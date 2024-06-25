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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
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كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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https://sarabic.ae/20240625/أكثر-10-دول-عربية-استهلاكا-للكهرباء-1090172086.html
أكثر 10 دول عربية استهلاكا للكهرباء
أكثر 10 دول عربية استهلاكا للكهرباء
سبوتنيك عربي
تعتبر الطاقة الكهربائية من أساسيات الحياة والاقتصاد في وقتنا الحالي، حيث تعتمد جميع الصناعات بشكل أساسي على الطاقة، التي تعتبر الطريقة الأفضل لتدوير عجلات... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T15:24+0000
2024-06-25T15:24+0000
مجتمع
منوعات
العالم العربي
اقتصاد
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ويدل مؤشر استهلاك الطاقة الكهربائية على الطلب الفعلي على الطاقة من إمدادات الكهرباء الحالية المتوفرة في البلاد.وبحسب "world population review"، يرتبط النمو في الاستهلاك العالمي للكهرباء بالنمو الاقتصادي وارتفاع عدد السكان، كما تعكس الزيادات في نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء التغيرات في تركيبة الاقتصاد، مثل الطلب المتزايد على الأجهزة والإضاءة وتكييف الهواء؛ التحول إلى الصناعات الأكثر استهلاكا للطاقة، والتغيرات في العمليات الصناعية لإنتاج السلع. ونشر الموقع ترتيبا لاستهلاك دول العالم للكهرباء لعدد من السنوات كان آخرها لعام 2021، وفيما يلي عرض لأكثر الدول العربية استهلاكا للكهرباء بحسب بيانات التصنيف:أكثر الدول العربية استهلاكا للكهرباء1- مصر - 168.32 مليار كيلواط ساعي يبلغ عدد سكان مصر نحو 102 مليون نسمة. ووفقاً للتوقعات الحالية، من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان مصر بحلول عام 2078. وينمو السكان حالياً بمعدل 1.94%، وهو معدل يضيف نحو 2 مليون نسمة إلى السكان كل عام.2- الإمارات العربية المتحدة - 128.61 مليار كيلواط ساعيبعد النمو السكاني بأكثر من 5 ملايين نسمة في الفترة من 2000 إلى 2010، تباطأ النمو السكاني في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل ملحوظ. يبلغ عدد السكان حاليًا 9.89 مليون نسمة.3- الجزائر - 68.66 مليار كيلواط ساعيالجزائر تنمو حاليا بوتيرة ثابتة. بحلول عام 2049، من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان الجزائر 60 مليون نسمة وأن يستمر في النمو حتى نهاية القرن. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان الجزائر إلى 70.72 مليون نسمة بحلول عام 2099.4- الكويت - 64.58 مليار كيلواط ساعييبلغ معدل النمو السكاني السنوي في الكويت حاليًا 4.0% سنويًا، على الرغم من أن النمو السكاني ظل من الصعب تتبعه ويتقلب كثيرًا، وإذا استمرت هذه الاتجاهات، فمن المتوقع أن يبلغ عدد سكان الكويت 5.9 مليون نسمة بحلول عام 2050.5- العراق - 52.15 مليار كيلواط ساعيووفقا للتوقعات الحالية، سوف يستمر عدد سكان العراق في النمو لبقية القرن، ليتجاوز 100 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2085، وبحلول نهاية هذا القرن، من المتوقع أن يصل عدد سكان العراق إلى 107.33 مليون نسمة.6- قطر - 44.62 مليار كيلواط ساعيفي الفترة من 2011 إلى 2012، شهدت قطر معدل نمو مذهل بلغ 7.5%، ولا توجد أي علامات على التباطؤ.7- المغرب - 35.39 مليار كيلواط ساعيوفقا للتوقعات الحالية، من المتوقع أن يصل عدد سكان المغرب إلى ذروته عند 47.77 مليون نسمة في عام 2069. وعلى مدى الخمسين عاما الماضية، زاد إجمالي عدد سكان المغرب بنسبة 180%، وارتفع على أساس سنوي لمدة عقد من الزمن.8- سلطنة عمان - 32.78 مليار كيلواط ساعي تشهد عمان حاليًا أسرع نمو سكاني منذ خمسين عامًا على الأقل، كما أنها تتمتع بواحد من أسرع النمو السكاني في العالم بمعدل نمو يزيد عن 9% سنويًا. وفي الفترة من 2012 إلى 2013 وحدها، أضافت عمان أكثر من 227 ألف شخص. ويعزى هذا النمو إلى زيادة معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات، ويرجع ذلك جزئيا إلى تحسن نظام الرعاية الصحية.9- البحرين - 31.38 مليار كيلواط ساعييقدر عدد سكان البحرين نحو 1.498.533 نسمة، وتزايد عدد السكان بشكل كبير مع بداية عام 2000 حيث كان عدد السكان 711 ألف نسمة، ولا يزال التزايد السكاني مستمر حتى هذه اللحظة.10- ليبيا - 27.18 مليار كيلواط ساعيومن المتوقع أن يستمر عدد سكان ليبيا في النمو بوتيرة بطيئة حتى عام 2060، وعندها سيبدأ السكان في الانكماش، وسيستمر عدد السكان في التزايد، ولكن بمعدل أكثر تدريجيًا. وتشير التوقعات الحالية إلى أن عدد سكان ليبيا سيبلغ 7.342.346 نسمة عام 2030، و7.825.251 نسمة عام 2040، و8.123.669 نسمة عام 2050.وبحسب بيانات الموقع، جاء الأردن في المرتبة 11 عربيا بمعدل استهلاك 19.69 مليار كيلواط ساعي، أما لبنان فكان في 12 عربيا بمعدل استهلاك 18.86، وجاءت تونس في المرتبة 13 عربيا بمعدل استهلاك بلغ 16.48، وحل السودان في المرتبة 14 بمعدل استهلاك بلغ 13.24مليار كيلواط ساعي، وجاءت سوريا في المرتبة 15 بمعدل استهلاك 12.75 مليار كيلواط ساعي، وحلت فلسطين في المرتبة 16 بمعدل استهلاك 6.13 مليار كيلواط ساعي، أما اليمن فحل في المرتبة 17 عربيا بمعدل استهلاك 2.93 مليار كيلواط ساعي.
https://sarabic.ae/20240625/دولتان-عربيتان-إحداهما-أفريقية-ضمن-أفضل-30-وجهة-سفر-سياحية--1090169435.html
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منوعات, العالم العربي, اقتصاد
منوعات, العالم العربي, اقتصاد

أكثر 10 دول عربية استهلاكا للكهرباء

15:24 GMT 25.06.2024
© Photo / unsplash/Wesley Tingeyشرارات كهربائية داخل مصباح إنارة
شرارات كهربائية داخل مصباح إنارة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© Photo / unsplash/Wesley Tingey
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تعتبر الطاقة الكهربائية من أساسيات الحياة والاقتصاد في وقتنا الحالي، حيث تعتمد جميع الصناعات بشكل أساسي على الطاقة، التي تعتبر الطريقة الأفضل لتدوير عجلات الإنتاج إلى يومنا هذا.
ويدل مؤشر استهلاك الطاقة الكهربائية على الطلب الفعلي على الطاقة من إمدادات الكهرباء الحالية المتوفرة في البلاد.

ويستمر الاستهلاك العالمي للكهرباء في الارتفاع وبوتيرة أسرع من النمو السكاني العالمي، الأمر الذي يشير إلى زيادة متوسط كمية الكهرباء المستهلكة من قبل الفرد (استهلاك الفرد للكهرباء).

وبحسب "world population review"، يرتبط النمو في الاستهلاك العالمي للكهرباء بالنمو الاقتصادي وارتفاع عدد السكان، كما تعكس الزيادات في نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء التغيرات في تركيبة الاقتصاد، مثل الطلب المتزايد على الأجهزة والإضاءة وتكييف الهواء؛ التحول إلى الصناعات الأكثر استهلاكا للطاقة، والتغيرات في العمليات الصناعية لإنتاج السلع. ونشر الموقع ترتيبا لاستهلاك دول العالم للكهرباء لعدد من السنوات كان آخرها لعام 2021، وفيما يلي عرض لأكثر الدول العربية استهلاكا للكهرباء بحسب بيانات التصنيف:

أكثر الدول العربية استهلاكا للكهرباء

1- مصر - 168.32 مليار كيلواط ساعي

يبلغ عدد سكان مصر نحو 102 مليون نسمة. ووفقاً للتوقعات الحالية، من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان مصر بحلول عام 2078. وينمو السكان حالياً بمعدل 1.94%، وهو معدل يضيف نحو 2 مليون نسمة إلى السكان كل عام.

وتوقعت التقديرات التي أجريت في عام 2012 أن يصل معدل النمو السكاني إلى 1.922%، ومعدل خصوبة يبلغ 2.94 طفل لكل امرأة، وهذا الأخير يتماشى مع متوسطات جنوب آسيا والشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يستمر في النمو حتى عام 2033، عندما يصل إلى ذروته عند 10.71 مليون نسمة.

2- الإمارات العربية المتحدة - 128.61 مليار كيلواط ساعي

بعد النمو السكاني بأكثر من 5 ملايين نسمة في الفترة من 2000 إلى 2010، تباطأ النمو السكاني في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل ملحوظ. يبلغ عدد السكان حاليًا 9.89 مليون نسمة.

3- الجزائر - 68.66 مليار كيلواط ساعي

الجزائر تنمو حاليا بوتيرة ثابتة. بحلول عام 2049، من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان الجزائر 60 مليون نسمة وأن يستمر في النمو حتى نهاية القرن. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان الجزائر إلى 70.72 مليون نسمة بحلول عام 2099.

تنمو الجزائر حاليًا بمعدل 1.85% سنويًا، وهو معدل يضيف أكثر من 800 ألف شخص إلى عدد السكان كل عام. وسوف يتباطأ هذا المعدل تدريجياً بحلول نهاية القرن.

سياحة اليخوت الأجنبية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
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14:25 GMT

4- الكويت - 64.58 مليار كيلواط ساعي

يبلغ معدل النمو السكاني السنوي في الكويت حاليًا 4.0% سنويًا، على الرغم من أن النمو السكاني ظل من الصعب تتبعه ويتقلب كثيرًا، وإذا استمرت هذه الاتجاهات، فمن المتوقع أن يبلغ عدد سكان الكويت 5.9 مليون نسمة بحلول عام 2050.

ويشكل المغتربون نحو 70% من سكان الكويت، منهم 1.1 مليون وافد عربي و1.4 مليون وافد آسيوي. نادراً ما تمنح الحكومة الكويتية الجنسية للأجانب للحفاظ على الوضع الراهن.

5- العراق - 52.15 مليار كيلواط ساعي

ووفقا للتوقعات الحالية، سوف يستمر عدد سكان العراق في النمو لبقية القرن، ليتجاوز 100 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2085، وبحلول نهاية هذا القرن، من المتوقع أن يصل عدد سكان العراق إلى 107.33 مليون نسمة.

وينمو العراق حاليا بمعدل 2.32% سنويا، مضيفا ما يقل قليلا عن مليون نسمة كل عام.

6- قطر - 44.62 مليار كيلواط ساعي

في الفترة من 2011 إلى 2012، شهدت قطر معدل نمو مذهل بلغ 7.5%، ولا توجد أي علامات على التباطؤ.
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14:07 GMT

7- المغرب - 35.39 مليار كيلواط ساعي

وفقا للتوقعات الحالية، من المتوقع أن يصل عدد سكان المغرب إلى ذروته عند 47.77 مليون نسمة في عام 2069. وعلى مدى الخمسين عاما الماضية، زاد إجمالي عدد سكان المغرب بنسبة 180%، وارتفع على أساس سنوي لمدة عقد من الزمن.

8- سلطنة عمان - 32.78 مليار كيلواط ساعي

تشهد عمان حاليًا أسرع نمو سكاني منذ خمسين عامًا على الأقل، كما أنها تتمتع بواحد من أسرع النمو السكاني في العالم بمعدل نمو يزيد عن 9% سنويًا. وفي الفترة من 2012 إلى 2013 وحدها، أضافت عمان أكثر من 227 ألف شخص. ويعزى هذا النمو إلى زيادة معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات، ويرجع ذلك جزئيا إلى تحسن نظام الرعاية الصحية.

9- البحرين - 31.38 مليار كيلواط ساعي

يقدر عدد سكان البحرين نحو 1.498.533 نسمة، وتزايد عدد السكان بشكل كبير مع بداية عام 2000 حيث كان عدد السكان 711 ألف نسمة، ولا يزال التزايد السكاني مستمر حتى هذه اللحظة.

10- ليبيا - 27.18 مليار كيلواط ساعي

ومن المتوقع أن يستمر عدد سكان ليبيا في النمو بوتيرة بطيئة حتى عام 2060، وعندها سيبدأ السكان في الانكماش، وسيستمر عدد السكان في التزايد، ولكن بمعدل أكثر تدريجيًا. وتشير التوقعات الحالية إلى أن عدد سكان ليبيا سيبلغ 7.342.346 نسمة عام 2030، و7.825.251 نسمة عام 2040، و8.123.669 نسمة عام 2050.
وبحسب بيانات الموقع، جاء الأردن في المرتبة 11 عربيا بمعدل استهلاك 19.69 مليار كيلواط ساعي، أما لبنان فكان في 12 عربيا بمعدل استهلاك 18.86، وجاءت تونس في المرتبة 13 عربيا بمعدل استهلاك بلغ 16.48، وحل السودان في المرتبة 14 بمعدل استهلاك بلغ 13.24مليار كيلواط ساعي، وجاءت سوريا في المرتبة 15 بمعدل استهلاك 12.75 مليار كيلواط ساعي، وحلت فلسطين في المرتبة 16 بمعدل استهلاك 6.13 مليار كيلواط ساعي، أما اليمن فحل في المرتبة 17 عربيا بمعدل استهلاك 2.93 مليار كيلواط ساعي.
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