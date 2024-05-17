https://sarabic.ae/20240517/دولتنا-عربيتان-ضمن-قائمة-الدول-الأكثر-زيارة-من-سكانها-للسياحة-في-روسيا--1088921528.html
دولتنا عربيتان ضمن قائمة الدول الأكثر زيارة من مواطنيها للسياحة في روسيا
دولتنا عربيتان ضمن قائمة الدول الأكثر زيارة من مواطنيها للسياحة في روسيا
سبوتنيك عربي
كشفت، يوليا ماكسوتوفا، مديرة مركز تنمية السياحة الدولية التابع لمركز السياحة الدولية، في تصريحالت لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T08:42+0000
2024-05-17T08:42+0000
2024-05-17T08:48+0000
قمة قازان
روسيا
السياحة
مصر
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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وقالت ماكسوتوفا: "في الربع الأول من عام 2024، زار روسيا أكثر من 1.64 مليون سائح أجنبي من 84 دولة مشاركة في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".وأكدت ماكسوتوفا أن عدد السياح الوافدين إلى روسيا، في الربع الأول من عام 2024، جاء بشكل رئيسي من الإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر.وانطلقت، يوم الأربعاء الماضي، في مدينة قازان الروسية فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، الذي يتضمن برنامجه 125 جلسة مواضيعية في 12 مجالًا مختلفًا.وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو/ أيار الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. وأكبر الوفود التي سجلت حضورها في المنتدى، وفقا لوسائل إعلام روسية، من مصر وإيران والهند وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وقطر وماليزيا وأفغانستان والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان، وغيرها.
https://sarabic.ae/20240515/بدء-فعاليات-منتدى-روسيا--العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-2024-1088851781.html
https://sarabic.ae/20240515/عدسة-سبوتنيك-ترصد-وصول-المشاركين-والتحضير-لمنتدى-روسيا-العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-2024-1088848587.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
قمة قازان, روسيا, السياحة, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة
قمة قازان, روسيا, السياحة, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة
دولتنا عربيتان ضمن قائمة الدول الأكثر زيارة من مواطنيها للسياحة في روسيا
08:42 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 08:48 GMT 17.05.2024)
كشفت، يوليا ماكسوتوفا، مديرة مركز تنمية السياحة الدولية التابع لمركز السياحة الدولية، في تصريحالت لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، إن "نحو 1.3 مليون سائح أجنبي وصلوا إلى روسيا من الدول الإسلامية، في الربع الأول من عام 2024، أي 62% من إجمالي نسبة تدفق السياح الوافدين إلى روسيا الاتحادية".
وقالت ماكسوتوفا: "في الربع الأول من عام 2024، زار روسيا أكثر من 1.64 مليون سائح أجنبي من 84 دولة مشاركة في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".
وأوضحت أنه "في الوقت ذاته، أتى 1.3 مليون سائح أجنبي إلى روسيا من 43 دولة مشاركة، يدين غالبية مواطني هذه الدول بالإسلام أو الإسلام أو هو دين الدولة، وهذا يمثل 62% من إجمالي عدد السياح الأجانب الذين زاروا روسيا، في الربع الأول من عام 2024 (2.03 مليون)".
وأكدت ماكسوتوفا أن عدد السياح الوافدين إلى روسيا، في الربع الأول من عام 2024، جاء بشكل رئيسي من الإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر.
وأضافت ماكسوتوفا: "يتمتع سوق السياحة في العالم الإسلامي بإمكانيات هائلة، ففي عام 2028، من المتوقع أن يقوم السياح المسلمون بـ230 مليون رحلة دولية، والذين من المتوقع أن ينفقوا ما مجموعه نحو 225 مليار دولار على السفر".
وانطلقت، يوم الأربعاء الماضي، في مدينة قازان الروسية فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، الذي يتضمن برنامجه 125 جلسة مواضيعية في 12 مجالًا مختلفًا.
ويقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 مايو/ أيار إلى 19 مايو الجاري.
وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو/ أيار الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. وأكبر الوفود التي سجلت حضورها في المنتدى، وفقا لوسائل إعلام روسية، من مصر وإيران والهند وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وقطر وماليزيا وأفغانستان والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان، وغيرها.