الأسواق الحرة في مطار دبي تبدأ التعامل بالروبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
08:04 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
08:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:17 GMT
20 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لتشكيل "تحالف إقليمي" ضد إيران، وتعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
12:09 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240804/الأسواق-الحرة-في-مطار-دبي-تبدأ-التعامل-بالروبل-1091397109.html
الأسواق الحرة في مطار دبي تبدأ التعامل بالروبل
الأسواق الحرة في مطار دبي تبدأ التعامل بالروبل
سبوتنيك عربي
أكد ممثل أحد المتاجر في المبنى الثالث في مطار دبي، لوكالة "سبوتنيك"، أن المتاجر الحرة في المطار بدأت في قبول العملة الروسية نقدًا للدفع. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T06:46+0000
2024-08-04T06:46+0000
مجتمع
أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102454/68/1024546842_0:0:3600:2026_1920x0_80_0_0_53387e70e3a512975c127dd689a4d54f.jpg
وقال الممثل: "نعم، نحن نقبل الروبل، لكن التبادل يتم بسعر الدرهم".وأوضح أحد ممثلي المتجر أن خيار الدفع بالروبل أصبح متاحًا في الأول من أغسطس. ومع ذلك، فهو غير متوفر حتى الآن في كل مكان بسبب صعوبات فنية، لذلك من الصعب تقييم الطلب عليه. في المستقبل القريب سيكون من الممكن شراء البضائع بالروبل في جميع المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية.بالإضافة إلى ذلك، تقبل المتاجر الحرة في مطار دبي بطاقات نظام الدفع الصيني Union Pay الصادرة عن البنوك الصينية. في حين أن بطاقات نظام(MIR) الروسي لم يتم تفعيلها بعد للدفع في الأسواق الحرة.
https://sarabic.ae/20240701/مطار-دبي-يتصدر-التصنيف-العالمي-في-يوليو-من-حيث-السعة-المقعدية-للرحلات-الدولية-1090354976.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102454/68/1024546842_457:0:3600:2357_1920x0_80_0_0_389267865705d16edabe951a4967509c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا

الأسواق الحرة في مطار دبي تبدأ التعامل بالروبل

06:46 GMT 04.08.2024
© AFP 2023 / MARWAN NAAMANIمطار دبي
مطار دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© AFP 2023 / MARWAN NAAMANI
تابعنا عبر
أكد ممثل أحد المتاجر في المبنى الثالث في مطار دبي، لوكالة "سبوتنيك"، أن المتاجر الحرة في المطار بدأت في قبول العملة الروسية نقدًا للدفع.
وقال الممثل: "نعم، نحن نقبل الروبل، لكن التبادل يتم بسعر الدرهم".

ووفقا للبنك المركزي لروسيا الاتحادية، ابتداءً من 4 أغسطس/آب، فإن سعر صرف الدرهم الإماراتي هو 23.34 روبل. ومع ذلك، في السوق الحرة، يتم التبادل بمعدل مختلف - على سبيل المثال، مقابل زجاجة مياه بقيمة 2 درهم في أحد المتاجر، عليك دفع 100 روبل.

وأوضح أحد ممثلي المتجر أن خيار الدفع بالروبل أصبح متاحًا في الأول من أغسطس. ومع ذلك، فهو غير متوفر حتى الآن في كل مكان بسبب صعوبات فنية، لذلك من الصعب تقييم الطلب عليه. في المستقبل القريب سيكون من الممكن شراء البضائع بالروبل في جميع المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية.
مطار دبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
مطار دبي يتصدر التصنيف العالمي في يوليو من حيث السعة المقعدية للرحلات الدولية
1 يوليو, 09:09 GMT
بالإضافة إلى ذلك، تقبل المتاجر الحرة في مطار دبي بطاقات نظام الدفع الصيني Union Pay الصادرة عن البنوك الصينية. في حين أن بطاقات نظام(MIR) الروسي لم يتم تفعيلها بعد للدفع في الأسواق الحرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:17 GMTسيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في عملية طعن قرب تل أبيب05:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала