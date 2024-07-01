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مطار دبي يتصدر التصنيف العالمي في يوليو من حيث السعة المقعدية للرحلات الدولية
مطار دبي يتصدر التصنيف العالمي في يوليو من حيث السعة المقعدية للرحلات الدولية
سبوتنيك عربي
كشف التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة "أو إيه جي" الدولية، عن مواصلة مطار دبي تصدر التصنيف العالمي من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية في شهر... 01.07.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن تقرير المؤسسة الدولية أن مجمل عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة عبر مطار دبي الدولي وصل إلى 5.12 ملايين مقعد مجدول خلال الشهر الجاري مقابل 4.9 ملايين مقعد مجدول في يوليو العام الماضي بزيادة أكثر من 200 ألف مقعد جديد.يأتي تحقيق مطار دبي لتلك الطفرة في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية مع استقطاب شركات طيران جديدة وتوسع طيران الإمارات وفلاي دبي.وأضاف التقرير ذاته أن مطار "لندن هيثرو" جاء في المركز الثاني بعد مطار دبي مسجلاً أكثر 4.2 ملايين مقعد، وجاء مطار "باريس شارل ديغول" الفرنسي في المركز الثالث مسجلا 3.63 ملايين مقعد، ثم مطار أمستردام الهولندي في المركز الرابع بنحو 3.61 ملايين مقعد، يليه مطار سيئول في المركز الخامس بنحو 3.58 ملايين مقعد، ومطار سنغافورة في المركز السادس مسجلا 3.5 ملايين مقعد، ومطار إسطنبول 3.4 ملايين مقعد.وأورد التقرير كذلك إحصائيات إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً، حيث أفاد بأن مطار دبي الدولي حل في هذا التصنيف في المركز الثاني عالميا بعد مطار "هارتسفيلد أتلانتا" الأمريكي الذي سجل 5.6 ملايين مقعد مجدول خلال يوليو الجاري، يليه مطار "دالاس فورت ورث الدولي" 4.79 ملايين مقعد ليأتي في المركز الثالث بعد مطارات دبي، ثم جاء مطار طوكيو الياباني نحو 4.7 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية.وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتماد تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وإصداره أوامر بالبدء الفوري بتشييده بتكلفة 128 مليار درهم.وأكد عبر منصة "إكس" أن مطار آل مكتوم الدولي "سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر، وسيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي، وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة".وتابع حاكم دبي أن المطار "سيضم 400 بوابة للطائرات، و5 مدارج متوازية، وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران"، وأضاف: "نحن نستعد لمرحلة جديدة من نمو قطاع الطيران العالمي، نستعد لمرحلة تتصدر فيها دبي قطاع الطيران الدولي للـ40 عاما القادمة".كما لفت حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدته إلى أن الإمارات تبني مدينة كاملة للمطار في دبي الجنوب، سترفع الطلب على السكن لمليون نسمة، وستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي والنقل الجوي.
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العالم العربي, دبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم العربي, دبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مطار دبي يتصدر التصنيف العالمي في يوليو من حيث السعة المقعدية للرحلات الدولية
كشف التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة "أو إيه جي" الدولية، عن مواصلة مطار دبي تصدر التصنيف العالمي من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية في شهر يوليو/ تموز الجاري.
ونقلت صحيفة
"البيان" الإماراتية عن تقرير المؤسسة الدولية أن مجمل عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة عبر مطار دبي الدولي وصل إلى 5.12 ملايين مقعد مجدول خلال الشهر الجاري مقابل 4.9 ملايين مقعد مجدول في يوليو العام الماضي بزيادة أكثر من 200 ألف مقعد جديد.
يأتي تحقيق مطار دبي لتلك الطفرة في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية مع استقطاب شركات طيران جديدة وتوسع طيران الإمارات وفلاي دبي.
وأضاف التقرير ذاته أن مطار "لندن هيثرو" جاء في المركز الثاني بعد مطار دبي مسجلاً أكثر 4.2 ملايين مقعد، وجاء مطار "باريس شارل ديغول" الفرنسي في المركز الثالث مسجلا 3.63 ملايين مقعد، ثم مطار أمستردام الهولندي في المركز الرابع بنحو 3.61 ملايين مقعد، يليه مطار سيئول في المركز الخامس بنحو 3.58 ملايين مقعد، ومطار سنغافورة في المركز السادس مسجلا 3.5 ملايين مقعد، ومطار إسطنبول 3.4 ملايين مقعد.
وأورد التقرير كذلك إحصائيات إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً، حيث أفاد بأن مطار دبي الدولي حل في هذا التصنيف في المركز الثاني عالميا بعد مطار "هارتسفيلد أتلانتا" الأمريكي الذي سجل 5.6 ملايين مقعد مجدول خلال يوليو الجاري، يليه مطار "دالاس فورت ورث الدولي" 4.79 ملايين مقعد ليأتي في المركز الثالث بعد مطارات دبي، ثم جاء مطار طوكيو الياباني نحو 4.7 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتماد تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وإصداره أوامر بالبدء الفوري بتشييده بتكلفة 128 مليار درهم.
وأكد عبر منصة "إكس" أن مطار آل مكتوم الدولي "سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية
نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر، وسيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي، وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة".
وتابع حاكم دبي أن المطار "سيضم 400 بوابة للطائرات، و5 مدارج متوازية، وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران"، وأضاف: "نحن نستعد لمرحلة جديدة من نمو قطاع الطيران العالمي، نستعد لمرحلة تتصدر فيها دبي قطاع الطيران الدولي للـ40 عاما القادمة".
كما لفت حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدته إلى أن الإمارات تبني مدينة كاملة للمطار في دبي الجنوب، سترفع الطلب على السكن لمليون نسمة، وستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي والنقل الجوي.