https://sarabic.ae/20240805/الأسواق-الحرة-في-دبي-تستقبل-الروبل-خبير-اقتصادي-روسيا-كسرت-الحصار-والامارات-تعتبر-بداية-1091429258.html
الأسواق الحرة في دبي تستقبل الروبل.. خبير اقتصادي: روسيا كسرت الحصار والامارات تعتبر بداية
الأسواق الحرة في دبي تستقبل الروبل.. خبير اقتصادي: روسيا كسرت الحصار والامارات تعتبر بداية
سبوتنيك عربي
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب، أن روسيا كسرت الحصار ومن خلال تعامل الأسواق الحرة في مطار دبي بالروبل، مشيرًا إلى أن الامارات تعتبر بداية. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T08:50+0000
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وقال أبو دياب في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك": "قيام الأسواق الحرة في مطار دبي بالتعامل بالروبل هو كسر للحصار الذي تحاول فرضه أميركا على روسيا".واعتبر أن "زيادة الطلب على الروبل خارج الأراضي الروسية يعطي دفعًا إيجابيًا للعملة الروسية لأنه يعزز زيادة الإنفاق الخارجي على السلع الروسية".واشار أبو دياب إلى أن "موسكو اليوم تتعامل مع مركز اقتصادي دولي كبير، إذ أنّ الإمارات تعتبر من الأسواق الأكثر استقراراً في الخليج، وبناء عليه فإن هذا التعامل يعطي أفقا كبيرا للاقتصاد الروسي وإذا استمرت هذه التعاملات ستنجح روسيا في كسر الحصار المفروض عليها".وأكد الخبير الاقتصادي أن "هناك تحولا كبيرا في الفكر العربي الخليجي تجاه العلاقة مع روسيا، وبالتالي فإن الغرب لم ينجح في ضغوطه لمنع هذه العلاقة والإمارات لم تنصاع للضغوط الغربية".
https://sarabic.ae/20240804/الأسواق-الحرة-في-مطار-دبي-تبدأ-التعامل-بالروبل-1091397109.html
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اقتصاد, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري, تقارير سبوتنيك
اقتصاد, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري, تقارير سبوتنيك
الأسواق الحرة في دبي تستقبل الروبل.. خبير اقتصادي: روسيا كسرت الحصار والامارات تعتبر بداية
حصري
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب، أن روسيا كسرت الحصار ومن خلال تعامل الأسواق الحرة في مطار دبي بالروبل، مشيرًا إلى أن الامارات تعتبر بداية.
وقال أبو دياب في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك": "قيام الأسواق الحرة في مطار دبي بالتعامل بالروبل هو كسر للحصار الذي تحاول فرضه أميركا على روسيا".
وأضاف: "هذه الخطوة الإيجابية تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين روسيا والخليج وتحديداً الإمارات العربية المتحدة، كونها تؤدي إلى تعزيز الاستقرار المالي الروسي".
واعتبر أن "زيادة الطلب على الروبل خارج الأراضي الروسية يعطي دفعًا إيجابيًا للعملة الروسية لأنه يعزز زيادة الإنفاق الخارجي على السلع الروسية".
وشدّد الخبير الاقتصادي على أن "دبي أيضًا تحاول الاستفادة من حجم الإنفاق الذي يقوم به السائح الروسي، ما يساهم في تعزيز السياحة في الإمارات، إضافة إلى زيادة الاسثمارات الروسية في دبي".
واشار أبو دياب إلى أن "موسكو اليوم تتعامل مع مركز اقتصادي دولي كبير، إذ أنّ الإمارات تعتبر من الأسواق الأكثر استقراراً في الخليج، وبناء عليه فإن هذا التعامل يعطي أفقا كبيرا للاقتصاد الروسي وإذا استمرت هذه التعاملات ستنجح روسيا في كسر الحصار المفروض عليها".
وأكد الخبير الاقتصادي أن "هناك تحولا كبيرا في الفكر العربي الخليجي تجاه العلاقة مع روسيا، وبالتالي فإن الغرب لم ينجح في ضغوطه لمنع هذه العلاقة والإمارات لم تنصاع للضغوط الغربية".