مطار دبي يتصدر التصنيف العالمي في يوليو من حيث السعة المقعدية للرحلات الدولية

عربي
القوات الروسية تحرر نوفوبوكروفسكوي و ستيبوفايا نوفوسيلوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
16:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض أي تعديلات على المقترح الأمريكي لوقف القتال في غزة.. والمجاعة تضرب أطفال الشمال
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:23 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240701/مطار-دبي-يتصدر-التصنيف-العالمي-في-يوليو-من-حيث-السعة-المقعدية-للرحلات-الدولية-1090354976.html
مطار دبي يتصدر التصنيف العالمي في يوليو من حيث السعة المقعدية للرحلات الدولية
مطار دبي يتصدر التصنيف العالمي في يوليو من حيث السعة المقعدية للرحلات الدولية
سبوتنيك عربي
كشف التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة "أو إيه جي" الدولية، عن مواصلة مطار دبي تصدر التصنيف العالمي من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية في شهر... 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T09:09+0000
2024-07-01T09:09+0000
العالم العربي
دبي
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102283/03/1022830379_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d15bff1216707ef27b57f66e579006dd.jpg
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن تقرير المؤسسة الدولية أن مجمل عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة عبر مطار دبي الدولي وصل إلى 5.12 ملايين مقعد مجدول خلال الشهر الجاري مقابل 4.9 ملايين مقعد مجدول في يوليو العام الماضي بزيادة أكثر من 200 ألف مقعد جديد.يأتي تحقيق مطار دبي لتلك الطفرة في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية مع استقطاب شركات طيران جديدة وتوسع طيران الإمارات وفلاي دبي.وأضاف التقرير ذاته أن مطار "لندن هيثرو" جاء في المركز الثاني بعد مطار دبي مسجلاً أكثر 4.2 ملايين مقعد، وجاء مطار "باريس شارل ديغول" الفرنسي في المركز الثالث مسجلا 3.63 ملايين مقعد، ثم مطار أمستردام الهولندي في المركز الرابع بنحو 3.61 ملايين مقعد، يليه مطار سيئول في المركز الخامس بنحو 3.58 ملايين مقعد، ومطار سنغافورة في المركز السادس مسجلا 3.5 ملايين مقعد، ومطار إسطنبول 3.4 ملايين مقعد.وأورد التقرير كذلك إحصائيات إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً، حيث أفاد بأن مطار دبي الدولي حل في هذا التصنيف في المركز الثاني عالميا بعد مطار "هارتسفيلد أتلانتا" الأمريكي الذي سجل 5.6 ملايين مقعد مجدول خلال يوليو الجاري، يليه مطار "دالاس فورت ورث الدولي" 4.79 ملايين مقعد ليأتي في المركز الثالث بعد مطارات دبي، ثم جاء مطار طوكيو الياباني نحو 4.7 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية.وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتماد تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وإصداره أوامر بالبدء الفوري بتشييده بتكلفة 128 مليار درهم.وأكد عبر منصة "إكس" أن مطار آل مكتوم الدولي "سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر، وسيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي، وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة".وتابع حاكم دبي أن المطار "سيضم 400 بوابة للطائرات، و5 مدارج متوازية، وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران"، وأضاف: "نحن نستعد لمرحلة جديدة من نمو قطاع الطيران العالمي، نستعد لمرحلة تتصدر فيها دبي قطاع الطيران الدولي للـ40 عاما القادمة".كما لفت حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدته إلى أن الإمارات تبني مدينة كاملة للمطار في دبي الجنوب، سترفع الطلب على السكن لمليون نسمة، وستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي والنقل الجوي.
https://sarabic.ae/20240628/انهيار-سقف-في-مطار-نيودلهي-بسبب-الأمطار-الغزيرة-فيديو-وصور-1090255704.html
https://sarabic.ae/20240624/وزير-النقل-اللبناني-العدو-يخرق-أجواءنا-ألف-مرة-سنويا-وخاصة-فوق-مطار-رفيق-الحريري-1090126694.html
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102283/03/1022830379_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c33f5c2597fe42eda25af0f5dd07e232.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, دبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم العربي, دبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مطار دبي يتصدر التصنيف العالمي في يوليو من حيث السعة المقعدية للرحلات الدولية

09:09 GMT 01.07.2024
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصورمطار دبي الدولي
مطار دبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة "أو إيه جي" الدولية، عن مواصلة مطار دبي تصدر التصنيف العالمي من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية في شهر يوليو/ تموز الجاري.
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن تقرير المؤسسة الدولية أن مجمل عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة عبر مطار دبي الدولي وصل إلى 5.12 ملايين مقعد مجدول خلال الشهر الجاري مقابل 4.9 ملايين مقعد مجدول في يوليو العام الماضي بزيادة أكثر من 200 ألف مقعد جديد.
يأتي تحقيق مطار دبي لتلك الطفرة في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية مع استقطاب شركات طيران جديدة وتوسع طيران الإمارات وفلاي دبي.
مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
انهيار سقف في مطار نيودلهي بسبب الأمطار الغزيرة... فيديو وصور
28 يونيو, 07:54 GMT
وأضاف التقرير ذاته أن مطار "لندن هيثرو" جاء في المركز الثاني بعد مطار دبي مسجلاً أكثر 4.2 ملايين مقعد، وجاء مطار "باريس شارل ديغول" الفرنسي في المركز الثالث مسجلا 3.63 ملايين مقعد، ثم مطار أمستردام الهولندي في المركز الرابع بنحو 3.61 ملايين مقعد، يليه مطار سيئول في المركز الخامس بنحو 3.58 ملايين مقعد، ومطار سنغافورة في المركز السادس مسجلا 3.5 ملايين مقعد، ومطار إسطنبول 3.4 ملايين مقعد.
وأورد التقرير كذلك إحصائيات إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً، حيث أفاد بأن مطار دبي الدولي حل في هذا التصنيف في المركز الثاني عالميا بعد مطار "هارتسفيلد أتلانتا" الأمريكي الذي سجل 5.6 ملايين مقعد مجدول خلال يوليو الجاري، يليه مطار "دالاس فورت ورث الدولي" 4.79 ملايين مقعد ليأتي في المركز الثالث بعد مطارات دبي، ثم جاء مطار طوكيو الياباني نحو 4.7 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية.
مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
وزير النقل اللبناني: العدو يخرق أجواءنا ألف مرة سنويا وخاصة فوق مطار رفيق الحريري
24 يونيو, 10:10 GMT
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتماد تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وإصداره أوامر بالبدء الفوري بتشييده بتكلفة 128 مليار درهم.
وأكد عبر منصة "إكس" أن مطار آل مكتوم الدولي "سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر، وسيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي، وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة".
وتابع حاكم دبي أن المطار "سيضم 400 بوابة للطائرات، و5 مدارج متوازية، وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران"، وأضاف: "نحن نستعد لمرحلة جديدة من نمو قطاع الطيران العالمي، نستعد لمرحلة تتصدر فيها دبي قطاع الطيران الدولي للـ40 عاما القادمة".
كما لفت حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدته إلى أن الإمارات تبني مدينة كاملة للمطار في دبي الجنوب، سترفع الطلب على السكن لمليون نسمة، وستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي والنقل الجوي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMTСилы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ليبرمان: ليست هناك إدارة للحرب ولا خيار أمامنا سوى مواجهة إيران05:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала