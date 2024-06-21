https://sarabic.ae/20240621/6--دول-عربية-تتصدر-تصنيف-الدول-الأكثر-تنافسية-4-منها-أفريقية--1090051124.html
6 دول عربية تتصدر تصنيف الدول الأكثر تنافسية 4 منها أفريقية
6 دول عربية تتصدر تصنيف الدول الأكثر تنافسية 4 منها أفريقية
سبوتنيك عربي
كشف التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، في مدينة لوزان السويسرية، عن وجود 6 دول عربية ضمن المراكز المتقدمة. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T15:24+0000
2024-06-21T15:24+0000
2024-06-21T15:24+0000
مجتمع
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العالم
العالم العربي
ترتيب الدول
اقتصادية
علاقات اقتصادية
الدول العربية
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وضم التقرير 67 دولة على المستوى العالمي، بينها 6 دول عربية و 4 دول أفريقية لأول مرة. وعلى المستوى العالمي، احتلت سنغافورة المركز الأول بحصولها على 100/100 نقطة، جاء بعدها سويسرا ثم الدنمارك ثم إيرلندا.على المستوى العربي، كان ترتيب الدول العربية، بحسب تقرير مركز التنافسية العالمي كالآتي:على المستوى الأفريقي، كان ترتيب الدول الأفريقية، بحسب تقرير مركز التنافسية العالمي كالآتي:ويشمل التقرير السنوي للتنافسية العالمية، الدول بحسب أربعة محاور رئيسية متمثلة في قوة النجاعة الاقتصادية للدولة، وفعالية تدخلاتها الحكومية، وقوة مقاولاتها، وتطور بنياتها التحتية. ثم 20 محوراً فرعياً تغطي 336 مؤشرا تنافسيا، في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار.ويعتمد التقرير السنوي للتنافسية العالمية في ثلث مستنداته ومرجعياته على آراء وتمثلات رجال الأعمال لبلدهم، وفي باقي ثلثيه على بيانات وتقارير إحصائية، ويعد بمثابة نقطة مرجعية عالمية لمنظمات والمؤسسات الدولية حول القدرة التنافسية لدول العالم.اليابان تفرض عقوبات على 11 فردا و41 كيانا روسيابوتين: منتدى مدن "بريكس بلس" يقدم بداية لمبادرات جديدة
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اقتصاد, العالم, العالم العربي, ترتيب الدول, اقتصادية, علاقات اقتصادية, الدول العربية
اقتصاد, العالم, العالم العربي, ترتيب الدول, اقتصادية, علاقات اقتصادية, الدول العربية
6 دول عربية تتصدر تصنيف الدول الأكثر تنافسية 4 منها أفريقية
كشف التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، في مدينة لوزان السويسرية، عن وجود 6 دول عربية ضمن المراكز المتقدمة.
وضم التقرير 67 دولة على المستوى العالمي، بينها 6 دول عربية و 4 دول أفريقية لأول مرة. وعلى المستوى العالمي، احتلت سنغافورة المركز الأول بحصولها على 100/100 نقطة، جاء بعدها سويسرا ثم الدنمارك ثم إيرلندا.
على المستوى العربي، كان ترتيب الدول العربية،
بحسب تقرير مركز التنافسية العالمي كالآتي:
1.
الإمارات العربية المتحدة ( 7 عالميا)
3.
المملكة العربية السعودية ( 16 عالميا)
على المستوى الأفريقي، كان ترتيب الدول الأفريقية، بحسب تقرير مركز التنافسية العالمي كالآتي:
2.
جنوب أفريقيا (60 عالميا)
ويشمل التقرير السنوي للتنافسية العالمية
، الدول بحسب أربعة محاور رئيسية متمثلة في قوة النجاعة الاقتصادية للدولة،
وفعالية تدخلاتها الحكومية، وقوة مقاولاتها، وتطور بنياتها التحتية.
ثم 20 محوراً فرعياً تغطي 336 مؤشرا تنافسيا، في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار.
ويعتمد التقرير السنوي للتنافسية العالمية
في ثلث مستنداته ومرجعياته على آراء وتمثلات رجال الأعمال لبلدهم، وفي باقي ثلثيه على بيانات وتقارير إحصائية، ويعد بمثابة نقطة مرجعية عالمية لمنظمات والمؤسسات الدولية حول القدرة التنافسية لدول العالم.