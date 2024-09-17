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السودان يعلن عن بشرى سارة لمواطنيه المقيمين في سلطنة عمان
السودان يعلن عن بشرى سارة لمواطنيه المقيمين في سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
أعلنت سفارة جمهورية السودان في العاصمة العمانية مسقط، عن بشرى سارة للسودانيين المقيمين في السلطنة. 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T05:46+0000
2024-09-17T05:46+0000
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ونقل موقع أخبار السودان عن السفارة السودانية قولها إنه بدأت عملية تسجيل المخالفين من المقيمين السودانيين في سلطنة عمان بهدف إسقاط الغرامات المفروضة عليهم من خلال السفارة.وأوضحت السفارة السودانية في مسقط أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومية السودانية المبذولة بهدف تسهيل عودة مواطنيها إلى الوطن.في السياق ذاته، دعت السفارة السودانية جميع المواطنين المقيمين في سلطنة عمان الذين يواجهون غرامات نتيجة لمخالفات في قوانين الإقامة، إلى تعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض بدقة واهتمام.واختتمت سفارة جمهورية السودان بالتأكيد أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف الأعباء المالية عن مواطنيها، وتعزيز فرص عودتهم إلى السودان دون عوائق، كما شددت على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتسجيل المخالفات لضمان الاستفادة من هذه الفرصة.وفي يوليو/ تموز الماضي، قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من 20% من سكان السودان نزحوا داخليا أو عبر الحدود منذ بداية الحرب.وأكدت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان لها، أن أكثر من 10 ملايين شخص نزحوا من منازلهم بسبب الحرب في السودان، مشيرة إلى أن معظمهم نزحوا داخليا أو عبر الحدود.وتزداد الأوضاع الإنسانية سوءًا في السودان مع كل يوم يمر دون توقف تمدد الصراع المشتعل بين قوات "الدعم السريع" والجيش السوداني، في ظل حالة من ضبابية المستقبل وانعدام أفق الحل.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20240915/واشنطن-تحقق-في-مزاعم-نقل-أسلحة-أمريكية-من-الإمارات-إلى-الدعم-السريع-في-السودان-1092737426.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار

السودان يعلن عن بشرى سارة لمواطنيه المقيمين في سلطنة عمان

05:46 GMT 17.09.2024
© RIA Novosti . Alexei Boitsov / الانتقال إلى بنك الصورمسقط عاصمة سلطنة عُمان
مسقط عاصمة سلطنة عُمان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© RIA Novosti . Alexei Boitsov
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أعلنت سفارة جمهورية السودان في العاصمة العمانية مسقط، عن بشرى سارة للسودانيين المقيمين في السلطنة.
ونقل موقع أخبار السودان عن السفارة السودانية قولها إنه بدأت عملية تسجيل المخالفين من المقيمين السودانيين في سلطنة عمان بهدف إسقاط الغرامات المفروضة عليهم من خلال السفارة.
وأوضحت السفارة السودانية في مسقط أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومية السودانية المبذولة بهدف تسهيل عودة مواطنيها إلى الوطن.
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في السياق ذاته، دعت السفارة السودانية جميع المواطنين المقيمين في سلطنة عمان الذين يواجهون غرامات نتيجة لمخالفات في قوانين الإقامة، إلى تعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض بدقة واهتمام.
واختتمت سفارة جمهورية السودان بالتأكيد أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف الأعباء المالية عن مواطنيها، وتعزيز فرص عودتهم إلى السودان دون عوائق، كما شددت على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتسجيل المخالفات لضمان الاستفادة من هذه الفرصة.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من 20% من سكان السودان نزحوا داخليا أو عبر الحدود منذ بداية الحرب.
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وأكدت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان لها، أن أكثر من 10 ملايين شخص نزحوا من منازلهم بسبب الحرب في السودان، مشيرة إلى أن معظمهم نزحوا داخليا أو عبر الحدود.
وتزداد الأوضاع الإنسانية سوءًا في السودان مع كل يوم يمر دون توقف تمدد الصراع المشتعل بين قوات "الدعم السريع" والجيش السوداني، في ظل حالة من ضبابية المستقبل وانعدام أفق الحل.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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