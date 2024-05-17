https://sarabic.ae/20240517/دولة-عربية-أصبحت-أحد-الشركاء-الاقتصاديين-المهمين-لروسيا--1088920708.html

دولة عربية تصبح أحد الشركاء الاقتصاديين المهمين لروسيا

دولة عربية تصبح أحد الشركاء الاقتصاديين المهمين لروسيا

سبوتنيك عربي

دولة عربية تصبح أحد الشركاء الاقتصاديين المهمين لروسيا

2024-05-17T08:42+0000

2024-05-17T08:42+0000

2024-05-17T08:47+0000

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وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الاجتماع، تمت مناقشة التعاون المستقبلي بين البلدين في عدد من المجالات، وتوسيع الاتصالات في القطاعات الاقتصادية والعلمية والثقافية. ووفقًا لخوسنولين، فإن "روسيا تقدّر العلاقات الجيدة مع سلطنة عمان، فهي ذات طبيعة استراتيجية طويلة الأجل".اقرأ أيضا - سكرتير مجلس الأمن الروسي يتوجه إلى سلطنة عمان لإجراء مشاورات أمنية بين البلدينومن جانبه، أكّد وزير الاقتصاد العماني، سعيد بن محمد الصقري، أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وروسيا قد نما بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هناك فرصة لزيادة هذه الأرقام بشكل كبير.كما أشار الوزير إلى أنه سعيد لمناقشة إمكانيات التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات مع رئيس جمهورية تتارستان.وبدوره، شدد رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، على أن تتارستان تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع سلطنة عمان بهدف تعزيز العلاقات الروسية العمانية.ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 مايو/ أيار إلى 19 مايو الجاري. وستصبح قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023. ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.كما يضم "منتدى قازان" لعام 2024، 125 جلسة مواضيعية في 12 منطقة مختلفة في قازان، حسبما أفاد منظمو المنتدى.وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. ومن المتوقع أن تكون أكبر الوفود، وفقا لمعلوماتها، من مصر وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان.

https://sarabic.ae/20240515/جانب-من-فعاليات-منتدى-روسيا-العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-2024-1088862195.html

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دولة عربية تصبح أحد الشركاء الاقتصاديين المهمين لروسيا