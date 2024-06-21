6 دول عربية تتصدر تصنيف الدول الأكثر تنافسية 4 منها أفريقية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:28 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240621/6--دول-عربية-تتصدر-تصنيف-الدول-الأكثر-تنافسية-4-منها-أفريقية--1090051124.html
6 دول عربية تتصدر تصنيف الدول الأكثر تنافسية 4 منها أفريقية
6 دول عربية تتصدر تصنيف الدول الأكثر تنافسية 4 منها أفريقية
سبوتنيك عربي
كشف التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، في مدينة لوزان السويسرية، عن وجود 6 دول عربية ضمن المراكز المتقدمة. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T15:24+0000
2024-06-21T15:24+0000
مجتمع
اقتصاد
العالم
العالم العربي
ترتيب الدول
اقتصادية
علاقات اقتصادية
الدول العربية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101375/59/1013755927_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_fa66c9542b4d3deccf007971e5a87a66.jpg
وضم التقرير 67 دولة على المستوى العالمي، بينها 6 دول عربية و 4 دول أفريقية لأول مرة. وعلى المستوى العالمي، احتلت سنغافورة المركز الأول بحصولها على 100/100 نقطة، جاء بعدها سويسرا ثم الدنمارك ثم إيرلندا.على المستوى العربي، كان ترتيب الدول العربية، بحسب تقرير مركز التنافسية العالمي كالآتي:على المستوى الأفريقي، كان ترتيب الدول الأفريقية، بحسب تقرير مركز التنافسية العالمي كالآتي:ويشمل التقرير السنوي للتنافسية العالمية، الدول بحسب أربعة محاور رئيسية متمثلة في قوة النجاعة الاقتصادية للدولة، وفعالية تدخلاتها الحكومية، وقوة مقاولاتها، وتطور بنياتها التحتية. ثم 20 محوراً فرعياً تغطي 336 مؤشرا تنافسيا، في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار.ويعتمد التقرير السنوي للتنافسية العالمية في ثلث مستنداته ومرجعياته على آراء وتمثلات رجال الأعمال لبلدهم، وفي باقي ثلثيه على بيانات وتقارير إحصائية، ويعد بمثابة نقطة مرجعية عالمية لمنظمات والمؤسسات الدولية حول القدرة التنافسية لدول العالم.اليابان تفرض عقوبات على 11 فردا و41 كيانا روسيابوتين: منتدى مدن "بريكس بلس" يقدم بداية لمبادرات جديدة
https://sarabic.ae/20240621/الإمارات-تعلن-تحقيقها-أحد-أهم-أهدافها-التنموية-قبل-7-سنوات-1090040797.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101375/59/1013755927_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_c6db8c858f8f520099f3df54c338225e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم, العالم العربي, ترتيب الدول, اقتصادية, علاقات اقتصادية, الدول العربية
اقتصاد, العالم, العالم العربي, ترتيب الدول, اقتصادية, علاقات اقتصادية, الدول العربية

6 دول عربية تتصدر تصنيف الدول الأكثر تنافسية 4 منها أفريقية

15:24 GMT 21.06.2024
© Sputnik . philipusعلم الامارات
علم الامارات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© Sputnik . philipus
تابعنا عبر
كشف التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، في مدينة لوزان السويسرية، عن وجود 6 دول عربية ضمن المراكز المتقدمة.
وضم التقرير 67 دولة على المستوى العالمي، بينها 6 دول عربية و 4 دول أفريقية لأول مرة. وعلى المستوى العالمي، احتلت سنغافورة المركز الأول بحصولها على 100/100 نقطة، جاء بعدها سويسرا ثم الدنمارك ثم إيرلندا.
على المستوى العربي، كان ترتيب الدول العربية، بحسب تقرير مركز التنافسية العالمي كالآتي:
1.
الإمارات العربية المتحدة ( 7 عالميا)
2.
قطر ( 11 عالميا)
3.
المملكة العربية السعودية ( 16 عالميا)
4.
البحرين ( 21 عالميا)
5.
الكويت ( 37 عالميا)
6.
الأردن ( 48 عالميا)
على المستوى الأفريقي، كان ترتيب الدول الأفريقية، بحسب تقرير مركز التنافسية العالمي كالآتي:
1.
بوتسوانا (55 عالميا)
2.
جنوب أفريقيا (60 عالميا)
3.
نيجيريا (64 عالميا)
4.
غانا (65 عالميا)
الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
الإمارات تعلن تحقيقها أحد أهم أهدافها التنموية قبل 7 سنوات
13:22 GMT
ويشمل التقرير السنوي للتنافسية العالمية، الدول بحسب أربعة محاور رئيسية متمثلة في قوة النجاعة الاقتصادية للدولة، وفعالية تدخلاتها الحكومية، وقوة مقاولاتها، وتطور بنياتها التحتية.
ثم 20 محوراً فرعياً تغطي 336 مؤشرا تنافسيا، في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار.
ويعتمد التقرير السنوي للتنافسية العالمية في ثلث مستنداته ومرجعياته على آراء وتمثلات رجال الأعمال لبلدهم، وفي باقي ثلثيه على بيانات وتقارير إحصائية، ويعد بمثابة نقطة مرجعية عالمية لمنظمات والمؤسسات الدولية حول القدرة التنافسية لدول العالم.
اليابان تفرض عقوبات على 11 فردا و41 كيانا روسيا
بوتين: منتدى مدن "بريكس بلس" يقدم بداية لمبادرات جديدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:14 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية من أجل وجودها05:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала