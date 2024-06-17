https://sarabic.ae/20240617/وزارة-الحج-والعمرة-في-السعودية-نقل-300-ألف-حاج-في-قطار-المشاعر-بمعدل-انضباط-106-1089921881.html

وزارة الحج والعمرة في السعودية: نقل 300 ألف حاج في قطار المشاعر بمعدل انضباط 106%

وزارة الحج والعمرة في السعودية: نقل 300 ألف حاج في قطار المشاعر بمعدل انضباط 106%

سبوتنيك عربي

صرح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، عايض الغوينم، اليوم الاثنين، بأنه تم نقل أكثر من 300 ألف حاج، بمعدل انضباط في مواعيد الرحلات وصل إلى 106%. 17.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-17T07:10+0000

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ونقلت صحيفة "عكاظ"، عن المسؤول السعودي، قوله إن "الرحلات في قطار المشاعر بدأت قبل 45 دقيقة من حركة نفرة الحجيج من عرفات إلى مزدلفة، واستمرت حتى الساعة 2:30 فجرا، وتستمر الحركة حتى ساعات الصباح".ولفت الغوينم إلى "وجود أكثر من 7500 من منظمي الحشود في قطار المشاعر ناطقين بأكثر من 7 لغات لخدمة الحجاج، مشيدًا بالامتثال العالي من شركات النقل المرخصة، سواء الحافلات أو الشاحنات أو حتى مركبات الأجرة، وهو ما ساهم في تنفيذ أكثر من 160 ألف عملية فحص للمركبات للتأكد من نظاميتها، إذ يتم فحص الحافلات خلال ست ثوان فقط".وأضاف الغوينم أنه "تم قياس 25 مؤشرا لقياس انسيابية حركة الحافلات، التي تدخل المشاعر المقدسة عبر كاميرات ومستشعرات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، للاستفادة من هذه النتائج في الأعوام القادمة".وتابع: "استفاد الحجاج من الطريق المرن في مشعر عرفة وتقنية الرصيف المطاطي، الذي أسهم في تخفيض الإجهادات إضافة لتقنية تبريد الطرق، التي تم وضعها في المنطقة المحيطة بمسجد عرفات، كما أسهمت في تقليل حرارة سطح الطريق بأكثر من 20%".وأردف: "خصصت السلطات السعودية "إسكوترات" لكبار السن وذوي الإعاقة بمسارات مخصصة بإجمالي 3000 "سكوتر" عبر ثلاثة مسارات رئيسية، ما أسهم في تعزيز انسيابية نقل الحجاج وفق الخطط، التي تم وضعها لنقل ضيوف الرحمن بالتكامل والشراكة مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة".وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن "الدولة ستواصل تقديم كل ما من شأنه أن يخدم قاصدي الحرمين الشريفين، ويعينهم على تأدية عباداتهم بأمن وطمأنينة"، مشيرًا إلى أن "ما تبذلونه من جهود عظيمة وأعمال كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام له أثر بالغ في التيسير على الحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم وإتمامها بكل يسر وسهولة".وأضاف: "يسرنا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أن أهنئكم وجميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده علينا جميعًا بالخير والأمن والازدهار".وبدأ الحج في العام الهجري الحالي 1445هـ بيوم التروية، الذي وافق 13 يونيو/ حزيران الجاري، السابع من شهر ذو الحجة.

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