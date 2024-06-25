صور للكلب الفائز بجائزة "أبشع كلب في العالم"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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من الملعب
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صور للكلب الفائز بجائزة "أبشع كلب في العالم"
صور للكلب الفائز بجائزة "أبشع كلب في العالم"
سبوتنيك عربي
حصل كلب من فصيلة "بكينيز" (Pekingese) على لقب "أبشع كلب في العالم" عام 2024، وقد شارك الكلب بالفعل في المسابقة أربع مرات، لكنها كانت المرة الأولى التي يفوز... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور للكلب الفائز بجائزة "أبشع كلب في العالم"

14:07 GMT 25.06.2024
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حصل كلب من فصيلة "بكينيز" (Pekingese) على لقب "أبشع كلب في العالم" عام 2024، وقد شارك الكلب بالفعل في المسابقة أربع مرات، لكنها كانت المرة الأولى التي يفوز فيها. وبسبب المرض الذي عانى منه في سن مبكرة، كان لديه دائمًا لسان بارز ويمشي بشكل غريب.
© AFP 2023 / Josh Edelson

يتنافس الكلب Pekingese خلال مسابقة أقبح كلب في العالم السنوية في معرض سونوما مارين في كاليفورنيا الأمريكية.

يتنافس الكلب Pekingese خلال مسابقة أقبح كلب في العالم السنوية في معرض سونوما مارين في كاليفورنيا الأمريكية. - سبوتنيك عربي
1/7
© AFP 2023 / Josh Edelson

يتنافس الكلب Pekingese خلال مسابقة أقبح كلب في العالم السنوية في معرض سونوما مارين في كاليفورنيا الأمريكية.

© AP Photo / Nic Coury

استقبل المعجبون Twiggy أثناء سيره على السجادة الحمراء في مسابقة أقبح كلب في العالم في كاليفورنيا الأمريكية.

استقبل المعجبون Twiggy أثناء سيره على السجادة الحمراء في مسابقة أقبح كلب في العالم في كاليفورنيا الأمريكية. - سبوتنيك عربي
2/7
© AP Photo / Nic Coury

استقبل المعجبون Twiggy أثناء سيره على السجادة الحمراء في مسابقة أقبح كلب في العالم في كاليفورنيا الأمريكية.

© AFP 2023 / Josh Edelson

رجل يرتدي قناع بولدوج يحمل كلب "الصلصال/غريفون بروكسل" البالغ من العمر 14 عامًا والذي سمي على اسم مجموعة أسنانه غير العادية، خلال مسابقة أبشع كلب في العالم السنوية في معرض سونوما مارين في بيتالوما، كاليفورنيا الأمريكية.

رجل يرتدي قناع بولدوج يحمل كلب &quot;الصلصال/غريفون بروكسل&quot; البالغ من العمر 14 عامًا والذي سمي على اسم مجموعة أسنانه غير العادية، خلال مسابقة أبشع كلب في العالم السنوية في معرض سونوما مارين في بيتالوما، كاليفورنيا الأمريكية. - سبوتنيك عربي
3/7
© AFP 2023 / Josh Edelson

رجل يرتدي قناع بولدوج يحمل كلب "الصلصال/غريفون بروكسل" البالغ من العمر 14 عامًا والذي سمي على اسم مجموعة أسنانه غير العادية، خلال مسابقة أبشع كلب في العالم السنوية في معرض سونوما مارين في بيتالوما، كاليفورنيا الأمريكية.

© AP Photo / Nic Coury

آن لويس، من كوس باي، أوريغون، تحمل كلبها بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقة أبشع كلب في العالم في كاليفورنيا الأمريكية.

آن لويس، من كوس باي، أوريغون، تحمل كلبها بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقة أبشع كلب في العالم في كاليفورنيا الأمريكية. - سبوتنيك عربي
4/7
© AP Photo / Nic Coury

آن لويس، من كوس باي، أوريغون، تحمل كلبها بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقة أبشع كلب في العالم في كاليفورنيا الأمريكية.

© AFP 2023 / Josh Edelson

روما، الكلب البالغ من العمر 14 عامًا، يسير على السجادة الحمراء خلال مسابقة أقبح كلب في العالم السنوية في معرض كاليفورنيا.

روما، الكلب البالغ من العمر 14 عامًا، يسير على السجادة الحمراء خلال مسابقة أقبح كلب في العالم السنوية في معرض كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
5/7
© AFP 2023 / Josh Edelson

روما، الكلب البالغ من العمر 14 عامًا، يسير على السجادة الحمراء خلال مسابقة أقبح كلب في العالم السنوية في معرض كاليفورنيا.

© AP Photo / Nic Coury

شخص يهتف للمتسابقين في مسابقة أقبح كلب في العالم في كاليفورنيا.

شخص يهتف للمتسابقين في مسابقة أقبح كلب في العالم في كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
6/7
© AP Photo / Nic Coury

شخص يهتف للمتسابقين في مسابقة أقبح كلب في العالم في كاليفورنيا.

© AP Photo / Nic Coury

ديزي ماي تظهر في مسابقة أبشع كلب في العالم في كاليفورنيا.

ديزي ماي تظهر في مسابقة أبشع كلب في العالم في كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
7/7
© AP Photo / Nic Coury

ديزي ماي تظهر في مسابقة أبشع كلب في العالم في كاليفورنيا.

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