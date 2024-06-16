https://sarabic.ae/20240616/ولي-العهد-السعودي-الدولة-ستواصل-تقديم-كل-ما-من-شأنه-خدمة-قاصدي-الحرمين-الشريفين-1089913367.html
ولي العهد السعودي: الدولة ستواصل تقديم كل ما من شأنه خدمة قاصدي الحرمين الشريفين
ولي العهد السعودي: الدولة ستواصل تقديم كل ما من شأنه خدمة قاصدي الحرمين الشريفين
سبوتنيك عربي
استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر منى، المهنئين بعيد الأضحى، من الأمراء والمفتي العام للمملكة وكبار المدعوين من دول مجلس... 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T15:57+0000
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وقال الأمير محمد بن سلمان، إن "الدولة ستواصل تقديم كل ما من شأنه أن يخدم قاصدي الحرمين الشريفين، ويعينهم على تأدية عباداتهم بأمن وطمأنينة"، مشيرا إلى أن "ما تبذلونه من جهود عظيمة وأعمال كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام له أثر بالغ في التيسير على الحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم وإتمامها بكل يسر وسهولة".وأضاف: "يسرنا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أن أهنئكم وجميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده علينا جميعًا بالخير والأمن والازدهار".وبدأ الحج في العام الهجري الحالي 1445هـ بيوم التروية، الذي وافق 13 يونيو/ حزيران الجاري، السابع من شهر ذو الحجة.ثم توجه الحجيج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، مساء 14 يونيو الجاري، الموافق ليلة الثامن من شهر ذو الحجة، على أن تنتهي مناسك الحج رسميا يوم 19 يونيو الجاري، الذي يوافق 13 ذو الحجة من العام الهجري 1445.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ولي العهد السعودي: الدولة ستواصل تقديم كل ما من شأنه خدمة قاصدي الحرمين الشريفين
استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر منى، المهنئين بعيد الأضحى، من الأمراء والمفتي العام للمملكة وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون والمسؤولين وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج.
وقال الأمير محمد بن سلمان، إن "الدولة ستواصل تقديم كل ما من شأنه أن يخدم قاصدي الحرمين الشريفين، ويعينهم على تأدية عباداتهم بأمن وطمأنينة"، مشيرا إلى أن "ما تبذلونه من جهود عظيمة وأعمال كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام له أثر بالغ في التيسير على الحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم وإتمامها بكل يسر وسهولة".
وأضاف: "يسرنا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أن أهنئكم وجميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده علينا جميعًا بالخير والأمن والازدهار".
وبدأ الحج
في العام الهجري الحالي 1445هـ بيوم التروية، الذي وافق 13 يونيو/ حزيران الجاري، السابع من شهر ذو الحجة.
ثم توجه الحجيج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، مساء 14 يونيو الجاري، الموافق ليلة الثامن من شهر ذو الحجة، على أن تنتهي مناسك الحج رسميا يوم 19 يونيو الجاري، الذي يوافق 13 ذو الحجة من العام الهجري 1445.