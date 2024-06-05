مسؤول عماني: نحتاج للتكنولوجيا الروسية لضمان الأمن الغذائي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: منع سكوت ريتر من السفر إلى روسيا هو انتهاك لحرية التنقل التي تضمنها المعاهدات الدولية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
عشرات الكتل السودانية تضع خارطة طريق في القاهرة من أجل وقف الحرب وبدء مسار سياسي
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240605/مسؤول-عماني-نحتاج-للتكنولوجيا-الروسية-لضمان-الأمن-الغذائي--1089546463.html
مسؤول عماني: نحتاج للتكنولوجيا الروسية لضمان الأمن الغذائي
مسؤول عماني: نحتاج للتكنولوجيا الروسية لضمان الأمن الغذائي
سبوتنيك عربي
كشف رئيس مجلس الأعمال العماني الروسي المشترك، الدكتور حمد هاشم الذهب الغيلاني، أن نشاط المجلس تكثف باتجاه التعاون مع روسيا في ظل وجود إدارة جديدة. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T16:46+0000
2024-06-05T16:46+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا
أخبار عمان
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/05/1089545908_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_c3186418fc6af8d0a0492db6360caa51.jpg
وقال الغيلاني: "لدى روسيا فرص استثمارية كبيرة والمنتدى يشكل فرصة ذهبية لنا لبحث فرص الاستثمار مع عدة دول عالمية وبالأخص روسيا، حيث نتطلع لزيادة الاستثمارات في مجال الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجيستية، ولدى سلطنة عمان مساحات شاسعة بحاجة للزراعة لكن نقص المياه يمنعنا من استثمارها بالكامل، لكن حاليا أصبح ذلك ممكنا من خلال التكنولوجيا الحديثة ونسعى للاستفادة من الخبرة الروسية في هذا المجال".وتابع الغيلاني: "نهدف بشكل أساسي مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك مع الزملاء الروس ونعمل على تقوية علاقاتنا ولكن بالمقابل هناك فرصة استثمارية موجودة من بعض المشاركين وفرصة متاحة أن نستفيد منها مع الدول الأخرى المشاركة وأن نستغل هذه الفرصة الذهبية".واعتبر الغيلاني أنه "أولا قبل كل شيء، الأمن الغذائي يحتاج لاستراتيجية خاصة وضعتها السلطنة استنادا لمبدأ على الإنسان أن يأكل مما يزرع وينتج ولكن طبعا ينقصنا الكثير جدا في مجال الزراعة بحكم نقص المياه لكن مع توفر التكنولوجيا الحديثة أصبح بالإمكان زراعة الصحراء ونريد أن نستفيد من الخبرات الروسية".ويُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.برائحة الورود وحلوى "السعادة"... افتتاح "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"... صور وفيديوسياسيون من 45 دولة يشاركون في منتدى بطرسبورغ الدولي الاقتصادي 2024
https://sarabic.ae/20240605/المتحدثة-باسم-الوفد-العماني-في-منتدى-بطرسبورغ-2024-نسعى-لفتح-طيران-مباشر-لجذب-السائح-الروسي-1089545426.html
https://sarabic.ae/20240605/مسؤول-عماني-المنتجات-الروسية-ستصل-لكل-العالم-عن-طريق-السلطنة-1089541199.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/05/1089545908_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4364574f2f6368c8ecfbf055f4153f88.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, روسيا, أخبار عمان, العالم العربي, حصري
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, روسيا, أخبار عمان, العالم العربي, حصري

مسؤول عماني: نحتاج للتكنولوجيا الروسية لضمان الأمن الغذائي

16:46 GMT 05.06.2024
© Sputnik رئيس مجلس الأعمال العماني الروسي المشترك الدكتور حمد هاشم الذهب الغيلاني
 رئيس مجلس الأعمال العماني الروسي المشترك الدكتور حمد هاشم الذهب الغيلاني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
كشف رئيس مجلس الأعمال العماني الروسي المشترك، الدكتور حمد هاشم الذهب الغيلاني، أن نشاط المجلس تكثف باتجاه التعاون مع روسيا في ظل وجود إدارة جديدة.
وقال الغيلاني: "لدى روسيا فرص استثمارية كبيرة والمنتدى يشكل فرصة ذهبية لنا لبحث فرص الاستثمار مع عدة دول عالمية وبالأخص روسيا، حيث نتطلع لزيادة الاستثمارات في مجال الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجيستية، ولدى سلطنة عمان مساحات شاسعة بحاجة للزراعة لكن نقص المياه يمنعنا من استثمارها بالكامل، لكن حاليا أصبح ذلك ممكنا من خلال التكنولوجيا الحديثة ونسعى للاستفادة من الخبرة الروسية في هذا المجال".

وأضاف الغيلاني: "هذه لفتة كبيرة من قبل روسيا بأن تكون سلطنة عُمان ضيف الشرف في هذه السنة، ونطمح أن نضع استراتيجية مع الجانب الروسي لزيادة حجم الميزان التجاري بيننا وبين الروس والمنتدى يجمع عدد كبير من أنحاء العالم أكثر من 134 دولة".

السيدة ساجدة الغيثي المتحدثة الرسمية باسم وفد سلطنة عمان في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
المتحدثة باسم الوفد العماني في منتدى بطرسبورغ 2024: نسعى لفتح طيران مباشر لجذب السائح الروسي
16:28 GMT
وتابع الغيلاني: "نهدف بشكل أساسي مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك مع الزملاء الروس ونعمل على تقوية علاقاتنا ولكن بالمقابل هناك فرصة استثمارية موجودة من بعض المشاركين وفرصة متاحة أن نستفيد منها مع الدول الأخرى المشاركة وأن نستغل هذه الفرصة الذهبية".

وعن أهم مجالات التعاون، تابع الغيلاني: "ننظر في مجال اللوجستيات، وثانيا في مجال الصناعات خاصة الصناعات التقنية العليا وقضية السياحة ننظر لها كغطاء جدا مهم، ننظر إلى الأمن الغذائي والزراعة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى وكذا بالمقابل ننظر باستراتيجيتنا للاستثمار داخل روسيا".

فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
مسؤول عماني: المنتجات الروسية ستصل لكل العالم عن طريق السلطنة
15:12 GMT
واعتبر الغيلاني أنه "أولا قبل كل شيء، الأمن الغذائي يحتاج لاستراتيجية خاصة وضعتها السلطنة استنادا لمبدأ على الإنسان أن يأكل مما يزرع وينتج ولكن طبعا ينقصنا الكثير جدا في مجال الزراعة بحكم نقص المياه لكن مع توفر التكنولوجيا الحديثة أصبح بالإمكان زراعة الصحراء ونريد أن نستفيد من الخبرات الروسية".
ويُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.
برائحة الورود وحلوى "السعادة"... افتتاح "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"... صور وفيديو
سياسيون من 45 دولة يشاركون في منتدى بطرسبورغ الدولي الاقتصادي 2024
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... نتنياهو على الحدود اللبنانية: مستعدون لـ"عملية قوية جدا" في الشمال08:52 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала