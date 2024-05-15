جانب من فعاليات منتدى "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024
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انطلقت، اليوم الأربعاء، في مدينة قازان الروسية فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، الذي يتضمن برنامجه 125 جلسة مواضيعية في 12 مجالًا مختلفًا.
ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 مايو/ أيار إلى 19 مايو الجاري.
وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو/ أيار الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. وأكبر الوفود التي سجلت حضورها في المنتدى، وفقا لوسائل إعلام روسية، من مصر وإيران والهند وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وقطر وماليزيا وأفغانستان والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان، وغيرها.
© Sputnik . Ilya Pitalev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصور
فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024
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فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024
© Sputnik . Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورالوفد القطري خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
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© Sputnik . Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
الوفد القطري خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
© Sputnik . Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورفتيات يرتدين الثوب التقليدي لجمهورية تتارستان خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
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© Sputnik . Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
فتيات يرتدين الثوب التقليدي لجمهورية تتارستان خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورجناح شركة "أوروس" الروسية لإنتاج السيارات في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
جناح شركة "أوروس" الروسية لإنتاج السيارات في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
© Sputnik . Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورالوفد الأفغاني خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
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© Sputnik . Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
الوفد الأفغاني خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورافتتاح بطولة الطهاة الشباب، وتقديم العروض الثقافية ضمن فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
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© Sputnik . Kristina Kormilitsyna/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
افتتاح بطولة الطهاة الشباب، وتقديم العروض الثقافية ضمن فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورجناح لبيع السجاد في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
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© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
جناح لبيع السجاد في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورفعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
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© Sputnik . Vladimir Astapkovich/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصور مهرجان الثقافة الشرقية بجامعة قازان الفيدرالية ضمن فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
مهرجان الثقافة الشرقية بجامعة قازان الفيدرالية ضمن فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
© Sputnik . Maksim Bogodvid/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورفعاليات جناح التقنيات الذكية في اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
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© Sputnik . Maksim Bogodvid/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
فعاليات جناح التقنيات الذكية في اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
© Sputnik . Ilya Pitalev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورفعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
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فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
© Sputnik . Maksim Bogodvid/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورالمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
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© Sputnik . Maksim Bogodvid/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024