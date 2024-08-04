https://sarabic.ae/20240804/الأسواق-الحرة-في-مطار-دبي-تبدأ-التعامل-بالروبل-1091397109.html

الأسواق الحرة في مطار دبي تبدأ التعامل بالروبل

الأسواق الحرة في مطار دبي تبدأ التعامل بالروبل

سبوتنيك عربي

أكد ممثل أحد المتاجر في المبنى الثالث في مطار دبي، لوكالة "سبوتنيك"، أن المتاجر الحرة في المطار بدأت في قبول العملة الروسية نقدًا للدفع. 04.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-04T06:46+0000

2024-08-04T06:46+0000

2024-08-04T06:46+0000

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وقال الممثل: "نعم، نحن نقبل الروبل، لكن التبادل يتم بسعر الدرهم".وأوضح أحد ممثلي المتجر أن خيار الدفع بالروبل أصبح متاحًا في الأول من أغسطس. ومع ذلك، فهو غير متوفر حتى الآن في كل مكان بسبب صعوبات فنية، لذلك من الصعب تقييم الطلب عليه. في المستقبل القريب سيكون من الممكن شراء البضائع بالروبل في جميع المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية.بالإضافة إلى ذلك، تقبل المتاجر الحرة في مطار دبي بطاقات نظام الدفع الصيني Union Pay الصادرة عن البنوك الصينية. في حين أن بطاقات نظام(MIR) الروسي لم يتم تفعيلها بعد للدفع في الأسواق الحرة.

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