دولتنا عربيتان ضمن قائمة الدول الأكثر زيارة من مواطنيها للسياحة في روسيا

عربي
بوتين: يمكن لروسيا والصين أن تفعلا الكثير... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
On air
11:40 GMT
0 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير صيني: زيارة بوتين إشارة قوية لأهمية بكين
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240517/دولتنا-عربيتان-ضمن-قائمة-الدول-الأكثر-زيارة-من-سكانها-للسياحة-في-روسيا--1088921528.html
دولتنا عربيتان ضمن قائمة الدول الأكثر زيارة من مواطنيها للسياحة في روسيا
دولتنا عربيتان ضمن قائمة الدول الأكثر زيارة من مواطنيها للسياحة في روسيا
سبوتنيك عربي
كشفت، يوليا ماكسوتوفا، مديرة مركز تنمية السياحة الدولية التابع لمركز السياحة الدولية، في تصريحالت لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T08:42+0000
2024-05-17T08:48+0000
قمة قازان
روسيا
السياحة
مصر
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/02/1079694884_0:0:2959:1665_1920x0_80_0_0_8ae7f4346e5c0883a97f62bc232aca7d.jpg
وقالت ماكسوتوفا: "في الربع الأول من عام 2024، زار روسيا أكثر من 1.64 مليون سائح أجنبي من 84 دولة مشاركة في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".وأكدت ماكسوتوفا أن عدد السياح الوافدين إلى روسيا، في الربع الأول من عام 2024، جاء بشكل رئيسي من الإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر.وانطلقت، يوم الأربعاء الماضي، في مدينة قازان الروسية فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، الذي يتضمن برنامجه 125 جلسة مواضيعية في 12 مجالًا مختلفًا.وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو/ أيار الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. وأكبر الوفود التي سجلت حضورها في المنتدى، وفقا لوسائل إعلام روسية، من مصر وإيران والهند وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وقطر وماليزيا وأفغانستان والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان، وغيرها.
https://sarabic.ae/20240515/بدء-فعاليات-منتدى-روسيا--العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-2024-1088851781.html
https://sarabic.ae/20240515/عدسة-سبوتنيك-ترصد-وصول-المشاركين-والتحضير-لمنتدى-روسيا-العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-2024-1088848587.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/02/1079694884_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_68d52f89e81bfa2432f3845873958831.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قمة قازان, روسيا, السياحة, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة
قمة قازان, روسيا, السياحة, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة

دولتنا عربيتان ضمن قائمة الدول الأكثر زيارة من مواطنيها للسياحة في روسيا

08:42 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 08:48 GMT 17.05.2024)
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصورالسياح الأجانب في موسكو، روسيا
السياح الأجانب في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت، يوليا ماكسوتوفا، مديرة مركز تنمية السياحة الدولية التابع لمركز السياحة الدولية، في تصريحالت لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، إن "نحو 1.3 مليون سائح أجنبي وصلوا إلى روسيا من الدول الإسلامية، في الربع الأول من عام 2024، أي 62% من إجمالي نسبة تدفق السياح الوافدين إلى روسيا الاتحادية".
وقالت ماكسوتوفا: "في الربع الأول من عام 2024، زار روسيا أكثر من 1.64 مليون سائح أجنبي من 84 دولة مشاركة في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".

وأوضحت أنه "في الوقت ذاته، أتى 1.3 مليون سائح أجنبي إلى روسيا من 43 دولة مشاركة، يدين غالبية مواطني هذه الدول بالإسلام أو الإسلام أو هو دين الدولة، وهذا يمثل 62% من إجمالي عدد السياح الأجانب الذين زاروا روسيا، في الربع الأول من عام 2024 (2.03 مليون)".

التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
بدء فعاليات منتدى "روسيا- العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"
15 مايو, 08:08 GMT
وأكدت ماكسوتوفا أن عدد السياح الوافدين إلى روسيا، في الربع الأول من عام 2024، جاء بشكل رئيسي من الإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر.

وأضافت ماكسوتوفا: "يتمتع سوق السياحة في العالم الإسلامي بإمكانيات هائلة، ففي عام 2028، من المتوقع أن يقوم السياح المسلمون بـ230 مليون رحلة دولية، والذين من المتوقع أن ينفقوا ما مجموعه نحو 225 مليار دولار على السفر".

فتيات يرتدين أزياء وطنية ويحملن حلوى تشاك تشاك التتارية التقليدية خلال مراسم استقبال مشاركين من المملكة العربية السعودية في المنتدى الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
وسائط متعددة
عدسة "سبوتنيك" ترصد وصول المشاركين والتحضير لمنتدى "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024
15 مايو, 07:56 GMT
وانطلقت، يوم الأربعاء الماضي، في مدينة قازان الروسية فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، الذي يتضمن برنامجه 125 جلسة مواضيعية في 12 مجالًا مختلفًا.
ويقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 مايو/ أيار إلى 19 مايو الجاري.
وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو/ أيار الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. وأكبر الوفود التي سجلت حضورها في المنتدى، وفقا لوسائل إعلام روسية، من مصر وإيران والهند وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وقطر وماليزيا وأفغانستان والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان، وغيرها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:36 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعرض على مصر إعادة فتح معبر رفح بمشاركة فلسطينية أمميةأمس, 21:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل ترسل فريقا قانونيا إلى محكمة العدل أمس, 05:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала