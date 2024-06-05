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المتحدثة باسم الوفد العماني في منتدى بطرسبورغ 2024: نسعى لفتح طيران مباشر لجذب السائح الروسي
المتحدثة باسم الوفد العماني في منتدى بطرسبورغ 2024: نسعى لفتح طيران مباشر لجذب السائح الروسي
سبوتنيك عربي
أكدت السيدة ساجدة الغيثي، المتحدثة الرسمية باسم وفد سلطنة عمان في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، أن أهم القطاعات التي ترى فيها السلطنة فرصا للاستثمار هي... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
روسيا
العالم العربي
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وأشارت الغيثي إلى أن "الأعداد توضح وجود زيادة في عدد السياح الروس ونسعى إلى تعزيز هذه العلاقة بوجود خطوط طيران مباشرة وتسهيلات كالباقات السياحية".وتابعت الغيثي: "نبحث في روسيا الفرص الاستثمارية التجارية والتكنولوجية أيضا والخدمات اللوجستية لذلك تشارك الشركات من القطاعين الخاص والعام".ويُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.برائحة الورود وحلوى "السعادة"... افتتاح "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"... صور وفيديوسياسيون من 45 دولة يشاركون في منتدى بطرسبورغ الدولي الاقتصادي 2024
https://sarabic.ae/20240605/مسؤول-عماني-المنتجات-الروسية-ستصل-لكل-العالم-عن-طريق-السلطنة-1089541199.html
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, روسيا, العالم العربي, أخبار عمان, حصري
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, روسيا, العالم العربي, أخبار عمان, حصري

المتحدثة باسم الوفد العماني في منتدى بطرسبورغ 2024: نسعى لفتح طيران مباشر لجذب السائح الروسي

16:28 GMT 05.06.2024 (تم التحديث: 16:38 GMT 05.06.2024)
© Sputnikالسيدة ساجدة الغيثي المتحدثة الرسمية باسم وفد سلطنة عمان في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"
السيدة ساجدة الغيثي المتحدثة الرسمية باسم وفد سلطنة عمان في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
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حصري
أكدت السيدة ساجدة الغيثي، المتحدثة الرسمية باسم وفد سلطنة عمان في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، أن أهم القطاعات التي ترى فيها السلطنة فرصا للاستثمار هي مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي.
وأشارت الغيثي إلى أن "الأعداد توضح وجود زيادة في عدد السياح الروس ونسعى إلى تعزيز هذه العلاقة بوجود خطوط طيران مباشرة وتسهيلات كالباقات السياحية".

وأضافت الغيثي: "سلطنة عمان فيها مناطق سياحية فريدة من نوعها، فهي فريدة وما يميزها عن دول المنطقة بأنها تتمتع بموارد طبيعية ومناطق مختلفة في درجات الحرارة ومناطق بكر".

فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
مسؤول عماني: المنتجات الروسية ستصل لكل العالم عن طريق السلطنة
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وتابعت الغيثي: "نبحث في روسيا الفرص الاستثمارية التجارية والتكنولوجية أيضا والخدمات اللوجستية لذلك تشارك الشركات من القطاعين الخاص والعام".
ويُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.
برائحة الورود وحلوى "السعادة"... افتتاح "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"... صور وفيديو
سياسيون من 45 دولة يشاركون في منتدى بطرسبورغ الدولي الاقتصادي 2024
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