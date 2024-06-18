https://sarabic.ae/20240618/الخارجية-التونسية-تعلن-وفاة-35-حاجا-خلال-أدائهم-فريضة-الحج-1089968855.html

الخارجية التونسية تعلن وفاة 35 حاجا خلال أدائهم فريضة الحج

الخارجية التونسية تعلن وفاة 35 حاجا خلال أدائهم فريضة الحج

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 35 حاجا تونسيا، حتى الآن. 18.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-18T17:10+0000

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وحصلت وكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لوزارة الخارجية التونسية، تبين من خلاله أن "عدد الحجيج التونسيين المتوفّين بلغ إلى حدود اليوم، 35 حالة وفاة، منهم 5 حُجّاج من القادمين عن طريق القرعة و30 من القادمين بتأشيرة سياحية أو زيارة أو عمرة".وأوضحت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بجدّة، أن البعثة الدبلوماسية بالرياض والقنصلية نفسها تُنسّق مع السلطات السعودية المختصة وعائلات الحجيج من أجل إتمام الإجراءات المتعلقة بدفنهم.وتقوم البعثة القنصلية حاليا بالتنسيق مع رئيس البعثة الصحية التونسية بزيارات لعدد من المستشفيات بمدينة مكة المكرمة لحصر عدد المقيمين من المرضى والتائهين.ويشار إلى أن موسم الحج هذا العام تزامن مع ارتفاع حادّ لدرجات الحرارة بمكة المكرمة ووجود أعداد كبيرة من الحجاج القادمين بتأشيرات سياحية أو زيارة أو عمرة من مختلف الجنسيات، والذين يتنقلون إلى المشاعر المقدسة لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة.وفي السياق نفسه، قررت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، توقيف تفويج الحجاج إلى محطة الجمرات، مؤقتا، من الساعة 11 صباحا حتى الرابعة عصرا، من اليوم الاثنين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.وقالت صحيفة "اليوم" السعودية، إن "هذه الخطوة تأتي في ظل تسجيل درجات حرارة قياسية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث تجاوزت في منطقة الحرم المكي 51 درجة مئوية، كما سجلت على صعيد عرفات 48 درجة مئوية، ومنى ومزدلفة 46 درجة مئوية".

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