاثات، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل مطرد لعقود من الزمن.دولتان عربيتان إحداهما أفريقية ضمن أفضل 30 وجهة سياحية أكثر 10 دول عربية استهلاكا للكهرباء
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درجات الحرارة اليوم, منوعات, تقارير منوعات, ارتفاع درجة حرارة الأرض, موجة حرارة
درجات الحرارة اليوم, منوعات, تقارير منوعات, ارتفاع درجة حرارة الأرض, موجة حرارة
أكثر 10 أماكن حرارة في العالم منها 5 دول عربية
09:32 GMT 09.07.2024 (تم التحديث: 09:42 GMT 09.07.2024)
نشرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قائمة بأكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض، لعام 2024، جاءت ضمنها 5 دول عربية.
تشهد أماكن متفرقة من العالم هذا الصيف ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة، شملت مناطق من أوروبا، وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى منطقتنا العربية.
وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فهذه أكثر 10 مناطق حرارة في العالم
، لعام 2024، تم تصنيفها من الأكثر إلى الأقل حرارة:
1.
فرن كريك، وادي الموت (الولايات المتحدة الأمريكية) 56.7 درجة مئوية
2.
قبلي (تونس) 55 درجة مئوية
3.
الأهواز (إيران) 54 درجة مئوية
4.
طيرات تسفي (إسرائيل) 54 درجة مئوية
5.
مطربة (الكويت) 53.9 درجة مئوية
6.
البصرة (العراق) 53.9 درجة مئوية
7.
توربت (باكستان) 53.7 درجة مئوية
8.
بوابة الجزيرة الحدودية (الإمارات العربية المتحدة) 52.1 درجة مئوية
9.
مكسيكالي (المكسيك) 52 درجة مئوية
ويقول علماء المناخ: "إننا نتجه بسرعة نحو مستقبل مناخي أكثر سخونة،
ويجب علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب موجات الحر. وتعد انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود، هي السبب الرئيسي لتغير المناخ.
وعلى الرغم من الوعود بالحد من الانحباس الحراري العالمي، فقد فشلت البلدان بشكل جماعي حتى الآن في الحد من هذه الانبعاثات، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل مطرد لعقود من الزمن.