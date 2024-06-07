رئيسة وزراء الدنمارك تتعرض للضرب من رجل في كوبنهاغن
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDرئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن
رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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أفادت وسائل إعلام دنماركية، أن رجلا اعتدى بالضرب على رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، في أحد شوارع العاصمة كوبنهاغن، مساء اليوم الجمعة.
وتم إلقاء القبض على المعتدي، وكانت فريدريكسن مصدومة بالحادث، وفقا لقناة "TV2" الدنماركية.
من ناحيتها، أكدت شرطة كوبنهاغن وقوع حادث يتعلق برئيسة الوزراء، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.
وقالت في بيان على منصة "إكس": "لدينا شخص واحد اعتقل في القضية التي نحقق فيها الآن، وفي هذا الوقت، ليس لدينا أي تعليقات أو ملاحظات أخرى حول القضية".
Der har hertil aften været en hændelse på Kultorvet der involverer Statsministeren. Vi har en anholdt i sagen, som vi nu efterforsker. Vi har på nuværende tidspunkt ingen yderligere kommentarer eller bemærkninger til sagen #politidk— Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) June 7, 2024
ويأتي الحادث قبل يومين من توجه الدنماركيين إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات الاتحاد الأوروبي.
وكتبت رئيسة وزراء لاتفيا، إيفيكا سيلينا، عبر منصة "إكس": "أشعر بصدمة عميقة بسبب الهجوم الفظيع على زميلتي وصديقتي رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، كل أفكارنا معك ومع أحبائك، وأتمنى لك الشفاء العاجل".
Deeply shocked by the outrageous attack on my colleague and friend, Prime Minister of #Denmark Mette Frederiksen. @Statsmin, all our thoughts are with you and your loved ones. Wishing you a speedy recovery! 🇩🇰— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) June 7, 2024
يشار إلى أن رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، يتعافى من محاولة اغتيال على يد مسلح، في حين تعرض عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ماتياس إيكي، للضرب أثناء حملته الانتخابية في ألمانيا.