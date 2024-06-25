صور للكلب الفائز بجائزة "أبشع كلب في العالم"

حصل كلب من فصيلة "بكينيز" (Pekingese) على لقب "أبشع كلب في العالم" عام 2024، وقد شارك الكلب بالفعل في المسابقة أربع مرات، لكنها كانت المرة الأولى التي يفوز فيها. وبسبب المرض الذي عانى منه في سن مبكرة، كان لديه دائمًا لسان بارز ويمشي بشكل غريب.