https://sarabic.ae/20240605/مسؤول-عماني-نحتاج-للتكنولوجيا-الروسية-لضمان-الأمن-الغذائي--1089546463.html
مسؤول عماني: نحتاج للتكنولوجيا الروسية لضمان الأمن الغذائي
مسؤول عماني: نحتاج للتكنولوجيا الروسية لضمان الأمن الغذائي
سبوتنيك عربي
كشف رئيس مجلس الأعمال العماني الروسي المشترك، الدكتور حمد هاشم الذهب الغيلاني، أن نشاط المجلس تكثف باتجاه التعاون مع روسيا في ظل وجود إدارة جديدة. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T16:46+0000
2024-06-05T16:46+0000
2024-06-05T16:46+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا
أخبار عمان
العالم العربي
حصري
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وقال الغيلاني: "لدى روسيا فرص استثمارية كبيرة والمنتدى يشكل فرصة ذهبية لنا لبحث فرص الاستثمار مع عدة دول عالمية وبالأخص روسيا، حيث نتطلع لزيادة الاستثمارات في مجال الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجيستية، ولدى سلطنة عمان مساحات شاسعة بحاجة للزراعة لكن نقص المياه يمنعنا من استثمارها بالكامل، لكن حاليا أصبح ذلك ممكنا من خلال التكنولوجيا الحديثة ونسعى للاستفادة من الخبرة الروسية في هذا المجال".وتابع الغيلاني: "نهدف بشكل أساسي مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك مع الزملاء الروس ونعمل على تقوية علاقاتنا ولكن بالمقابل هناك فرصة استثمارية موجودة من بعض المشاركين وفرصة متاحة أن نستفيد منها مع الدول الأخرى المشاركة وأن نستغل هذه الفرصة الذهبية".واعتبر الغيلاني أنه "أولا قبل كل شيء، الأمن الغذائي يحتاج لاستراتيجية خاصة وضعتها السلطنة استنادا لمبدأ على الإنسان أن يأكل مما يزرع وينتج ولكن طبعا ينقصنا الكثير جدا في مجال الزراعة بحكم نقص المياه لكن مع توفر التكنولوجيا الحديثة أصبح بالإمكان زراعة الصحراء ونريد أن نستفيد من الخبرات الروسية".ويُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.برائحة الورود وحلوى "السعادة"... افتتاح "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"... صور وفيديوسياسيون من 45 دولة يشاركون في منتدى بطرسبورغ الدولي الاقتصادي 2024
https://sarabic.ae/20240605/المتحدثة-باسم-الوفد-العماني-في-منتدى-بطرسبورغ-2024-نسعى-لفتح-طيران-مباشر-لجذب-السائح-الروسي-1089545426.html
https://sarabic.ae/20240605/مسؤول-عماني-المنتجات-الروسية-ستصل-لكل-العالم-عن-طريق-السلطنة-1089541199.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, روسيا, أخبار عمان, العالم العربي, حصري
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, روسيا, أخبار عمان, العالم العربي, حصري
مسؤول عماني: نحتاج للتكنولوجيا الروسية لضمان الأمن الغذائي
حصري
كشف رئيس مجلس الأعمال العماني الروسي المشترك، الدكتور حمد هاشم الذهب الغيلاني، أن نشاط المجلس تكثف باتجاه التعاون مع روسيا في ظل وجود إدارة جديدة.
وقال الغيلاني: "لدى روسيا فرص استثمارية كبيرة والمنتدى يشكل فرصة ذهبية لنا لبحث فرص الاستثمار مع عدة دول عالمية وبالأخص روسيا، حيث نتطلع لزيادة الاستثمارات في مجال الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجيستية، ولدى سلطنة عمان مساحات شاسعة بحاجة للزراعة لكن نقص المياه يمنعنا من استثمارها بالكامل، لكن حاليا أصبح ذلك ممكنا من خلال التكنولوجيا الحديثة ونسعى للاستفادة من الخبرة الروسية في هذا المجال".
وأضاف الغيلاني: "هذه لفتة كبيرة من قبل روسيا بأن تكون سلطنة عُمان ضيف الشرف في هذه السنة، ونطمح أن نضع استراتيجية مع الجانب الروسي لزيادة حجم الميزان التجاري بيننا وبين الروس والمنتدى يجمع عدد كبير من أنحاء العالم أكثر من 134 دولة".
وتابع الغيلاني: "نهدف بشكل أساسي مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك مع الزملاء الروس ونعمل على تقوية علاقاتنا ولكن بالمقابل هناك فرصة استثمارية موجودة من بعض المشاركين وفرصة متاحة أن نستفيد منها مع الدول الأخرى المشاركة وأن نستغل هذه الفرصة الذهبية".
وعن أهم مجالات التعاون، تابع الغيلاني: "ننظر في مجال اللوجستيات، وثانيا في مجال الصناعات خاصة الصناعات التقنية العليا وقضية السياحة ننظر لها كغطاء جدا مهم، ننظر إلى الأمن الغذائي والزراعة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى وكذا بالمقابل ننظر باستراتيجيتنا للاستثمار داخل روسيا".
واعتبر الغيلاني أنه "أولا قبل كل شيء، الأمن الغذائي يحتاج لاستراتيجية خاصة وضعتها السلطنة استنادا لمبدأ على الإنسان أن يأكل مما يزرع وينتج ولكن طبعا ينقصنا الكثير جدا في مجال الزراعة بحكم نقص المياه لكن مع توفر التكنولوجيا الحديثة أصبح بالإمكان زراعة الصحراء ونريد أن نستفيد من الخبرات الروسية".
ويُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024،
في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.