https://sarabic.ae/20240517/دولتنا-عربيتان-ضمن-قائمة-الدول-الأكثر-زيارة-من-سكانها-للسياحة-في-روسيا--1088921528.html

دولتنا عربيتان ضمن قائمة الدول الأكثر زيارة من مواطنيها للسياحة في روسيا

دولتنا عربيتان ضمن قائمة الدول الأكثر زيارة من مواطنيها للسياحة في روسيا

سبوتنيك عربي

كشفت، يوليا ماكسوتوفا، مديرة مركز تنمية السياحة الدولية التابع لمركز السياحة الدولية، في تصريحالت لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي... 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T08:42+0000

2024-05-17T08:42+0000

2024-05-17T08:48+0000

قمة قازان

روسيا

السياحة

مصر

أخبار الإمارات العربية المتحدة

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وقالت ماكسوتوفا: "في الربع الأول من عام 2024، زار روسيا أكثر من 1.64 مليون سائح أجنبي من 84 دولة مشاركة في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".وأكدت ماكسوتوفا أن عدد السياح الوافدين إلى روسيا، في الربع الأول من عام 2024، جاء بشكل رئيسي من الإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر.وانطلقت، يوم الأربعاء الماضي، في مدينة قازان الروسية فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، الذي يتضمن برنامجه 125 جلسة مواضيعية في 12 مجالًا مختلفًا.وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو/ أيار الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. وأكبر الوفود التي سجلت حضورها في المنتدى، وفقا لوسائل إعلام روسية، من مصر وإيران والهند وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وقطر وماليزيا وأفغانستان والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان، وغيرها.

https://sarabic.ae/20240515/بدء-فعاليات-منتدى-روسيا--العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-2024-1088851781.html

https://sarabic.ae/20240515/عدسة-سبوتنيك-ترصد-وصول-المشاركين-والتحضير-لمنتدى-روسيا-العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-2024-1088848587.html

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