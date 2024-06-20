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بوتين: مقترحات روسيا لحل الصراع في أوكرانيا سوف تتغير تبعا للوضع على الأرض
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https://sarabic.ae/20240620/إذا-شاهدتها-لن-تنساها-8-مناطق-ساحرة-في-روسيا-فيديو--1090016704.html
"إذا شاهدتها لن تنساها".. 8 مناطق ساحرة في روسيا.. فيديو
"إذا شاهدتها لن تنساها".. 8 مناطق ساحرة في روسيا.. فيديو
سبوتنيك عربي
نشر خبراء في مجال السياحة قائمة بأجمل الأماكن الطبيعية في روسيا، والتي ينُصح السياح بزيارتها، حيث يمكنهم رؤية إبداعات الطبيعة الفريدة والتقاط صور فوتوغرافية... 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T15:28+0000
2024-06-20T15:28+0000
مجتمع
السياحة
سفر
روسيا
مناظر طبيعية
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تتضمنت القائمة أعمق بحيرة في العالم، وأعلى قمة جبلية في أوروبا، بالإضافة إلى مناظر طبيعية عدة سحرت كل من زارها، ونذكر منها الآتي: 1- بحيرة "بايكال"وهي الأعمق على وجه الأرض، وهي ضمن قائمة المعالم السياحية التي يرغب السياح في زيارتها. في فصل الشتاء، يأتي السياح إليها للاستمتاع بجليد "بايكال" الشفاف، حيث أن الجزء السفلي من البحيرة مرئي على عمق عشرة أمتار.2- كامتشاتكاهنا تنتشر المناظر الطبيعية الخلابة التي تغطي المنطقة، وهنا توجد فرصة لصيد الدببة. وتنتشر البرك المتعددة الألوان، المحيطة بمحطة "موتنوفسكايا" للطاقة الحرارية الأرضية.3- كيجيتعد هذه المنطقة من بين مناطق الجذب السياحي الرئيسية في العالم، حيث تنتشر الكنائس الخشبية الفريدة، وهذه المنطقة مدرجة في قائمة التراث الثقافي العالمي للـ"يونسكو".4- إلبروسوهي أعلى قمة جبلية في أوروبا (5642 مترًا). المناطق المحيطة بها تجذب دائمًا المتسلقين ومحبي التزلج. وهنا تنتشر الوديان العميقة والشلالات العالية وعربات التلفريك والخيل، ويظهر هنا كرم الضيافة القوقازية.5- ألتايتقع على طول أحد أكثر الطرق الخلابة في العالم، حيث تمتد ألتاي من الشمال إلى الجنوب إلى الحدود مع منغوليا، وتوجد بحيرة "كاتون" الفيروزية وبحيرة "جيسير".6 - كهف "كونغور"توجد هنا بحيرة كبيرة تحت الأرض في كهف "كونغور" الجليدي في قرية فيليبوفكا، ويعد هذا الكهف أحد أكبر الكهوف في الجزء الأوروبي من روسيا. يوجد في الكهف 58 مغارة و 70 بحيرة، وتم تجهيز نحو كيلومترين من طريق المترو لزيارات السياح، ويعتقد العلماء أن عمر الكهف نحو عشرة آلاف سنة.7- الحديقة الجبلية "روسكيلا"تقع بالقرب من قرية روسكيلا. تم استخراج الرخام في القرن السابع عشر من هذه المنطقة، ثم غمرت المياه المكان والآن توجد مضايق كاريليان وحديقة جبلية. تُغسل المنحدرات البيضاء التي يبلغ ارتفاعها 20 مترًا بالمياه الفيروزية وتحيط بها الكهوف والإعلانات. 8- بحيرة "ساسيك- سيفاش"تقع في جمهورية القرم، وهي بحيرة مالحة، تبلغ مساحتها 75 كيلومترًا مربعًا، حيث لون الماء أحمر فاتح. ويرجع ذلك إلى الطحالب الحمراء، وكذلك الكائنات الحية الدقيقة.اتفاق يمنح "موانئ أبو ظبي" الإماراتية التزام تطوير وتشغيل محطات السفن السياحية بموان مصريةالخارجية التونسية تعلن وفاة 35 حاجا خلال أدائهم فريضة الحج
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السياحة, سفر, روسيا, مناظر طبيعية
السياحة, سفر, روسيا, مناظر طبيعية

"إذا شاهدتها لن تنساها".. 8 مناطق ساحرة في روسيا.. فيديو

15:28 GMT 20.06.2024
© Sputnik . Vladimir Smirnov / الانتقال إلى بنك الصورغروب الشمس من جزيرة أولخون على بحيرة بايكال في منطقة إيركوتسك الروسية
غروب الشمس من جزيرة أولخون على بحيرة بايكال في منطقة إيركوتسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© Sputnik . Vladimir Smirnov
/
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تابعنا عبر
نشر خبراء في مجال السياحة قائمة بأجمل الأماكن الطبيعية في روسيا، والتي ينُصح السياح بزيارتها، حيث يمكنهم رؤية إبداعات الطبيعة الفريدة والتقاط صور فوتوغرافية مذهلة.
تتضمنت القائمة أعمق بحيرة في العالم، وأعلى قمة جبلية في أوروبا، بالإضافة إلى مناظر طبيعية عدة سحرت كل من زارها، ونذكر منها الآتي:

1- بحيرة "بايكال"

وهي الأعمق على وجه الأرض، وهي ضمن قائمة المعالم السياحية التي يرغب السياح في زيارتها. في فصل الشتاء، يأتي السياح إليها للاستمتاع بجليد "بايكال" الشفاف، حيث أن الجزء السفلي من البحيرة مرئي على عمق عشرة أمتار.

2- كامتشاتكا

هنا تنتشر المناظر الطبيعية الخلابة التي تغطي المنطقة، وهنا توجد فرصة لصيد الدببة. وتنتشر البرك المتعددة الألوان، المحيطة بمحطة "موتنوفسكايا" للطاقة الحرارية الأرضية.

3- كيجي

تعد هذه المنطقة من بين مناطق الجذب السياحي الرئيسية في العالم، حيث تنتشر الكنائس الخشبية الفريدة، وهذه المنطقة مدرجة في قائمة التراث الثقافي العالمي للـ"يونسكو".

4- إلبروس

وهي أعلى قمة جبلية في أوروبا (5642 مترًا). المناطق المحيطة بها تجذب دائمًا المتسلقين ومحبي التزلج. وهنا تنتشر الوديان العميقة والشلالات العالية وعربات التلفريك والخيل، ويظهر هنا كرم الضيافة القوقازية.

5- ألتاي

تقع على طول أحد أكثر الطرق الخلابة في العالم، حيث تمتد ألتاي من الشمال إلى الجنوب إلى الحدود مع منغوليا، وتوجد بحيرة "كاتون" الفيروزية وبحيرة "جيسير".

6 - كهف "كونغور"

توجد هنا بحيرة كبيرة تحت الأرض في كهف "كونغور" الجليدي في قرية فيليبوفكا، ويعد هذا الكهف أحد أكبر الكهوف في الجزء الأوروبي من روسيا. يوجد في الكهف 58 مغارة و 70 بحيرة، وتم تجهيز نحو كيلومترين من طريق المترو لزيارات السياح، ويعتقد العلماء أن عمر الكهف نحو عشرة آلاف سنة.

7- الحديقة الجبلية "روسكيلا"

تقع بالقرب من قرية روسكيلا. تم استخراج الرخام في القرن السابع عشر من هذه المنطقة، ثم غمرت المياه المكان والآن توجد مضايق كاريليان وحديقة جبلية. تُغسل المنحدرات البيضاء التي يبلغ ارتفاعها 20 مترًا بالمياه الفيروزية وتحيط بها الكهوف والإعلانات.

8- بحيرة "ساسيك- سيفاش"

تقع في جمهورية القرم، وهي بحيرة مالحة، تبلغ مساحتها 75 كيلومترًا مربعًا، حيث لون الماء أحمر فاتح. ويرجع ذلك إلى الطحالب الحمراء، وكذلك الكائنات الحية الدقيقة.
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