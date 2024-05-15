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https://sarabic.ae/20240515/بدء-فعاليات-منتدى-روسيا--العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-2024-1088851781.html
بدء فعاليات منتدى "روسيا- العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"
بدء فعاليات منتدى "روسيا- العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"
سبوتنيك عربي
ينطلق، اليوم الأربعاء، في مدينة قازان الروسية المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، الذي يتضمن برنامجه 125 جلسة مواضيعية في 12 مجالا... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T08:08+0000
2024-05-15T08:29+0000
روسيا
قمة قازان
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ويعقد "المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" في مركز قازان إكسبو الدولي للمعارض في الفترة من 14 إلى 19 مايو، حيث يعتبر العنوان الرئيسي للمنتدى هو "الثقة والتعاون".بالإضافة إلى ذلك، يتضمن البرنامج 125 جلسة مواضيعية بمشاركة خبراء من المناطق الروسية ودول منظمة التعاون الإسلامي ودول أخرى."نظام عالمي متعدد الأقطاب" ضمن موضوعات المنتدىوفي سياق متصل، يجتمع المندوبون في جلسات مخصصة، من بين أمور أخرى، لتطوير ممرات النقل متعدد الوسائط، والسياحة، وتصدير المنتجات الحلال الروسية، والأمن الاقتصادي، وتمويل الشراكة، والمشاريع الصناعية والتكنولوجية والتعليمية والثقافية، حيث من المقرر أن تعقد الجلسة العامة يوم 17 مايو/ أيار المقبل. كما سيناقش الخبراء آفاق التفاعل بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي في مختلف المجالات.منتدى خاص برواد الأعمال الشباب ويتضمن البرنامج منتدى خاص برواد الأعمال الشباب من دول منظمة التعاون الإسلامي، ومنتدى للدبلوماسيين الشباب من دول منظمة التعاون الإسلامي، وعروض تقديمية للشركات الناشئة، وبطولة للطهاة الشباب وغيرها من الأحداث. كما من المخطط أن يقام المعرض الدولي "معرض الحلال الروسي" في إطار منتدى كازان.وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، تاليا مينولينا، أنه في بداية شهر مايو، سجل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى، حيث من المتوقع أن تكون أكبر الوفود، بحسب معلوماتها، من مصر، وإندونيسيا، وكازاخستان، وليبيا، وماليزيا، والسعودية، والسنغال، وتركمانستان، وأوزبكستان.ويعقد المنتدى الاقتصادي الدولي لروسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" في قازان للمرة الخامسة عشرة خلال يومي 14 و19 مايو.
https://sarabic.ae/20240515/عدسة-سبوتنيك-ترصد-وصول-المشاركين-والتحضير-لمنتدى-روسيا-العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-2024-1088848587.html
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روسيا, قمة قازان
روسيا, قمة قازان

بدء فعاليات منتدى "روسيا- العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"

08:08 GMT 15.05.2024 (تم التحديث: 08:29 GMT 15.05.2024)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصور التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
 التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”
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تابعنا عبر
ينطلق، اليوم الأربعاء، في مدينة قازان الروسية المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، الذي يتضمن برنامجه 125 جلسة مواضيعية في 12 مجالا مختلفا.
ويعقد "المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" في مركز قازان إكسبو الدولي للمعارض في الفترة من 14 إلى 19 مايو، حيث يعتبر العنوان الرئيسي للمنتدى هو "الثقة والتعاون".

ويتضمن برنامج أعمال "منتدى قازان" 12 موضوعا رئيسيا وهي: التعاون الدولي، والاقتصاد، والسياحة، والأعمال التجارية، والعلوم والتكنولوجيا، والتمويل والاستثمار الإسلامي، والرياضة، وصناعة الحلال وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن البرنامج 125 جلسة مواضيعية بمشاركة خبراء من المناطق الروسية ودول منظمة التعاون الإسلامي ودول أخرى.

"نظام عالمي متعدد الأقطاب" ضمن موضوعات المنتدى

وفي إطار المنتدى على وجه الخصوص، سيكون هناك مؤتمر دولي لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي" حول موضوع نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب وتنمية آمنة، واجتماع لمجلس الخبراء المعني بإجراء دراسة، وتجربة تمويل الشراكة المنتدى الدولي لغرف التجارة والصناعة للدول الإسلامية ومركز التصدير الروسي. كما ستعقد اجتماعات اللجان الحكومية الدولية.

فتيات يرتدين أزياء وطنية ويحملن حلوى تشاك تشاك التتارية التقليدية خلال مراسم استقبال مشاركين من المملكة العربية السعودية في المنتدى الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
وسائط متعددة
عدسة "سبوتنيك" ترصد وصول المشاركين والتحضير لمنتدى "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024
07:56 GMT
وفي سياق متصل، يجتمع المندوبون في جلسات مخصصة، من بين أمور أخرى، لتطوير ممرات النقل متعدد الوسائط، والسياحة، وتصدير المنتجات الحلال الروسية، والأمن الاقتصادي، وتمويل الشراكة، والمشاريع الصناعية والتكنولوجية والتعليمية والثقافية، حيث من المقرر أن تعقد الجلسة العامة يوم 17 مايو/ أيار المقبل.
كما سيناقش الخبراء آفاق التفاعل بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي في مختلف المجالات.

منتدى خاص برواد الأعمال الشباب

ويتضمن البرنامج منتدى خاص برواد الأعمال الشباب من دول منظمة التعاون الإسلامي، ومنتدى للدبلوماسيين الشباب من دول منظمة التعاون الإسلامي، وعروض تقديمية للشركات الناشئة، وبطولة للطهاة الشباب وغيرها من الأحداث. كما من المخطط أن يقام المعرض الدولي "معرض الحلال الروسي" في إطار منتدى كازان.
© Sputnik . Maksim Bogodvid/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصور التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 13 مايو 2024
 التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024 في مطار قازان، روسيا 13 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
التحضيرات لاستقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 13 مايو 2024
© Sputnik . Maksim Bogodvid/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”
/
الانتقال إلى بنك الصور
وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، تاليا مينولينا، أنه في بداية شهر مايو، سجل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى، حيث من المتوقع أن تكون أكبر الوفود، بحسب معلوماتها، من مصر، وإندونيسيا، وكازاخستان، وليبيا، وماليزيا، والسعودية، والسنغال، وتركمانستان، وأوزبكستان.
ويعقد المنتدى الاقتصادي الدولي لروسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" في قازان للمرة الخامسة عشرة خلال يومي 14 و19 مايو.
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