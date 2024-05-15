https://sarabic.ae/20240515/جانب-من-فعاليات-منتدى-روسيا-العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-2024-1088862195.html

جانب من فعاليات منتدى "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024

جانب من فعاليات منتدى "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024

سبوتنيك عربي

جانب من فعاليات منتدى "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024

2024-05-15T15:09+0000

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ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 مايو/ أيار إلى 19 مايو الجاري. شاهد أيضا - عدسة "سبوتنيك" ترصد وصول المشاركين والتحضير لمنتدى "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو/ أيار الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. وأكبر الوفود التي سجلت حضورها في المنتدى، وفقا لوسائل إعلام روسية، من مصر وإيران والهند وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وقطر وماليزيا وأفغانستان والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان، وغيرها.اقرأ أيضا - بدء فعاليات منتدى "روسيا- العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"

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سبوتنيك عربي

جانب من فعاليات منتدى "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024