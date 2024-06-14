مشاهد من الحج في مكة

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البرنامج الصباحي
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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
11:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:40 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: نتنياهو قد يذهب إلى حماقة في لبنان
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة... حماس تطلب ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار.. ما موقف واشنطن؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:03 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:20 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:54 GMT
6 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:31 GMT
29 د
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خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
توغل إسرائيلي جديد في رفح، واشنطن تندد بقرار اقتطاع أموال الفلسطينيين
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مشاهد من الحج في مكة
مشاهد من الحج في مكة
سبوتنيك عربي
مشاهد من الحج في مكة
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مشاهد من الحج في مكة
مشاهد من الحج في مكة

مشاهد من الحج في مكة

14:04 GMT 14.06.2024
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يتوجه الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، مساء اليوم الجمعة، في 14 يونيو/ حزيران الجاري، الموافق لليلة الثامن من شهر ذو الحجة، على أن تنتهي مناسك الحج رسميا يوم 19 يونيو الجاري، الذي يوافق 13 ذو الحجة من العام الهجري 1445.
© AFP 2023 / Fadel Senna

المصلون المسلمون يلمسون الركن "اليماني" الجنوبي من الكعبة، في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في 13 يونيو 2024، قبل أداء فريضة الحج السنوية.

المصلون المسلمون يلمسون الركن &quot;اليماني&quot; الجنوبي من الكعبة، في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في 13 يونيو 2024، قبل أداء فريضة الحج السنوية. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Fadel Senna

المصلون المسلمون يلمسون الركن "اليماني" الجنوبي من الكعبة، في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في 13 يونيو 2024، قبل أداء فريضة الحج السنوية.

© AP Photo / Rafiq Maqboolحجاج مسلمون يطوفون حول الكعبة، المبنى المكعب في المسجد الحرام، خلال موسم الحج السنوي في مكة، المملكة العربية السعودية، 11 يونيو 2024.
حجاج مسلمون يطوفون حول الكعبة، المبنى المكعب في المسجد الحرام، خلال موسم الحج السنوي في مكة، المملكة العربية السعودية، 11 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rafiq Maqbool
حجاج مسلمون يطوفون حول الكعبة، المبنى المكعب في المسجد الحرام، خلال موسم الحج السنوي في مكة، المملكة العربية السعودية، 11 يونيو 2024.
© AP Photo / Rafiq Maqboolيغطي حاج رأسه بسجادة صلاة لحماية نفسه من الشمس أثناء مغادرته بعد أداء الصلاة في الخارج في المسجد الحرام خلال موسم الحج السنوي في مكة، المملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024.
يغطي حاج رأسه بسجادة صلاة لحماية نفسه من الشمس أثناء مغادرته بعد أداء الصلاة في الخارج في المسجد الحرام خلال موسم الحج السنوي في مكة، المملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rafiq Maqbool
يغطي حاج رأسه بسجادة صلاة لحماية نفسه من الشمس أثناء مغادرته بعد أداء الصلاة في الخارج في المسجد الحرام خلال موسم الحج السنوي في مكة، المملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024.
© AP Photo / Rafiq Maqboolيقوم رجال سعوديون بتطريز الخط الإسلامي، إما باستخدام خيوط الفضة الخالصة أو خيوط الفضة المطلية بالذهب، خلال المراحل النهائية في إعداد الستارة، أو الكسوة، التي تغطي الكعبة، وهي هيكل على شكل مكعب في قلب المسجد الحرام، في مصنع الكسوة بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024.
يقوم رجال سعوديون بتطريز الخط الإسلامي، إما باستخدام خيوط الفضة الخالصة أو خيوط الفضة المطلية بالذهب، خلال المراحل النهائية في إعداد الستارة، أو الكسوة، التي تغطي الكعبة، وهي هيكل على شكل مكعب في قلب المسجد الحرام، في مصنع الكسوة بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rafiq Maqbool
يقوم رجال سعوديون بتطريز الخط الإسلامي، إما باستخدام خيوط الفضة الخالصة أو خيوط الفضة المطلية بالذهب، خلال المراحل النهائية في إعداد الستارة، أو الكسوة، التي تغطي الكعبة، وهي هيكل على شكل مكعب في قلب المسجد الحرام، في مصنع الكسوة بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024.
© AP Photo / Anwer Barraيقوم حاجان مكفوفان بأداء فريضة الحج بمساعدة مرشدهما خارج المسجد الحرام أثناء أداء فريضة الحج السنوية في مكة، المملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024.
يقوم حاجان مكفوفان بأداء فريضة الحج بمساعدة مرشدهما خارج المسجد الحرام أثناء أداء فريضة الحج السنوية في مكة، المملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Anwer Barra
يقوم حاجان مكفوفان بأداء فريضة الحج بمساعدة مرشدهما خارج المسجد الحرام أثناء أداء فريضة الحج السنوية في مكة، المملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024.
© AP Photo / Rafiq Maqboolامرأة تحمل مظلة لحماية نفسها من الشمس أثناء مغادرتها بعد أداء الصلاة في الخارج في المسجد الحرام، أثناء أداء فريضة الحج السنوية في مكة، المملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024.
امرأة تحمل مظلة لحماية نفسها من الشمس أثناء مغادرتها بعد أداء الصلاة في الخارج في المسجد الحرام، أثناء أداء فريضة الحج السنوية في مكة، المملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rafiq Maqbool
امرأة تحمل مظلة لحماية نفسها من الشمس أثناء مغادرتها بعد أداء الصلاة في الخارج في المسجد الحرام، أثناء أداء فريضة الحج السنوية في مكة، المملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024.
© AFP 2023 / Fadel Senna

نساء يجلسن في مطعم بينما يتجول المصلون المسلمون حول الكعبة، في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في 13 يونيو 2024، قبل أداء فريضة الحج السنوية.

نساء يجلسن في مطعم بينما يتجول المصلون المسلمون حول الكعبة، في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في 13 يونيو 2024، قبل أداء فريضة الحج السنوية. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2023 / Fadel Senna

نساء يجلسن في مطعم بينما يتجول المصلون المسلمون حول الكعبة، في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في 13 يونيو 2024، قبل أداء فريضة الحج السنوية.

© AFP 2023 / Fadel Sennaيصلي المصلون حول الكعبة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية في 12 يونيو 2024
يصلي المصلون حول الكعبة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية في 12 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Fadel Senna
يصلي المصلون حول الكعبة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية في 12 يونيو 2024
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