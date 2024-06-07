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سلطات خيرسون: مقتل 22 شخصا وإصابة 15 آخرين في قصف أوكراني على قرية سادوفوي
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رئيسة وزراء الدنمارك تتعرض للضرب من رجل في كوبنهاغن
رئيسة وزراء الدنمارك تتعرض للضرب من رجل في كوبنهاغن
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام دنماركية، أن رجلا اعتدى بالضرب على رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، في أحد شوارع العاصمة كوبنهاغن، مساء اليوم الجمعة. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
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وتم إلقاء القبض على المعتدي، وكانت فريدريكسن مصدومة بالحادث، وفقا لقناة "TV2" الدنماركية. من ناحيتها، أكدت شرطة كوبنهاغن وقوع حادث يتعلق برئيسة الوزراء، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.وقالت في بيان على منصة "إكس": "لدينا شخص واحد اعتقل في القضية التي نحقق فيها الآن، وفي هذا الوقت، ليس لدينا أي تعليقات أو ملاحظات أخرى حول القضية".ويأتي الحادث قبل يومين من توجه الدنماركيين إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات الاتحاد الأوروبي.وكتبت رئيسة وزراء لاتفيا، إيفيكا سيلينا، عبر منصة "إكس": "أشعر بصدمة عميقة بسبب الهجوم الفظيع على زميلتي وصديقتي رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، كل أفكارنا معك ومع أحبائك، وأتمنى لك الشفاء العاجل".يشار إلى أن رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، يتعافى من محاولة اغتيال على يد مسلح، في حين تعرض عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ماتياس إيكي، للضرب أثناء حملته الانتخابية في ألمانيا.
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أخبار الدنمارك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيسة وزراء الدنمارك تتعرض للضرب من رجل في كوبنهاغن

20:40 GMT 07.06.2024
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDرئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن
رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام دنماركية، أن رجلا اعتدى بالضرب على رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، في أحد شوارع العاصمة كوبنهاغن، مساء اليوم الجمعة.
وتم إلقاء القبض على المعتدي، وكانت فريدريكسن مصدومة بالحادث، وفقا لقناة "TV2" الدنماركية.
من ناحيتها، أكدت شرطة كوبنهاغن وقوع حادث يتعلق برئيسة الوزراء، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.
وقالت في بيان على منصة "إكس": "لدينا شخص واحد اعتقل في القضية التي نحقق فيها الآن، وفي هذا الوقت، ليس لدينا أي تعليقات أو ملاحظات أخرى حول القضية".
ويأتي الحادث قبل يومين من توجه الدنماركيين إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات الاتحاد الأوروبي.
وكتبت رئيسة وزراء لاتفيا، إيفيكا سيلينا، عبر منصة "إكس": "أشعر بصدمة عميقة بسبب الهجوم الفظيع على زميلتي وصديقتي رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، كل أفكارنا معك ومع أحبائك، وأتمنى لك الشفاء العاجل".
يشار إلى أن رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، يتعافى من محاولة اغتيال على يد مسلح، في حين تعرض عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ماتياس إيكي، للضرب أثناء حملته الانتخابية في ألمانيا.
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