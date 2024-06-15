السعودية... تحليق مكثف للمروحيات والمسيرات فوق منطقة عرفة

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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:45 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
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مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:31 GMT
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خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
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عالم سبوتنيك
توغل إسرائيلي جديد في رفح، واشنطن تندد بقرار اقتطاع أموال الفلسطينيين
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لبنان والعالم
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غزة... حماس تطلب ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار.. ما موقف واشنطن؟
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المقهى الثقافي
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شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
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13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أهداف زيارة وزير خارجية إيران لبغداد وكردستان
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https://sarabic.ae/20240615/السعودية-تحليق-مكثف-للمروحيات-والمسيرات-فوق-منطقة-عرفة-1089881377.html
السعودية... تحليق مكثف للمروحيات والمسيرات فوق منطقة عرفة
السعودية... تحليق مكثف للمروحيات والمسيرات فوق منطقة عرفة
سبوتنيك عربي
حلّقت المروحيات والطائرات المسيّرة منذ الساعات الأولى ليوم عرفة، حيث يجتمع أكثر من مليون ونصف المليون حاج، وذلك في مهام تأمينية ورقابية. 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T05:50+0000
2024-06-15T05:50+0000
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مكة المكرمة - سبوتنيك. وتحلق الطائرات على مسافة منخفضة، فيما يسمع أصوات الدوريات الأمنية وسيارات الإسعاف تجوب الطرق المحيطة بمسجد نمرة.ودشّن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر مبادرة "انسياب"، بنسختها المتطورة التي تقيس انسيابية حركة الحافلات المخصصة لنقل الحجاج خلال موسم الحج هذا العام.وتستخدم تقنية الدرونز "الطائرات بدون طيار"، والعديد من الكاميرات والمستشعرات المنتشرة التي ترتبط بمنصة موحدة تقوم بتحليل البيانات، لقياس أكثر من 25 مؤشراً.وتستهدف المساعدة في تحسين متوسط زمن الرحلات لضيوف الرحمن خلال أدائهم لمناسكهم، إضافة إلى قياس حجم المرور على الطرق المؤدية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.و‎أكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في أعمال الحج العميد الطيار الركن سلطان بن محمد بن صلّيح، أن القوات الجوية الملكية السعودية تعمل في موسم الحج ضمن خطة وزارة الدفاع الشاملة، لدعم جهود وخطط جميع الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية الرامية إلى توفير جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك من خلال تأمين المجال الجوي فوق المشاعر المقدسة على مدار الساعة.وأضاف: "تعمل طائراتنا وقواتنا مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية على متابعة الخطط الأمنية والحركة المرورية وحركة المشاة ومراقبة منافذ العاصمة المقدسة ونقاط الفرز؛ لمنع تسرب مخالفي أنظمة الحج إلى المشاعر المقدسة وتمرير البلاغات لغرفة العمليات، وذلك من خلال تسيير رحلات جوية على مدار الساعة بواسطة طائراتها العمودية المجهزة بأحدث التقنيات التي تشارك أيضًا في مراقبة تحركات الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة خلال أيام الحج الثلاثة".
https://sarabic.ae/20240614/مشاهد-من-الحج-في-مكة-1089866984.html
https://sarabic.ae/20240613/السعودية-تطلق-التاكسي-الجوي-ذاتي-القيادة-لأول-مرة-في-الحج-1089804724.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السعودية... تحليق مكثف للمروحيات والمسيرات فوق منطقة عرفة

05:50 GMT 15.06.2024
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubayeالحج، جبل عرفات، الوقوف بعرفة، مكة، السعودية 20 أغسطس، آب 2018
الحج، جبل عرفات، الوقوف بعرفة، مكة، السعودية 20 أغسطس، آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubaye
تابعنا عبر
حلّقت المروحيات والطائرات المسيّرة منذ الساعات الأولى ليوم عرفة، حيث يجتمع أكثر من مليون ونصف المليون حاج، وذلك في مهام تأمينية ورقابية.
مكة المكرمة - سبوتنيك. وتحلق الطائرات على مسافة منخفضة، فيما يسمع أصوات الدوريات الأمنية وسيارات الإسعاف تجوب الطرق المحيطة بمسجد نمرة.
ودشّن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر مبادرة "انسياب"، بنسختها المتطورة التي تقيس انسيابية حركة الحافلات المخصصة لنقل الحجاج خلال موسم الحج هذا العام.
حجاج مسلمون يطوفون حول الكعبة، المبنى المكعب في المسجد الحرام، خلال موسم الحج السنوي في مكة، المملكة العربية السعودية، 11 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
وسائط متعددة
مشاهد من الحج في مكة
أمس, 14:04 GMT
وتستخدم تقنية الدرونز "الطائرات بدون طيار"، والعديد من الكاميرات والمستشعرات المنتشرة التي ترتبط بمنصة موحدة تقوم بتحليل البيانات، لقياس أكثر من 25 مؤشراً.
وتستهدف المساعدة في تحسين متوسط زمن الرحلات لضيوف الرحمن خلال أدائهم لمناسكهم، إضافة إلى قياس حجم المرور على الطرق المؤدية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
و‎أكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في أعمال الحج العميد الطيار الركن سلطان بن محمد بن صلّيح، أن القوات الجوية الملكية السعودية تعمل في موسم الحج ضمن خطة وزارة الدفاع الشاملة، لدعم جهود وخطط جميع الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية الرامية إلى توفير جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك من خلال تأمين المجال الجوي فوق المشاعر المقدسة على مدار الساعة.
التاكسي الطائر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
السعودية تطلق "التاكسي الجوي" ذاتي القيادة لأول مرة في الحج
13 يونيو, 06:58 GMT
وأضاف: "تعمل طائراتنا وقواتنا مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية على متابعة الخطط الأمنية والحركة المرورية وحركة المشاة ومراقبة منافذ العاصمة المقدسة ونقاط الفرز؛ لمنع تسرب مخالفي أنظمة الحج إلى المشاعر المقدسة وتمرير البلاغات لغرفة العمليات، وذلك من خلال تسيير رحلات جوية على مدار الساعة بواسطة طائراتها العمودية المجهزة بأحدث التقنيات التي تشارك أيضًا في مراقبة تحركات الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة خلال أيام الحج الثلاثة".
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