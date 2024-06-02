https://sarabic.ae/20240602/خمس-رصاصات-على-رئيس-وزراء-أوروبي-الخارجية-المجرية-تعلق-على-محاولة-اغتيال-فيكو---1089446562.html

"خمس رصاصات على رئيس وزراء أوروبي"... الخارجية المجرية تعلق على محاولة اغتيال فيكو

"خمس رصاصات على رئيس وزراء أوروبي"... الخارجية المجرية تعلق على محاولة اغتيال فيكو

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي عارض إمدادات الأسلحة إلى... 02.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-02T20:31+0000

2024-06-02T20:31+0000

2024-06-02T20:31+0000

العالم

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وأضاف سيارتو في مقابلة مع قناة "أو إن تي": "نحن نرى الأحداث في سلوفاكيا على النحو التالي. بعد فوز حزب رئيس الوزراء فيكو في الانتخابات، أصبح من الواضح جدا أن هذه الحكومة كانت تتبع مسارا مختلفا عن الحكومة الليبرالية السابقة، وقد بدأت ضده حملة كراهية كبيرة".وتعرض رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، الأربعاء الماضي، لمحاولة اغتيال بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا وسط البلاد، وتم نقله إلى المستشفى إثر إصابته بأربع رصاصات اخترقت منطقة البطن.ووفقا لوزارة الداخلية السلوفاكية، فإن منفذ عملية الاغتيال، الكاتب يوراي تسينتولا، البالغ من العمر 71 عاما، كانت له دوافع سياسية وشارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، لكنه لم يكن مرتبطًا بجماعات متطرفة.ومنذ توليه منصبه، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدلى فيكو بسلسلة تصريحات ضد أوكرانيا، إذ عارض، في أكثر من مناسبة، توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأكد أنه سيعرقل عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، محذرا من أن ذلك يعني بداية الحرب العالمية الثالثة.كما أكد معارضته إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، ووفقًا لتصريحاته، فإن احتمال إرسال قوات الناتو (حلف شمال الأطلسي) إلى هذا البلد من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الصراع، مشددا على أن سلوفاكيا ليست من بين الدول المهتمة بخلق عدو لها.وقال فيكو إن "الصراع في أوكرانيا بدأ في عام 2014، مع تفشي النازيين الجدد الأوكرانيين، وقد تم خداع روسيا بأن الناتو سيتوقف عن التوسع".

https://sarabic.ae/20240516/باحث-لـسبوتنيك-واشنطن-وكييف-تقفان-وراء-محاولة-اغتيال-رئيس-وزراء-سلوفاكيا--1088900632.html

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