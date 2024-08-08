https://sarabic.ae/20240808/العرب-حلوا-محل-الأوروبيين-ارتفاع-عدد-السياح-الأجانب-في-روسيا-1091537123.html
العرب "حلوا محل الأوروبيين"... ارتفاع عدد السياح الأجانب في روسيا
العرب "حلوا محل الأوروبيين"... ارتفاع عدد السياح الأجانب في روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس وزارة التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشيتنيكوف، يوم أمس، أن عدد الرحلات السياحية إلى روسيا، في النصف الأول من العام، ارتفع بنسبة كبيرة، وبلغ 39 مليون... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T10:37+0000
2024-08-08T10:37+0000
2024-08-08T10:37+0000
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وأكد ريشيتنيكوف خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن عدد الرحلات السياحية إلى روسيا ارتفع بنسبة 12% على أساس سنوي وبلغ 39 مليون رحلة. وزاد عدد الأجانب بمقدار الضعف مقارنة بالعام الماضي.وأضاف ريشيتنيكوف أنه "لا يزال هناك اهتمام كبير بالسفر إلى جميع أنحاء روسيا. في النصف الأول من العام، تم إجراء 39 مليون رحلة في روسيا. وهذا يزيد بنسبة 12% عن العام الماضي. إذا تحدثنا عن موسم الصيف، ففي مايو/ أيار هذا العام لدينا زيادة 5%، وفي يونيو/ حزيران مقارنة بيونيو من العام الماضي هناك زيادة 12.8%".ووفقا لريشتنيكوف، حافظت شبه جزيرة القرم، على الرغم من تعقيد الوضع، على التدفق السياحي عند مستوى العام الماضي، وأصبحت داغستان، وسامارا، وخاباروفسك، مراكز جذب للسياح بشكل نشط.وأشار إلى أن الطلب على الخدمات السياحية يتزايد أيضًا بين الأجانب قائلا: "إنهم حرفيًا "يعيدون ملء" غرفنا، وارتفع عدد الرحلات السياحية بمقدار النصف تقريبًا في ستة أشهر، بالإضافة إلى 42%، ليصل إلى 2 مليون رحلة".وأضاف ريشتنيكوف أن مواطني دول الشرق الأوسط بدأوا في زيارة روسيا بشكل أكثر نشاطًا.ووفقا له، فقد زاد عدد السياح من المملكة العربية السعودية 12 مرة، ومن عمان والكويت 6 مرات، ومن الإمارات العربية المتحدة 4 مرات، والعدد نفسه تقريبا من الصين.اقتصادي عماني: التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين موسكو ومسقط حققا تناميا هامامسؤول عماني: المنتجات الروسية ستصل لكل العالم عن طريق السلطنة
https://sarabic.ae/20240517/دولتنا-عربيتان-ضمن-قائمة-الدول-الأكثر-زيارة-من-سكانها-للسياحة-في-روسيا--1088921528.html
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روسيا, العالم, السياحة, السياحة, قطاع السياحة
روسيا, العالم, السياحة, السياحة, قطاع السياحة
العرب "حلوا محل الأوروبيين"... ارتفاع عدد السياح الأجانب في روسيا
أعلن رئيس وزارة التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشيتنيكوف، يوم أمس، أن عدد الرحلات السياحية إلى روسيا، في النصف الأول من العام، ارتفع بنسبة كبيرة، وبلغ 39 مليون رحلة.
وأكد ريشيتنيكوف خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن عدد الرحلات السياحية إلى روسيا ارتفع بنسبة 12% على أساس سنوي وبلغ 39 مليون رحلة. وزاد عدد الأجانب بمقدار الضعف مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف ريشيتنيكوف أنه "لا يزال هناك اهتمام كبير بالسفر إلى جميع أنحاء روسيا. في النصف الأول من العام، تم إجراء 39 مليون رحلة في روسيا. وهذا يزيد بنسبة 12% عن العام الماضي. إذا تحدثنا عن موسم الصيف، ففي مايو/ أيار هذا العام لدينا زيادة 5%، وفي يونيو/ حزيران مقارنة بيونيو من العام الماضي هناك زيادة 12.8%".
وأضاف ريشتنيكوف أن المساهمة الرئيسية في التدفق السياحي الصيفي جاءت من موسكو، وإقليم كراسنودار، وأشار إلى استعادة التدفق السياحي إلى سانت بطرسبورغ، حيث حل السياح الروس والشرق أوسطيون "محل الأوروبيين بالكامل".
ووفقا لريشتنيكوف، حافظت شبه جزيرة القرم، على الرغم من تعقيد الوضع، على التدفق السياحي عند مستوى العام الماضي، وأصبحت داغستان، وسامارا، وخاباروفسك، مراكز جذب للسياح بشكل نشط.
وأشار إلى أن الطلب على الخدمات السياحية يتزايد أيضًا بين الأجانب قائلا: "إنهم حرفيًا "يعيدون ملء" غرفنا، وارتفع عدد الرحلات السياحية بمقدار النصف تقريبًا في ستة أشهر، بالإضافة إلى 42%، ليصل إلى 2 مليون رحلة".
ووفقا له، فقد زاد عدد السياح من المملكة العربية السعودية 12 مرة، ومن عمان والكويت 6 مرات، ومن الإمارات العربية المتحدة 4 مرات،
والعدد نفسه تقريبا من الصين.