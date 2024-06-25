https://sarabic.ae/20240625/دولتان-عربيتان-إحداهما-أفريقية-ضمن-أفضل-30-وجهة-سفر-سياحية--1090169435.html
دولتان عربيتان إحداهما أفريقية ضمن أفضل 30 وجهة سياحية
دولتان عربيتان إحداهما أفريقية ضمن أفضل 30 وجهة سياحية
سبوتنيك عربي
قامت إحدى المجلات المعنية بالشؤون السياحية، بإحصاء لأفضل الوجهات السياحية حول العالم، لعام 2024، وتصدرت دول شرق آسيا القائمة، وكانت المفاجأة وجود دولتين... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T14:25+0000
2024-06-25T14:25+0000
2024-06-25T14:27+0000
مجتمع
منوعات
تقارير منوعات
السياحة
سفر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/1e/1067048563_1:0:367:206_1920x0_80_0_0_f6e1a8d948dba4747e77f4657ef315f3.jpg
واعتمد التصنيف على آراء أكثر من 295 ألف شخص، وكان التنصيف قائما على اهتمامات السياح بزيارة الشاطئ أو الجبال، أو الاهتمام بالتسوق، وتجربة ثقافات مختلفة، وكان ترتيب الدول بحسب المجلة كالآتي:وعربياً احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الـ 10 كأفضل وجهة سياحية لعام 2024، بسبب أسلوب الحياة العصري ومراكز التسوق الضخمة، وأماكن التقاط الصور الشهيرة.فيما جاءت مصر في المركز الـ 24 عالمياً من أصل 64 وجهة سياحية حول العالم لعام 2024، حيث أشاد السياح الذين زاروا مصر بالتنوع الضخم في الأماكن الأثرية، والانتقال عبر الزمن في حقب تاريخية قديمة، إضافة إلى أماكن التسوق الكثيرة، والسياحة الشاطئية في عدد ضخم من الأماكن، ناهيك عن المنتجعات السياحية على ساحل البحر الأحمر، بحسب مجلة "CEOWORLD" الأمريكية.6 دول عربية تتصدر تصنيف الدول الأكثر تنافسية 4 منها أفريقية إعلام: "بريكس" أصبحت قوة موازنة أقوى من مجموعة السبع
https://sarabic.ae/20240621/الإمارات-تعلن-تحقيقها-أحد-أهم-أهدافها-التنموية-قبل-7-سنوات-1090040797.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/1e/1067048563_46:0:321:206_1920x0_80_0_0_87f0f288907e2d8601a203b493e18897.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, تقارير منوعات, السياحة, سفر
منوعات, تقارير منوعات, السياحة, سفر
دولتان عربيتان إحداهما أفريقية ضمن أفضل 30 وجهة سياحية
14:25 GMT 25.06.2024 (تم التحديث: 14:27 GMT 25.06.2024)
قامت إحدى المجلات المعنية بالشؤون السياحية، بإحصاء لأفضل الوجهات السياحية حول العالم، لعام 2024، وتصدرت دول شرق آسيا القائمة، وكانت المفاجأة وجود دولتين عربيتين ضمن أفضل 30 وجهة سياحية.
واعتمد التصنيف على آراء أكثر من 295 ألف شخص، وكان التنصيف قائما على اهتمامات السياح بزيارة الشاطئ أو الجبال، أو الاهتمام بالتسوق، وتجربة ثقافات مختلفة، وكان ترتيب الدول بحسب المجلة كالآتي:
10.
الإمارات العربية المتحدة
وعربياً احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الـ 10
كأفضل وجهة سياحية لعام 2024، بسبب أسلوب الحياة العصري ومراكز التسوق الضخمة، وأماكن التقاط الصور الشهيرة.
فيما جاءت مصر في المركز الـ 24 عالمياً
من أصل 64 وجهة سياحية حول العالم لعام 2024، حيث أشاد السياح الذين زاروا مصر بالتنوع الضخم في الأماكن الأثرية، والانتقال عبر الزمن في حقب تاريخية قديمة، إضافة إلى أماكن التسوق الكثيرة، والسياحة الشاطئية في عدد ضخم من الأماكن، ناهيك عن المنتجعات السياحية على ساحل البحر الأحمر، بحسب مجلة "CEOWORLD" الأمريكية.