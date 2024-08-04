https://sarabic.ae/20240804/الأسواق-الحرة-في-مطار-دبي-تبدأ-التعامل-بالروبل-1091397109.html
الأسواق الحرة في مطار دبي تبدأ التعامل بالروبل
الأسواق الحرة في مطار دبي تبدأ التعامل بالروبل
سبوتنيك عربي
أكد ممثل أحد المتاجر في المبنى الثالث في مطار دبي، لوكالة "سبوتنيك"، أن المتاجر الحرة في المطار بدأت في قبول العملة الروسية نقدًا للدفع. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T06:46+0000
2024-08-04T06:46+0000
2024-08-04T06:46+0000
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وقال الممثل: "نعم، نحن نقبل الروبل، لكن التبادل يتم بسعر الدرهم".وأوضح أحد ممثلي المتجر أن خيار الدفع بالروبل أصبح متاحًا في الأول من أغسطس. ومع ذلك، فهو غير متوفر حتى الآن في كل مكان بسبب صعوبات فنية، لذلك من الصعب تقييم الطلب عليه. في المستقبل القريب سيكون من الممكن شراء البضائع بالروبل في جميع المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية.بالإضافة إلى ذلك، تقبل المتاجر الحرة في مطار دبي بطاقات نظام الدفع الصيني Union Pay الصادرة عن البنوك الصينية. في حين أن بطاقات نظام(MIR) الروسي لم يتم تفعيلها بعد للدفع في الأسواق الحرة.
https://sarabic.ae/20240701/مطار-دبي-يتصدر-التصنيف-العالمي-في-يوليو-من-حيث-السعة-المقعدية-للرحلات-الدولية-1090354976.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا
الأسواق الحرة في مطار دبي تبدأ التعامل بالروبل
أكد ممثل أحد المتاجر في المبنى الثالث في مطار دبي، لوكالة "سبوتنيك"، أن المتاجر الحرة في المطار بدأت في قبول العملة الروسية نقدًا للدفع.
وقال الممثل: "نعم، نحن نقبل الروبل، لكن التبادل يتم بسعر الدرهم".
ووفقا للبنك المركزي لروسيا الاتحادية، ابتداءً من 4 أغسطس/آب، فإن سعر صرف الدرهم الإماراتي هو 23.34 روبل. ومع ذلك، في السوق الحرة، يتم التبادل بمعدل مختلف - على سبيل المثال، مقابل زجاجة مياه بقيمة 2 درهم في أحد المتاجر، عليك دفع 100 روبل.
وأوضح أحد ممثلي المتجر أن خيار الدفع بالروبل أصبح متاحًا في الأول من أغسطس. ومع ذلك، فهو غير متوفر حتى الآن في كل مكان بسبب صعوبات فنية، لذلك من الصعب تقييم الطلب عليه. في المستقبل القريب سيكون من الممكن شراء البضائع بالروبل في جميع المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية.
بالإضافة إلى ذلك، تقبل المتاجر الحرة في مطار دبي بطاقات نظام الدفع الصيني Union Pay الصادرة عن البنوك الصينية. في حين أن بطاقات نظام(MIR) الروسي لم يتم تفعيلها بعد للدفع في الأسواق الحرة.