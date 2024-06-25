دولتان عربيتان إحداهما أفريقية ضمن أفضل 30 وجهة سياحية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الغرب عاقب أسانج بدلا من القادة المتورطين في جرائم حرب كشف هو عنها
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240625/دولتان-عربيتان-إحداهما-أفريقية-ضمن-أفضل-30-وجهة-سفر-سياحية--1090169435.html
دولتان عربيتان إحداهما أفريقية ضمن أفضل 30 وجهة سياحية
دولتان عربيتان إحداهما أفريقية ضمن أفضل 30 وجهة سياحية
سبوتنيك عربي
قامت إحدى المجلات المعنية بالشؤون السياحية، بإحصاء لأفضل الوجهات السياحية حول العالم، لعام 2024، وتصدرت دول شرق آسيا القائمة، وكانت المفاجأة وجود دولتين... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T14:25+0000
2024-06-25T14:27+0000
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واعتمد التصنيف على آراء أكثر من 295 ألف شخص، وكان التنصيف قائما على اهتمامات السياح بزيارة الشاطئ أو الجبال، أو الاهتمام بالتسوق، وتجربة ثقافات مختلفة، وكان ترتيب الدول بحسب المجلة كالآتي:وعربياً احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الـ 10 كأفضل وجهة سياحية لعام 2024، بسبب أسلوب الحياة العصري ومراكز التسوق الضخمة، وأماكن التقاط الصور الشهيرة.فيما جاءت مصر في المركز الـ 24 عالمياً من أصل 64 وجهة سياحية حول العالم لعام 2024، حيث أشاد السياح الذين زاروا مصر بالتنوع الضخم في الأماكن الأثرية، والانتقال عبر الزمن في حقب تاريخية قديمة، إضافة إلى أماكن التسوق الكثيرة، والسياحة الشاطئية في عدد ضخم من الأماكن، ناهيك عن المنتجعات السياحية على ساحل البحر الأحمر، بحسب مجلة "CEOWORLD" الأمريكية.6 دول عربية تتصدر تصنيف الدول الأكثر تنافسية 4 منها أفريقية إعلام: "بريكس" أصبحت قوة موازنة أقوى من مجموعة السبع
https://sarabic.ae/20240621/الإمارات-تعلن-تحقيقها-أحد-أهم-أهدافها-التنموية-قبل-7-سنوات-1090040797.html
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منوعات, تقارير منوعات, السياحة, سفر
منوعات, تقارير منوعات, السياحة, سفر

دولتان عربيتان إحداهما أفريقية ضمن أفضل 30 وجهة سياحية

14:25 GMT 25.06.2024 (تم التحديث: 14:27 GMT 25.06.2024)
© Photo / Egyptian Ministry of Transportسياحة اليخوت الأجنبية في مصر
سياحة اليخوت الأجنبية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© Photo / Egyptian Ministry of Transport
تابعنا عبر
قامت إحدى المجلات المعنية بالشؤون السياحية، بإحصاء لأفضل الوجهات السياحية حول العالم، لعام 2024، وتصدرت دول شرق آسيا القائمة، وكانت المفاجأة وجود دولتين عربيتين ضمن أفضل 30 وجهة سياحية.
واعتمد التصنيف على آراء أكثر من 295 ألف شخص، وكان التنصيف قائما على اهتمامات السياح بزيارة الشاطئ أو الجبال، أو الاهتمام بالتسوق، وتجربة ثقافات مختلفة، وكان ترتيب الدول بحسب المجلة كالآتي:
1.
تايلاند
2.
اليونان
3.
إندونيسيا
4.
البرتغال
5.
سريلانكا
6.
جنوب أفريقيا
7.
البيرو
8.
سويسرا
9.
إيطاليا
10.
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
الإمارات تعلن تحقيقها أحد أهم أهدافها التنموية قبل 7 سنوات
21 يونيو, 13:22 GMT
وعربياً احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الـ 10 كأفضل وجهة سياحية لعام 2024، بسبب أسلوب الحياة العصري ومراكز التسوق الضخمة، وأماكن التقاط الصور الشهيرة.
فيما جاءت مصر في المركز الـ 24 عالمياً من أصل 64 وجهة سياحية حول العالم لعام 2024، حيث أشاد السياح الذين زاروا مصر بالتنوع الضخم في الأماكن الأثرية، والانتقال عبر الزمن في حقب تاريخية قديمة، إضافة إلى أماكن التسوق الكثيرة، والسياحة الشاطئية في عدد ضخم من الأماكن، ناهيك عن المنتجعات السياحية على ساحل البحر الأحمر، بحسب مجلة "CEOWORLD" الأمريكية.
6 دول عربية تتصدر تصنيف الدول الأكثر تنافسية 4 منها أفريقية
إعلام: "بريكس" أصبحت قوة موازنة أقوى من مجموعة السبع
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل عدد من أفراد عائلة هنية بقصف إسرائيلي على حي الدرج.. فيديو وصور13:09 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:21 GMT
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