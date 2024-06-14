مشاهد من الحج في مكة

© AP Photo / Rafiq Maqbool يقوم رجال سعوديون بتطريز الخط الإسلامي، إما باستخدام خيوط الفضة الخالصة أو خيوط الفضة المطلية بالذهب، خلال المراحل النهائية في إعداد الستارة، أو الكسوة، التي تغطي الكعبة، وهي هيكل على شكل مكعب في قلب المسجد الحرام، في مصنع الكسوة بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024.