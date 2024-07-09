أكثر 10 أماكن حرارة في العالم منها 5 دول عربية

عربي
صواريخ روسية عالية الدقة تضرب مكان اجتماع لقادة عسكريين أوكرانيين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
35 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240709/أكثر-10-أماكن-حرارة-في-العالم-منها-5-دول-عربية--1090615205.html
أكثر 10 أماكن حرارة في العالم منها 5 دول عربية
أكثر 10 أماكن حرارة في العالم منها 5 دول عربية
سبوتنيك عربي
نشرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قائمة بأكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض، لعام 2024، جاءت ضمنها 5 دول عربية. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T09:32+0000
2024-07-09T09:42+0000
مجتمع
درجات الحرارة اليوم
منوعات
تقارير منوعات
ارتفاع درجة حرارة الأرض
موجة حرارة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/09/1090616012_5:0:3646:2048_1920x0_80_0_0_e27eb9e2e84d2f23a4c149bd838e4239.jpg
تشهد أماكن متفرقة من العالم هذا الصيف ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة، شملت مناطق من أوروبا، وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى منطقتنا العربية.وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فهذه أكثر 10 مناطق حرارة في العالم، لعام 2024، تم تصنيفها من الأكثر إلى الأقل حرارة:ويقول علماء المناخ: "إننا نتجه بسرعة نحو مستقبل مناخي أكثر سخونة، ويجب علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب موجات الحر. وتعد انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود، هي السبب الرئيسي لتغير المناخ.وعلى الرغم من الوعود بالحد من الانحباس الحراري العالمي، فقد فشلت البلدان بشكل جماعي حتى الآن في الحد من هذه الانبعاثات، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل مطرد لعقود من الزمن.دولتان عربيتان إحداهما أفريقية ضمن أفضل 30 وجهة سياحية أكثر 10 دول عربية استهلاكا للكهرباء
https://sarabic.ae/20240620/دراسة-تعرض-المرأة-للحرارة-أثناء-الحمل-يتسبب-بمشكلة-صحية-للطفل-مدى-الحياة-1090011850.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/09/1090616012_679:0:3410:2048_1920x0_80_0_0_27b56c2fd99356b77ab8483cc89a57dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
درجات الحرارة اليوم, منوعات, تقارير منوعات, ارتفاع درجة حرارة الأرض, موجة حرارة
درجات الحرارة اليوم, منوعات, تقارير منوعات, ارتفاع درجة حرارة الأرض, موجة حرارة

أكثر 10 أماكن حرارة في العالم منها 5 دول عربية

09:32 GMT 09.07.2024 (تم التحديث: 09:42 GMT 09.07.2024)
© Unsplash/Hassan Pashaارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Unsplash/Hassan Pasha
تابعنا عبر
نشرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قائمة بأكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض، لعام 2024، جاءت ضمنها 5 دول عربية.
تشهد أماكن متفرقة من العالم هذا الصيف ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة، شملت مناطق من أوروبا، وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى منطقتنا العربية.
وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فهذه أكثر 10 مناطق حرارة في العالم، لعام 2024، تم تصنيفها من الأكثر إلى الأقل حرارة:
1.
فرن كريك، وادي الموت (الولايات المتحدة الأمريكية) 56.7 درجة مئوية
2.
قبلي (تونس) 55 درجة مئوية
3.
الأهواز (إيران) 54 درجة مئوية
4.
طيرات تسفي (إسرائيل) 54 درجة مئوية
5.
مطربة (الكويت) 53.9 درجة مئوية
6.
البصرة (العراق) 53.9 درجة مئوية
7.
توربت (باكستان) 53.7 درجة مئوية
8.
بوابة الجزيرة الحدودية (الإمارات العربية المتحدة) 52.1 درجة مئوية
9.
مكسيكالي (المكسيك) 52 درجة مئوية
10.
جدة (المملكة العربية السعودية) 52 درجة مئوية
امرأة حامل في فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
مجتمع
دراسة: تعرض المرأة للحرارة أثناء الحمل يتسبب بمشكلة صحية للطفل مدى الحياة
20 يونيو, 14:29 GMT
ويقول علماء المناخ: "إننا نتجه بسرعة نحو مستقبل مناخي أكثر سخونة، ويجب علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب موجات الحر. وتعد انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود، هي السبب الرئيسي لتغير المناخ.
وعلى الرغم من الوعود بالحد من الانحباس الحراري العالمي، فقد فشلت البلدان بشكل جماعي حتى الآن في الحد من هذه الانبعاثات، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل مطرد لعقود من الزمن.
دولتان عربيتان إحداهما أفريقية ضمن أفضل 30 وجهة سياحية
أكثر 10 دول عربية استهلاكا للكهرباء
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "أونروا": 300 ألف طالب في غزة ظلوا خارج المدارس 9 أشهر04:53 GMTБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إخلاء مستشفى المعمداني في غزة وخروجه عن الخدمة جراء القصف الإسرائيليأمس, 16:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала