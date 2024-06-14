مشاهد من الحج في مكة

© AFP 2023 / Fadel Senna
المصلون المسلمون يلمسون الركن "اليماني" الجنوبي من الكعبة، في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في 13 يونيو 2024، قبل أداء فريضة الحج السنوية.
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© AFP 2023 / Fadel Senna
المصلون المسلمون يلمسون الركن "اليماني" الجنوبي من الكعبة، في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في 13 يونيو 2024، قبل أداء فريضة الحج السنوية.
© AP Photo / Rafiq Maqboolحجاج مسلمون يطوفون حول الكعبة، المبنى المكعب في المسجد الحرام، خلال موسم الحج السنوي في مكة، المملكة العربية السعودية، 11 يونيو 2024.
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© AP Photo / Rafiq Maqbool
حجاج مسلمون يطوفون حول الكعبة، المبنى المكعب في المسجد الحرام، خلال موسم الحج السنوي في مكة، المملكة العربية السعودية، 11 يونيو 2024.
© AP Photo / Rafiq Maqboolيغطي حاج رأسه بسجادة صلاة لحماية نفسه من الشمس أثناء مغادرته بعد أداء الصلاة في الخارج في المسجد الحرام خلال موسم الحج السنوي في مكة، المملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024.
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© AP Photo / Rafiq Maqbool
يغطي حاج رأسه بسجادة صلاة لحماية نفسه من الشمس أثناء مغادرته بعد أداء الصلاة في الخارج في المسجد الحرام خلال موسم الحج السنوي في مكة، المملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024.
© AP Photo / Rafiq Maqboolيقوم رجال سعوديون بتطريز الخط الإسلامي، إما باستخدام خيوط الفضة الخالصة أو خيوط الفضة المطلية بالذهب، خلال المراحل النهائية في إعداد الستارة، أو الكسوة، التي تغطي الكعبة، وهي هيكل على شكل مكعب في قلب المسجد الحرام، في مصنع الكسوة بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024.
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© AP Photo / Rafiq Maqbool
يقوم رجال سعوديون بتطريز الخط الإسلامي، إما باستخدام خيوط الفضة الخالصة أو خيوط الفضة المطلية بالذهب، خلال المراحل النهائية في إعداد الستارة، أو الكسوة، التي تغطي الكعبة، وهي هيكل على شكل مكعب في قلب المسجد الحرام، في مصنع الكسوة بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024.
© AP Photo / Anwer Barraيقوم حاجان مكفوفان بأداء فريضة الحج بمساعدة مرشدهما خارج المسجد الحرام أثناء أداء فريضة الحج السنوية في مكة، المملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024.
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© AP Photo / Anwer Barra
يقوم حاجان مكفوفان بأداء فريضة الحج بمساعدة مرشدهما خارج المسجد الحرام أثناء أداء فريضة الحج السنوية في مكة، المملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024.
© AP Photo / Rafiq Maqboolامرأة تحمل مظلة لحماية نفسها من الشمس أثناء مغادرتها بعد أداء الصلاة في الخارج في المسجد الحرام، أثناء أداء فريضة الحج السنوية في مكة، المملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024.
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© AP Photo / Rafiq Maqbool
امرأة تحمل مظلة لحماية نفسها من الشمس أثناء مغادرتها بعد أداء الصلاة في الخارج في المسجد الحرام، أثناء أداء فريضة الحج السنوية في مكة، المملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024.
© AFP 2023 / Fadel Senna
نساء يجلسن في مطعم بينما يتجول المصلون المسلمون حول الكعبة، في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في 13 يونيو 2024، قبل أداء فريضة الحج السنوية.
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© AFP 2023 / Fadel Senna
نساء يجلسن في مطعم بينما يتجول المصلون المسلمون حول الكعبة، في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في 13 يونيو 2024، قبل أداء فريضة الحج السنوية.
© AFP 2023 / Fadel Sennaيصلي المصلون حول الكعبة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية في 12 يونيو 2024
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© AFP 2023 / Fadel Senna
يصلي المصلون حول الكعبة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية في 12 يونيو 2024