صور للكلب الفائز بجائزة "أبشع كلب في العالم"

يتنافس الكلب Pekingese خلال مسابقة أقبح كلب في العالم السنوية في معرض سونوما مارين في كاليفورنيا الأمريكية.
يتنافس الكلب Pekingese خلال مسابقة أقبح كلب في العالم السنوية في معرض سونوما مارين في كاليفورنيا الأمريكية.
استقبل المعجبون Twiggy أثناء سيره على السجادة الحمراء في مسابقة أقبح كلب في العالم في كاليفورنيا الأمريكية.
استقبل المعجبون Twiggy أثناء سيره على السجادة الحمراء في مسابقة أقبح كلب في العالم في كاليفورنيا الأمريكية.
رجل يرتدي قناع بولدوج يحمل كلب "الصلصال/غريفون بروكسل" البالغ من العمر 14 عامًا والذي سمي على اسم مجموعة أسنانه غير العادية، خلال مسابقة أبشع كلب في العالم السنوية في معرض سونوما مارين في بيتالوما، كاليفورنيا الأمريكية.
رجل يرتدي قناع بولدوج يحمل كلب "الصلصال/غريفون بروكسل" البالغ من العمر 14 عامًا والذي سمي على اسم مجموعة أسنانه غير العادية، خلال مسابقة أبشع كلب في العالم السنوية في معرض سونوما مارين في بيتالوما، كاليفورنيا الأمريكية.
آن لويس، من كوس باي، أوريغون، تحمل كلبها بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقة أبشع كلب في العالم في كاليفورنيا الأمريكية.
آن لويس، من كوس باي، أوريغون، تحمل كلبها بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقة أبشع كلب في العالم في كاليفورنيا الأمريكية.
روما، الكلب البالغ من العمر 14 عامًا، يسير على السجادة الحمراء خلال مسابقة أقبح كلب في العالم السنوية في معرض كاليفورنيا.
روما، الكلب البالغ من العمر 14 عامًا، يسير على السجادة الحمراء خلال مسابقة أقبح كلب في العالم السنوية في معرض كاليفورنيا.
شخص يهتف للمتسابقين في مسابقة أقبح كلب في العالم في كاليفورنيا.
شخص يهتف للمتسابقين في مسابقة أقبح كلب في العالم في كاليفورنيا.
ديزي ماي تظهر في مسابقة أبشع كلب في العالم في كاليفورنيا.
ديزي ماي تظهر في مسابقة أبشع كلب في العالم في كاليفورنيا.